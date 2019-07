El conquistador de la luna

Su nombre: Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (1912-1977); su origen territorial: polaco: su nacionalidad: alemana; su país de captura-asilo: Estados Unidos; su circunstancial afinidad política: el nazismo; su capacidad científica: de súper-genio. El es el verdadero conquistador de la luna. Justo es reconocerlo a 50 años de aquella memorable frase dicha por el primer ser que pisó la luna, el astronauta Neil Armstrong: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

Sin el cerebro de von Braun, circunspecto hombre de bajo perfil, es muy posible que el género humano aún seguiría pretendiendo poner un pie en nuestro natural satélite que nos orbita, nos ilumina y nos fascina noche tras noche, a 384 mil 400 kilómetros de distancia promedio de sus miles de millones de ojos admiradores.

La vida, la historia de Wernher von Braun es asombrosa. Debió estar entre los asesinos nazis procesados en los juicios de Núremberg, al fin de la segunda guerra mundial. Sintiendo muy cerca de su cuello la soga justiciera de su fin último como culpable de crímenes de lesa humanidad. Fue jefe de las brutales SS. Y conoció desde adentro el sistema hitleriano del exterminio de judíos, polacos, franceses y demás seres humanos despreciados como tales por los racistas nazis. Nada hizo para impedirlo. Él diseñaba y ordenaba construir cohetes de propulsión a chorro con gran capacidad tecnológica; la mejor, la única para su tiempo. Un físico-ingeniero-irredento-innovador.

Nada podía --se defendió siempre-- contra sus sanguinarios jefes asesinos. Fue su cerebro, su inteligencia y conocimiento técnico lo que lo salvó de pasar sus últimos días como compañero de celdas del obeso-abominable Herman Goring, jefe de la Luftwaffe (fuerza aérea nazi); de Rudolf Hess, el secretario particular de Hitler; de Karl Donitz, Almirante de la flota alemana; de Joachim von Ribbentrop, secretario de relaciones exteriores del tercer Reich. Sólo la tenacidad y genio de von Braun lo salvaguardó de morir junto a los 10 criminales de guerra nazis que fueron ahorcados con su cara oculta por una capucha negra. (A Goring, el más significativo monstruo de los once jefes nazis procesados en Núremberg, le concedieron --sabe Dios por qué--, suicidarse en su celda tragando una cápsula de cianuro antes del veredicto final).





De ese catastrófico fin que bien pudo haber tenido a sus 33 años, von Braun pasó, 24 años después, a ser el héroe norteamericano (conseguido había no sin pesares la ciudadanía estadounidense) más felicitado el 20 de julio de 1969, en el Centro de Comando de la Nasa en Houston, después de que el módulo lunar “Eagle” posó sus arácnidas extremidades en el “mar de la tranquilidad”. Imagen que se observó y escuchó en la trasmisión mundial de tv más vista hasta ese momento. El astronauta Neil Armstrong, saltaba en cámara lenta de una escalerilla al piso de polvo lunar para poner la primer huella de un ser humano en el amado faro nocturno de nuestro planeta tierra.

Wernher Von Braun fue un niño alumno destacado; joven líder, que soñó siempre con alcanzar el cielo de los límites de la atmósfera terrestre y con ello llegar algún día a la luna. Desde que en su infancia observó a un auto de carreras que se movía a velocidad propulsado por la fuerte corriente de aire generada por una explosión de combustible dirigida a través de un reducido escape, pensó-imaginó, en su enorme potencial de fuerza de empuje para hacer volar al infinito y más allá cualquier artefacto-máquina-dirigible. Contra viento y marea logró en su pertinaz vida desarrollar su absurdo-increíble-denostado-sueño, que propuso una y otra vez ante cerebros militares y civiles mucho más pequeños que el que él había cultivado.

Lo suyo no fue nada fácil. Las auténticas imágenes recuperadas en los excelentes documentales de la BBC de Londres, demuestran los terribles fracasos de sus primeros cohetes que se caían y explotaban a menos de 50 metros de su lanzamiento, cuando no en el mismo oculto y secreto sitio de su despegue entre los bosques alemanes. Pero poco después también sus logros fueron documentados y videograbados. El primer misil balístico de la historia: el vengador V2, un cohete no tripulado de más de 14 metros de altura y 13 toneladas de peso, cargado con mil kilos de TNT, que alcanzaba casi 6 mil km por hora de velocidad, fue la terrible tragedia para cientos, miles de familias británicas y belgas que murieron sin saber siquiera que las desapareció de la faz de la tierra. Una arma diabólica, que alcanzaba y destruía en segundos sus objetivos en un radio de 350 km.

Von Braun lo había logrado y sus modelos y de terrible “éxito” militar fueron el orgullo de Hitler y su manada de fieras criminales. La historia se recuperó para la razón y la justicia. Los aliados vencieron a la barbarie del eje. Pero tanto rusos como norteamericanos buscaron con apremio la mente brillante que había inventado los impactantes cohetes V2. Ningún científico del mundo tenía ni idea de lo que ya estaba construyendo en serie el científico-polaco-nazi. Tres mil V2 fueron fabricados en menos de dos años, con una inhumana industria de esclavos, que mató más seres humanos en sus líneas de producción que lo que los propios misiles acribillaron.

La historia cuenta que von Braun prefirió entregarse a los Estados Unidos, hizo bien. Luego de conseguir, no sin problemas, la ciudadanía americana y de batallar por más de una década para poder dirigir tras bambalinas todos los primeros viajes a la estratosfera de la NASA –los gobiernos estadounidenses nunca quisieron publicitar que un ex nazi, criminal de guerra, encabezaba los proyectos de su industria aeroespacial--, el 20 de julio de 1969, logró su sueño infantil: conquistar la luna y no morir en el intento.