El control constitucional

En estos estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre la inconstitucionalidad de normas secundarias, que le denominaron plan “B”. El presidente dice que ahora va el plan “C”, buscando modificar la Constitución, al no tener la mayoría calificada, presentarán leyes secundarias de nueva cuenta, por encima de la Constitución, olvidando que nuestro país en un Estado Federal, Republicano y con División de Poderes.

Ahora manifiestan que la Corte está dejando a un lado el pacto Federal. Nuestro Máximo Tribunal determinó de forma clara y precisa que estas reformas impulsadas por el presidente y aprobadas por el Congreso de la Unión, son inconstitucionales, es decir como garante de la Norma Suprema, dejo más que claro que estas pretendidas reformas vulneran el Pacto Federal. En este sentido el presidente y el Congreso de la Unión buscaron por medio de leyes secundarias dar la vuelta a la Constitución con normas contrarias a nuestra Carta Magna bajo las órdenes del presidente. “La ley si es la ley”.

Marco teórico

En este trabajo se presenta una recapitulación histórica sobre el control de constitucionalidad de las leyes, materia que durante largo tiempo ha generado debate sobre si este debía ser conforme al modelo norteamericano o, bien, con forme al modelo denominado latinoamericano, lo que permitirá indagar sobre las causas que fueron determinantes en la elección de un modelo u otro en cada región. Igualmente, se examinarán las diferencias principales que destacan en la clásica polaridad de sistemas de control de constitucionalidad.

Como es de común acuerdo en la doctrina, se ha pasado de una polaridad a una integración de los sistemas denominados clásicos de control de constitucionalidad de las leyes, destacando ciertos elementos que confirman dicha tendencia e incluso ciertas instituciones de carácter procesal que han permitido a la justicia constitucional desempeñar un rol activo en el cumplimiento de sus objetivos, principalmente para garantizar la Supremacía de la Constitución, y por consiguiente los derechos de los individuos, como ocurre en el caso de la cuestión de constitucionalidad.

Sin embargo, no necesariamente la coincidencia de elementos de los sistemas de control determina una fusión de ambos, toda vez que, como comentaremos, existen ciertos rasgos distintivos que nos hacen pensar en tantos modelos actuales de justicia constitucional como ordenamientos jurídicos en los que está presente.

En la actualidad son ampliamente reconocidos en los Estados democráticos, constituyendo una especie de norma de calidad, los principios de soberanía popular, legitimación democrática de los poderes constituidos, reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, consagración de un conjunto de principios y valores constitucionales, aplicación directa de la Constitución en cuanto norma fundamental, y garantías fundamentales de resguardo y protección de la Constitución como norma jurídica. Es más, actualmente las garantías constitucionales, en particular el control de constitucionalidad de las leyes, constituyen un elemento que no se aleja de la polémica, encontrando posiciones que consideran la justicia constitucional como un elemento antidemocrático, y otras posiciones, de las que formó parte, que consideran que la justicia constitucional es un distintivo de los regímenes democráticos, por lo que la necesidad de su análisis es del todo vigente. Bajo en este concepto las normas que Morena pretendió aplicar preceptos ilegales al Estado Mexicano, la Corte jugó su papel. Acató las normas constitucionales.

JUSTICIA CONSTITUCIONAL. PRECISIONES CONCEPTUALES

En términos generales, considero que el rol de la justicia constitucional, mediante la interpretación del texto fundamental, es el de una garantía constitucional para proteger la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, es decir, la propia Constitución es la máxima manifestación del acuerdo político que la sociedad decide en un momento histórico determinado; dicha decisión contiene esencialmente la forma de organizar la sociedad con el objeto de alcanzar una convivencia pacífica fijando un conjunto de mínimos que permitan a cada uno de los miembros un pleno ejercicio y desarrollo del catálogo de derechos y libertades que se acuerden, catálogo que debe ser el más extenso posible y compatible con el mismo catálogo para toda la sociedad.

Es por ello que para preservar la decisión contenida en la Constitución incorpora mecanismos de protección para asegurar la posición suprema de la Constitución en el ordenamiento jurídico, todo con la intención de asegurar que su decisión perdure durante el tiempo, hasta que la misma sociedad, pero otra generación, determine sustituir la decisión.

En la doctrina se han elaborado diferentes conceptos que responden, muchas veces, a distintas perspectivas para abordar la temática del mecanismo ordinario de protección de la supremacía constitucional, algunas de las cuales considero son las más importantes y que se desarrollan a continuación, y que se estructuran, primero, como limitación del poder político; segundo, como técnica de protección, y, tercero, como procedimiento.

En primer término, desde la perspectiva de la justicia constitucional como limitación del poder y como herramienta para someterla a la Constitución, destaca Cappelletti que la justicia constitucional se utiliza para “indicar que el poder del gobierno está limitado por normas constitucionales y que se han creado procedimientos e instituciones para hacer cumplir esta limitación”

Como una técnica de protección frente a los ataques de los órganos denominados constituyentes constituidos, Tania Groppi afirma que la justicia constitucional es aquella “técnica de defensa jurisdiccional de la Constitución frente a actos y comportamientos de los poderes públicos, incluida la Ley del Parlamento”.

Desde una perspectiva procedimental, la justicia constitucional se expresa o actúa por medio de la denominada jurisdicción constitucional que, según Lucas Verdú, es aquella jurisdicción que tiene por objeto “…decidir, de modo imparcial, con arreglo al derecho objetivo y mediante los procedimientos y órganos especiales establecidos, el cumplimiento, tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales escritas y consuetudinarias En la misma perspectiva de la jurisdicción encontramos la opinión de Aragón Reyes quien la entiende como “la actividad judicial de la aplicación de la Constitución y la realizan tanto el Tribunal Constitucional como los jueces y tribunales ordinarios, pues la Constitución es norma jurídica inmediatamente aplicable, de la que emanan derechos y obligaciones judicialmente exigibles”.

Por su parte incorpora las diversas perspectivas planteadas sobre la justicia constitucional sosteniendo que su esencia se puede relacionar con la concepción de un Estado judicial, bien, como un elemento u órgano constitucional o, bien, como centro protector de los derechos individuales, o en el control de las leyes, o incluso, en la garantía de la Constitución. Por otra parte, podría ser considerado como un “cuarto poder”, o como una cuarta instancia para otros, si son los aspectos institucionales de la jurisdicción constitucional lo que se considera como prioritario. En la misma línea de incorporar las diferentes perspectivas encontramos el concepto de Peña Torres cuando sostiene que:

La justicia constitucional ha sido concebida como el conjunto de normas, de órganos y de procedimientos destinados a dar efectiva concepción al principio de supremacía de la Constitución, entendida como un conjunto de valores, principios y reglas que fijan el compromiso esencial de una sociedad en cuanto a su organización y destino.

Así las cosas, asumiendo las diferentes perspectivas enunciadas, puedo sostener que la justicia constitucional es aquella garantía ordinaria que el Constituyente democrático incorpora en la Constitución para resguardar su decisión, asegurando que aquella se mantenga como la norma suprema del ordenamiento jurídico que somete al poder a sus términos, mediante los órganos y procedimientos que se estimen más adecuados para cada sociedad y momento político.

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, corresponde desarrollar cuáles son los modelos para asegurar que la Constitución se mantenga en su posición suprema y sea aplicada con primacía en el ordenamiento jurídico, lo que se manifiesta por medio de los modelos de control de constitucionalidad.

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y SUS MODELOS

El control de constitucionalidad tiene por objeto verificar que no existan normas que contradigan al texto fundamental, ya sea que se efectúe el control en una etapa previa a la entrada de la propuesta normativa al ordenamiento jurídico (control a priori) o, bien, cuando una norma aplicada a un caso concreto provoca la vulneración de la Constitución (control a posteriori). Estos fueron los actos ilegales que SCJN, determinó su inconstitucionalidad, los pretendían estar por encima de la Constitución.

Es mediante la jurisdicción constitucional, en cualquiera de sus modalidades, que el ordenamiento se protege de ello, en el caso de existir aspectos contradictorios con la Constitución, al disponer que es tos sean declarados inconstitucionales e impedir, en definitiva, que adquieran la calidad de normas o al expulsarlos del ordenamiento jurídico.

Respecto a la diferencia entre los modelos de control de constitucionalidad Fernández sostiene que “… conviene no olvidar que las divergencias entre ambos modelos de control de constitucionalidad dimanan de unos presupuestos histórico-políticos e ideológicos contrapuestos que constituyen la última, y más profunda ratio de su bipolaridad” Así, la dificultad histórica fundada en una posición política de la sociedad es el control del poder político, expresado en todas sus formas y manifestado por distintas vías, ya sea a través de la ley o a través de los actos de la Administración, finalizando la dificultad en la determinación de su lugar de residencia.

Este respeto al Federalismo gracias se guarda Declaración de Derechos una separación de poderes de gran fuerza que ratifica el Poder Legislativo en el primer orden de poderes, un ejecutivo después y un judicial como vagón de cola. Se plantea de forma categórica que incluso el judicial sería solo una función que ha de consistir en la aplicación de la ley lo que es mera dependencia del Poder Ejecutivo, con lo cual se recalca que no hay más que dos poderes: el que hace la ley y el que la ejecuta. Es entonces un importante factor que explica la razón de la adopción, en Europa, de un sistema distinto, el relativo al principio de separación de poderes y el rol del Poder Judicial. Mientras que en Norteamérica el juez era parte del proceso de liberación de Inglaterra, el juez en Europa era considerado como un funcionario del Rey, siendo el Parlamento el promotor y protector de los derechos y garantías de libertad.

NUEVAS HERRAMIENTAS. LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

A mi juicio, las condiciones del Estado democrático han provocado la aparición de los nuevos modelos de justicia constitucional, lo que no significa que, simplemente, sean una suma de los dos anteriores o clásicos, toda vez que, hoy por ejemplo, el derecho a presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional se enmarca en una concepción del Estado que, manifestado en la Constitución, protege los derechos fundamentales de los individuos y, aún más, revela la creciente tendencia a la protección por medio de la interpretación de la Constitución, de los valores y principios que el Constituyente ha querido incorporar, y de la necesaria evolución de dichos principios a la luz de la convivencia democrática con el paso del tiempo.

De acuerdo con lo desarrollado supra, el acercamiento progresivo de los modelos tradicionales de justicia constitucional se manifiesta en determinadas instituciones nuevas, o recursos procesales. La existencia del recurso denominado “cuestión de constitucionalidad”, es decir, aquella facultad, o deber en su caso, que tienen todos los jueces de poner en la esfera de conocimiento del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, cuando ocurra que el juez que conoce de la causa tenga dudas sobre la constitucionalidad de un determinado precepto legal, es lo que en definitiva viene a poner una gran cortapisa a la polaridad de los dos sistemas clásicos, distorsionando los sistemas aplicados hasta el momento, ya que combina la actividad del juez que conoce de la causa con la actividad que ejerce el órgano descentralizado que controla la constitucionalidad.

Lo anterior, con una doble justificación: la una, para permitir a los particulares ejercer una defensa de su derechos en mejores condiciones y mayores garantías; y, la otra, a fin de provocar un filtro en la posibilidad de una avalancha de acciones que, meramente dilatorias o infundadas, puedan atraer la atención del Tribunal Constitucional, realizándose así un doble juicio de constitucionalidad, el primero, del tribunal a quo en un proceso de revisión de admisibilidad del recurso, y luego la revisión del Tribunal Constitucional, el que tendría el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad.

Lo expresado se ha sostenido debido a que el Tribunal Constitucional, más que un examen de constitucionalidad en las causas sometidas a su conocimiento por la vía de la cuestión de constitucionalidad, ejercería solo la facultad de declarar la inconstitucionalidad, cuestión que no puede hacer el tribunal a quo, pero que habría sido identificada por él, para que se den los presupuestos suficientes para presentar la cuestión al Tribunal Constitucional. Esto se explicaría debido a la doble revisión de fondo, primero del examen de constitucionalidad que todo juez realiza en su labor jurisdiccional, de modo que al provocarle duda, o bien, identificando la inconstitucionalidad de una determinada norma o disposición, dependiendo del sistema, lo somete al Tribunal Constitucional a fin que este, en virtud de sus exclusivas facultades, determine la inconstitucionalidad, provocando los efectos jurídicos que solo el Tribunal Constitucional puede ocasionar en el ordenamiento jurídico.

Como se lee puede leer hasta el momento se puede insistir, que valor tiene de las manifestaciones públicas frente a la Corte, esta solo constituye el vigilante del respeto a la Constitución.

Algunos autores como Pizarruzzo sostienen que la introducción del mecanismo de cuestión de constitucionalidad para activar la jurisdicción constitucional en los sistemas europeos introduce la incidentalidad, característica del sistema americano, conjugando el sistema difuso con el concentrado. A mi juicio esto solo se verificaría en el momento mismo en que se activa el control constitucional, toda vez que retorna el carácter concentrado, el que se caracteriza porque la decisión de declarar inconstitucional un determinado precepto depende de un órgano único y con efectos generales, sin ser determinan quién lo promovió o cómo se activó su conocimiento para estos efectos.

La importancia de la introducción de la cuestión de constitucionalidad consiste en la innovación en la protección de los de derechos de las personas. Esto, ratificado por la tendencia actual de incorporar otra categoría de justicia constitucional, la que nos permite clasificarla en modelo centrado en la ley y en modelo centrado en la defensa de los derechos. El primero se caracteriza por el tipo de control abstracto; y el segundo, por el control concreto. Así, se sostiene que la tendencia en Europa va en el tránsito desde el primero de ellos hacia el segundo, lo que se ratificaría por la incorporación de la función de defensa de los derechos fundamentales, la que se agrega a las funciones clásicas de control de constitucionalidad de las leyes y la re solución de controversias entre órganos constitucionales.

El control de constitucionalidad de las leyes tiene por objeto dotar de preeminencia a la Constitución sobre toda otra norma o disposición, no por una mera mecánica estructural del sistema, sino por consistir en la manifestación de la soberanía popular dentro de un marco de valores y principios que deben prevalecer ante cualquier otra manifestación.

La expulsión de una norma del ordenamiento jurídico por disposición del órgano que controla la constitucionalidad, a pesar de tener similares efectos a la derogación de una norma por parte del legislador, se diferencia en la evaluación o examen que se realiza para verificarlo, ya que el legislador realiza un juicio político al modificar o derogar el precepto legal, en cambio la fundamentación de la expulsión por parte del Tribunal Constitucional es de acuerdo con una evaluación de una norma exclusivamente contrastada con el derecho, es decir, de la correspondencia de la ley con la Constitución.

Señor presidente de la República, Secretarios de Estado, Diputados, Senadores y demás funcionarios públicos, deben someterse a la Constitución, no se les olvide que el Control Constitucional, es la Suprema Corte de Justicia, no el Ejecutivo ni Legislativo, funcionarios de Morena, dejen de interpretar las normas de ley a su antojo. ¿Qué eso del plan C? ¿Será apelar al representante de Dios en la Tierra?

