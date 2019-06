El cuidado de la especie humana

La naturaleza tiene sus propias reglas, se conformaron en el proceso que inició hacen 13,800 millones de años, desde la llamada Gran Explosión, la Teoría del Big Bang. Esa es la edad del universo, de toda la materia y energía que en él existe, el planeta Tierra y sus infinitas manifestaciones, el hombre entre ellas.

Hasta hoy, esa es la explicación racional, objetiva, del origen de las cosas, así queden muchas preguntas todavía no resueltas por los astrofísicos. La postura religiosa es asunto de fe, de dogma, de verdad revelada.

Entonces, si el hombre es una variedad de la materia, como las plantas, los peces, las rocas, el agua, el fuego, el aire, por no ser mi profesión la bioquímica, la neurobiología u otra semejante, me atrevo a pensar que, en términos generales, cada persona viene definida hace 13,800 millones de años.

Por lo que entiendo, cada elemento material es poseedor de su ADN particular. Algunos especialistas sintetizan que tenemos genes altruistas y genes egoístas, es decir, se nace con ellos, cuestión que no debato porque no soy experto, sólo apunto su dicho, pues conocemos personas no universitarias, con apenas educación primaria que son un pan de Dios, nobles, generosas y sinceras que a nadie dañan.

Pero las hay con o sin estudios universitarios que son egoístas, miserables, niegan el pan al hambriento, salud y cuidados al enfermo. Hay creyentes honrados y hay creyentes simuladores.

Para algunos sociólogos, antropólogos y criminólogos, el hombre es producto también del medio en el que nace y crece; recibe influencias externas que lo arrebatan de la familia buena y transforman en delincuentes, miles.

Todo ser humano, por el hecho de serlo, es una persona con dignidad, tiene derecho a la salud, la educación, el trabajo y otros más que ya he explicado en otras entregas aquí publicadas.

Lo irrefutable es que la historia de la especie humana enseña que al día de hoy, esos derechos no tienen eficacia plena.

El drama de las contradicciones entre explotados y explotadores se actualiza cada minuto en la casi totalidad de los países. Los filósofos políticos que han estudiado el problema sugieren sistemas de gobierno para solucionar las terribles desigualdades; parece ser que el asunto consiste en la permanencia de este sistema, disfrazado con distintos nombres, y garantizar continuar con el control de vidas individuales y colectivas.

En 2019, persiste la discusión de cuál sistema o régimen político es mejor, el capitalismo o el socialismo, o tal vez el nacionalismo revolucionario como sendero al socialismo de mercado.

Sorprende que, al exponer el planteamiento, la casi totalidad de las personas en automático rechazan el socialismo, sin meditar siquiera en el concepto, sentido y propósitos. Reflejan una especie de “programación” elaborada por expertos psicosociólogos que insertan en la consciencia colectiva el repudio, irracional, a las ideas socialistas.

Repiten que el eje comunista se extinguió con la caída del muro de Berlín, que la filosofía marxista leninista fracasó y que Fidel Castro “tenía” al pueblo cubano en la miseria, y así, así responden.

Estados Unidos de América tiene 40 millones de indigentes, México 53 millones de pobres. Ese es el fruto colectivo del capitalismo. A los cómodos y selectos, he escrito, no les interesa los que nada o poco tienen, aunque se ostenten como sus defensores… fariseos.

México es el territorio más próximo de los Estados Unidos para obtener recursos naturales, aprovechar mano de obra barata y ejercer el control económico y político permanentemente, ya visto la semana antepasada por los acuerdos sobre migrantes entre el Departamento de Estado y la representación mexicana.

El capitalismo depreda el medio ambiente y sus defensores lo permiten; son ecocidas, genes egoístas, nada espirituales.

Una gran porción de la especie humana, explotada o no, creyente o no, alza su voz en contra de los daños a la naturaleza terrestre, la mayoría pide cambios radicales, pero no se atreven a reformular el socialismo como solución, tienen temor, prejuicios y estigmas “construidos” en sus mentes por la propaganda y publicidad capitalista, para que no piensen en transformaciones sustanciales: cosas versus humanismo.

Algo está mal e impone cambiar. No es posible que en la mayoría de los países de corte capitalista avancen incontrolables la violencia, desapariciones, homicidios, feminicidios, ejecuciones, narcotráfico, trata, extorsiones, robos, corrupción e impunidad y sean distintivos de la vida social. Leyes y leyes, protocolos y protocolos y políticas públicas que no satisfacen.

En la Cuba socialista, por ejemplo, no tenemos noticia de esos factores negativos, ni en China, Corea del Norte o Vietnam. En algunos países fusilan o condenan a prisión vitalicia a los delincuentes.





Me parece que los gobiernos socialistas preparan a sus grupos humanos para sobrevivir a la debacle por el calentamiento global y el desbordamiento de los pobres. Moldean al hombre universal igual, solidario. Cuando sobrevenga el desastre las masas voltearán a ver esos países y convencerán, tardíamente, del sistema, estricto, desde luego, que privilegió al hombre por sobre los bienes materiales y la manipulación.

Como van las cosas, México se aleja del cuidado de su gente. Dispersión y confusión en los fines gubernamentales.

Ni vislumbrar que pronto México reciba reconocimiento internacional en materias como salud y educación como ya ocurrió con Cuba.

Miguel Jorge Livina Lavigne, representante de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y del Caribe, de la UNESCO, en 2014, en el Congreso Internacional Universidad, distinguió a Cuba calificándola con elevado índice de desarrollo en la educación para todos.

Los niños cubanos, la primera infancia, y jóvenes, reciben una educación de alta calidad; permanente alfabetización para adultos y paridad entre los sexos, en lo cual tiene el primer lugar por sobre México y Venezuela.

Cuba socialista implementó cumplir con los objetivos de la UNESCO “Educación para todos” a que convocó en el año 2000.





Es el primer país, entre países con ingresos bajos, que más gasta en educación. También llevó a cabo en América Latina y países caribeños el combate al analfabetismo para proveer educación para todos.

Esta realidad social cubana, verificable, recibe la agresión repetida y renovada de los Estados Unidos de América, porque es ejemplo de liberación, igualdad sustancial y respeto a la dignidad humana.

Que viven en austeridad, es cierto, por el bloqueo económico capitalista. La consigna norteamericana es que se extingan junto con los pobres de las demás naciones; que domine la enajenación colectiva de la fantasía, la quimera del “sueño americano”.

Nada para los humanos iguales, todo para los que defienden la injuria de la desigualdad grotesca.





