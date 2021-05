El debate, dos visiones

“No dejaré de promocionar el voto útil, razonado, inteligente que defienda a Chihuahua del autoritarismo centralista”.

Recta final, restan 15 días para que las y los chihuahuenses en plena libertad y racionalidad, con nuestro voto definamos el rumbo de Chihuahua, dos proyectos en juego, uno, el que representa la ecuanimidad, la experiencia y resultados, de propuestas viables, de modernidad, de apertura al diálogo, de inclusión, donde convergen en una gran alianza ciudadana el sector empresarial, religioso, magisterial, obrero, agrario, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, en el cual liderazgos de diversas corrientes ideológicas que participan activamente, se despojan de signos partidistas para trabajar codo a codo, sin generales de división, TODOS por un proyecto común.

Dos, el que representa el encono, la arbitrariedad, inexperiencia y falta de resultados, de propuestas irrealizables, de apego al pasado, al populismo clientelar, su apuesta es el discurso de odio ante el contexto mayúsculo de desigualdad. Maru Campos, candidata de la coalición “Nos une Chihuahua” y Juan Carlos Loera, candidato de Morena, dos caminos totalmente opuestos a elegir.

El pasado 20 de mayo, el Instituto Estatal Electoral, en un ejercicio democrático organizó el primer y único debate entre las y los candidatos a la gubernatura, a mi parecer, sigue siendo un formato rígido que debiera evolucionar, ser más dinámico, donde interactúen fluidamente los participantes, apegado al estilo norteamericano. En dicho evento se escucharon propuestas, réplicas, contrarréplicas, y ataques políticos y personales. Casas encuestadoras serias le dieron el gane a Maru Campos, le siguieron Graciela Ortiz (PRI), Alejandro Díaz (Fuerza por México), Alfredo “Caballo” Lozoya (MC), Juan Carlos Loera (Morena), Luis Carlos “El Capi” Arrieta (PES) y Brenda Ríos (PVEM).

Los temas de seguridad, reactivación económica, salud, campo, derechos humanos, género, cambio climático, entre otros, fueron los que marcaron la pauta.

El debate era crucial, la audiencia requería ver y escuchar de viva voz los planteamientos, la habilidad y firmeza de quienes buscan representar a Chihuahua. Nuestra entidad adolece el cariño de la federación, la indolencia ha multiplicado el número de pobres y marginados, de desempleados, de casos y fallecidos por Covid, la desatención en enfermedades crónicas como el cáncer, han agravado los padecimientos, resultado del desabasto de medicamentos y tratamientos oportunos, todo por la centralización en el tema; un campo que muere, debido a la eliminación de todos los programas y créditos a la palabra, al vaciado de las presas, que ha dejado sin agua a miles de agricultores y productores de la región centro sur; además incrementaron los homicidios dolosos, feminicidios, violencia doméstica y la enorme mendicidad de nuestr@s herman@s indígenas, que como nunca abarrotan las plazas comerciales y cruceros viales.

Esto aunado, al manejo irresponsable y persecutorio de una administración estatal, que deja en menos de 5 años una deuda pública de 60 mil millones de pesos, con altísimos índices en homicidios, desapariciones, extorsiones, secuestros, violencia de género, desempleo, pobreza, adicciones, déficit hospitalario y de medicamentos, sin apoyo al campo, sin obra pública, con un Instituto Estatal de Pensiones en la quiebra, con presunción de actos de abuso de autoridad y corrupción, que eliminó la división de poderes, ocupó la justicia como látigo político-electoral. El mandatario peor evaluado de la República, está por entregar cuentas. Su discurso inicial de campaña se desvaneció al poco tiempo de su actuación gubernamental, hoy sin credibilidad alguna, aborrecido según la opinión pública, más que su antecesor.

Maru, apoyándose en su plataforma de gobierno destacó la creación de la secretaría de la familia, dijo reunir los recursos necesarios que ahora están dispersos en la administración estatal, para invertirlos eficientemente para el bien de las familias que más lo necesitan, “Es deber moral del gobierno erradicar de nuestro estado la desnutrición infantil”. Creará un programa de becas académicas, ningún niño sin escuela por falta de recursos, inversión en infraestructura educativa en todas aquellas regiones desfavorecidas. Apoyándose del gremio magisterial, golpeado por el gobierno estatal.

Su compromiso por hacer más productivos al campo y a la actividad agropecuaria, devolverá la atención y el acompañamiento que se merecen todos los productores primarios de la entidad, apoyará la producción de forraje en la zona temporalera y la comercialización de frijol; subsidios para alimentos y suplementos para la ganadería; apoyos para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas y ganaderos; créditos y apoyos directos a productores para la formación de agro empresas y su acceso a los mercados; trabajando juntos para dar valor agregado a su producción. Regresa el empleo temporal, cancelado por el gobierno federal.

Reforzará las casetas e instalaciones fitosanitarias, para defender a nuestros productos chihuahuenses de problemas sanitarios y prácticas desleales de comercio. Defender los productos locales y evitar la competencia desleal en los mercados; llevar lo que aquí producimos al siguiente nivel de comercialización y exportación.

Para ello, dijo “Es indispensable resolver el problema de disponibilidad del agua, encontraremos nuevas soluciones para ese viejo problema. Voy a trabajar para que todos tengamos agua suficiente en nuestros hogares, mejorando los sistemas de distribución de agua en todo el estado, construiremos más obras de captación, incentivaremos la conversión a sistemas de riego más eficientes, y verificaremos el uso eficiente del líquido; todo esto con el apoyo de la nueva Comisión Estatal del Agua, que además observará el cumplimento real de los acuerdos nacionales e internacionales”…. “Porque nunca más permitiremos un ACTO DE TOTALITARISMO QUE ATENTE CONTRA LA VIDA y el patrimonio DE LOS CHIHUAHUENSES, defenderemos nuestros recursos, defenderemos el agua, DEFENDEREMOS CHIHUAHUA”.

Debido al espacio narrativo, esboce algunos temas del debate. Cabe destacar, que Alejandro Díaz, del naciente partido Fuerza por México, durante su mensaje de cierre, anunció que declina su aspiración, para unirse a la candidatura de Maru Campos, dijo: “…Chihuahua merece que dejemos de pensar en lo que resulta mejor para cada uno de nosotros y que pasemos del desprecio, de la incapacidad para ser solo un frente de seguridad por su tranquilidad… Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor, progreso y no la división, la visión de futuro y no retroceso, que es lo que representa Loera. A la candidata Maru Campos, le tomo su palabra por representar a Chihuahua de manera conjunta”.

No dejaré de promocionar el VOTO ÚTIL, estamos a pocos días de acudir a las urnas para ejercer democráticamente nuestro sufragio libre y secreto, un VOTO inteligente que defenderá a Chihuahua del autoritarismo, de la ilegalidad, de la falta de progreso; pero también promociono un VOTO RAZONADO para rescatar el congreso federal de las manos morenistas y de sus aliados, defender a México es un acto de heroísmo. Sumemos Voces.