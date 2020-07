El derecho a la protección de la salud

En reiteradas ocasiones me han comentado (y lo he comprobado en carne y bolsillo propios) que el Seguro Social y el INSABI parecen tener el propósito de restringir tanto la atención médica como la ministración de medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas y las llamadas catastróficas. La fuente de este aserto son las redes sociales; en lo personal me ha llegado la información a través de WhatsApp, e-mail y por el móvil. Este tipo de mensajes constituyen un reclamo que no es reciente, sin embargo, no dejan de sembrar inquietud a los que nos ha afectado y un gasto adicional que necesariamente deben erogar por los servicios y medicamentos faltantes para aquellos que padecen dichas enfermedades. La información en principio subjetiva se ido constatando por los medios masivos de comunicación y por el reconocimiento del desabasto por las autoridades federales. Así que estamos ante hechos consumados, no ante rumores o especulaciones.

Por ello, considero importante y necesario que los sujetos del derecho a la salud prestado por la medicina institucionalizada, tengan presentes algunos elementos de juicio normativos respecto a sus derechos.

La Constitución mexicana garantiza para todos los habitantes del país la protección de la salud en su artículo 4º, párrafo cuarto, que a la letra establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

El Derecho a su protección, como garantía individual comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud establece en sus artículos 2, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección a la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública, y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud.

Del Instituto de Salud para el Bienestar determina el objeto y atribuciones del mismo, en el Artículo 77 bis 35; en cuanto al objeto establece: “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social,…”. En el capítulo IX se expresan los Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios (Énfasis añadido. La Ley reformada aun sostiene una versión anacrónica del derecho a la salud).

Estimado lector, le exhorto a asumir un sentimiento de empatía ante un paciente, niño o adulto, que padece de cáncer y se encuentra sin acceso a servicios y medicamentos. Usted es él o ella. Desde la perspectiva de la Ley de Salud no se le puede privar de sus derechos.

Además, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son ley fundamental en México, junto con la Constitución. Omito la declaración Universal de Derechos Humanos y refiero el antecedente inmediato al derecho a la salud también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece: "Los Estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" (Artículo 12). Este Tratado también prevé que para cumplir con estas disposiciones, los Estados firmantes se comprometen a adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, a través de acciones estratégicas como las siguientes: La atención primaria de la salud puesta al alcance de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a todos los individuos que habiten su territorio; la educación de la población sobre la prevención, y la satisfacción de necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de pobreza son más vulnerables..

Ante esto no cabe sino reconocer que el Estado está faltando al cumplimiento de sus obligaciones. Sobre la especificación de esta obligación y el ineludible deber de satisfacerla, existen nutridos estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tesis aisladas. Por otra parte, las reformas constitucionales en materia de amparo y su ley correspondiente, hacen viable que el afectado directo o bien un tercero con interés legítimo, promueva el amparo para concretar el derecho a la salud que asiste a las personas, para que a fin de cuentas el Estado se vea compelido a cumplir sus obligaciones dimanadas del derecho internacional y ratificadas por el marco normativo nacional.

La obsesiva determinación de la Administración Federal para omitir la aplicación del marco legal establecido en materia de derechos humanos, requiere definir si los derechos humanos son exigibles y de por qué los derechos humanos son responsabilidad y obligación de todas las autoridades ejecutivas de los órdenes de gobierno. Atenderemos estos aspectos en próximas colaboraciones.