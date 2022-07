El dínamo Cerocahui

La privación de la vida de varias personas y el secuestro de otra (probablemente, también ultimadas), entre las que destacan dos miembros de la orden de los jesuitas y un conocido guía de turistas, alentó el descontento social y diseminó las razones por las cuales se muestra la inexistencia real de una política integral de combate a la violencia y la delincuencia organizada.

Las observaciones críticas desde la jerarquía católica ya se habían manifestado de manera cautelosa, mas o menos con el mismo sentido en que lo hace ahora. Pero ya no circunscrita a los espacios religiosos. Ahora trasciende a los espacios de los medios masivos y las redes sociales.

Por otra parte, después del desplegado publicado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, y de los diversos posicionamientos de jesuitas académicos y representantes de su Orden, de continuo accedemos a los comentarios críticos vertidos en los servicios religiosos.

Se puede pensar que en tanto eventos catalizadores de la opinión pública este proceso de concienciación dará pie al cuestionamiento sistemático de la ausencia de política de seguridad federal.

Se recordará que tanto los cuestionamientos críticos como su difusión estaban circunscritos a los centros de pensamiento y los medios de difusión a su alcance. De pocos, para pocos. Esta fase ha quedado atrás. Porque los hechos y los datos a que recurren todos los agentes críticos son los mismos. Difieren algunas veces, en las recomendaciones específicas, por están tamizadas por morales diferentes, pero para nada antagónicas (religiosas y liberales).

En la columna previa, se intentó dar una imagen del significado de los procesos de sometimiento a un poder extralegal, el impuesto mediante métodos violentos y que arroja un dominio social y político sobre los habitantes en un territorio definido por los intereses de las bandas criminales.

Este territorio es arbitrario, no atiende a las delimitaciones político-administrativas. Los partidos políticos locales y los ciudadanos como los personajes que detentan el poder partidario como los que a través de ellos buscan un puesto de elección popular son perfectamente conscientes de los límites de ejercicio a las atribuciones que los puestos les consignan.

Lo mismo ocurre con los docentes, los comerciantes y proveedores de servicios; los propietarios de inmuebles o de terrenos; los asalariados y los profesionistas; las amas de casa y sus maridos, como sus hijos, ajustan sus rangos de acción a los límites que impone el sometimiento. El estado de derecho es un bonito concepto en el libro de civismo; los mercados no operan conforme la oferta y la demanda; el libre tránsito de personas y mercancías ocurren si las bandas desean, por tiempo, vías, con o sin exacciones.

Esta situación ha sido impuesta ejerciendo diversas modalidades de violencia, es un estado de cosas ilegítimo merced a métodos ilegítimos. Se les puede conminar a que sigan el camino del bien; pero no pueden acceder, aunque lo desearan. Y si lo hicieran otro grupo de inmediato asimilaría su dominio y les significaría la extinción funcional y física. El dominio zonal también es una forma de sobrevivencia entre grupos de la delincuencia organizada, no solo de lucro o en riquezas.

Reestablecer la vigencia del estado de derecho en estas condiciones puede lograrse exclusivamente con métodos tecnológicamente superiores a los que dispone la delincuencia organizada, pero necesariamente de violencia amparada en la ley.

Los abrazos no balazos, no es una política de seguridad, se reduce una proclama mediática. Si hubieses de servir como consigna organizadora de medidas de política, atendería a una situación en donde los agentes activos hacen las cosas simplemente por deporte.

Aunque debe reconocerse que los abrazos son una medida efectiva, sobre todo si son efusivos: las personas que los reciben como las que los dan tienen la oportunidad de decantar un estado de ánimo perturbado. Sin embargo, el receptor no cambiará sus valores, objetivos y prácticas.

Parafraseando al presidente López Obrador, nadie por encima de la Ley, ni al margen de su aplicación. O como lo expresara el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, al hablar sobre la estrategia de seguridad, el obispo pidió a las autoridades no fallar a la ciudadanía, cumplir su función y garantizar la seguridad: “Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social, para eso tienen el poder y uso legítimo de la fuerza; abrazos, no balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad, autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la seguridad”.

¡Y pensar que hay miles de Cerocahui en el país!