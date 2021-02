El discurso político

En las antiguas Grecia y Roma la ciencia que se ocupaba de la composición de discursos que habían de pronunciarse en público era la retórica, la cual ya se encontraba fundada desde los tiempos homéricos, como puede verse en la Ilíada, cuando el viejo Fénix le dice a Aquiles “tu padre me mandó a enseñarte a ser hacedor de discursos”.

Los profesionales que se dedicaban al estudio o enseñanza de esta ciencia, se llamaban rétores, y muchos de ellos escribieron sus lecciones principalmente Aristóteles, Cornificio, Cicerón y Quintillano.

Cicerón decía que el dominio de la elocuencia hace hombres y mujeres superiores; vuelve segura, honrosa, brillante y alegre la vida, pues proporciona las óptimas herramientas racionales para luchar en el foro, en las asambleas y en todo tipo de lugares donde aún es posible hacer uso de la palabra, esa atribución que todavía nos distingue de las bestias.

Ahora me agradan las alocuciones que escuchamos desde la Casa Blanca. Joe Biden es un caballero. Sus frases están pensadas, reflexionadas y son finas. Lo retratan tal cual es. En contraparte estos ejemplos de Donald Trump dan vergüenza ajena: “Robert Pattinson no debería aceptar de nuevo a Kristen Steward. Le fue infiel como una perra”. “Hace tiempo que tuve que lidiar con Gadafi; le alquilé un trozo de terreno y me pagó más por una noche que lo que valía el terreno por dos años, luego no le dejé usarlo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. No quiero usar la palabra “joder” pero yo le jodí bien. ¡Eso es lo que deberíamos estar haciendo!”. “Cher, yo no uso peluca ¡Este pelo es mío! […] prometo no hablar de tus horribles cirugías plásticas que claramente no funcionaron”. “Cuando eres una estrella puede hacer lo que quieras; agarrarlas por el coño… en fin, lo que quieras”. Por supuesto las damas no se escapaban de las vulgares y de pésimo gusto de sus alocuciones. Así, dijo de su contrincante Hillary Clinton “¡Qué mujer tan asquerosa!”. No respetaba ni los procesos normales de la regla. De la periodista Megyn Kelly comentó, por decirlo decentemente “Podías ver cómo le salía sangre de sus ojos y de todos los sitios. Le salía sangre de su… donde sea”. No conoce otro lenguaje “A las mujeres hay que tratarlas como si fueran mierda”. Como si él fuese muy bonito dijo de una correligionaria del Partido Republicano Carly Fiorina “¡Miren esa cara! ¿Acaso alguien votaría por eso? ¿Se imaginan que ese sea el rostro de nuestro próximo presidente?” y remató “No solo es mujer, sino que además es fea”. De otro partidista Jeb Bush exclamó “Me justa Jeb. Es un buen hombre, pero en Estados Unidos se habla inglés, no español” cuando el político habló en la lengua de Cervantes con su mujer de origen latino. Como misógino al referirse a las damas pronunció “Las mujeres son cerdas, gordas y muy perras. Sin duda, son animales desagradables”. Y en su libro escribió “La belleza y la elegancia, ya sea en una mujer, un edificio o una obra de arte solo es algo superficial o algo lindo que ver”. O es mitómano o en sus casas no tiene espejos se definió así “Mi belleza reside [en] que soy rico”.

Al contrario nótese el vocabulario de Biden “Mi papá siempre decía: campeón, la medida de un hombre no es la frecuencia con la que lo derriban, sino la rapidez con la que se levanta”. “El mayor regalo es la capacidad de olvidar: olvidar las cosas malas y concentrarse en las buenas”. “En el siglo XXI, los países que prosperen serán aquellos donde los ciudadanos sepan que sus voces serán escuchadas porque las instituciones son transparentes”. “Debemos reavivar el fuego del idealismo en nuestra sociedad”.

En su discurso de toma de posesión dijo ““Agradezco a mis predecesores de ambos partidos su presencia aquí hoy. Les agradezco desde el fondo de mi corazón”. “Seamos capaces de escucharnos unos a otros de nuevo. La política no tiene por qué ser un fuego furioso, destruyendo todo a su paso". “Les prometo que lucharé tan duro por aquellos que no me apoyaron como por aquellos que lo hicieron (…) Seré presidente de todos los estadounidenses”.

En fin, dos formas de expresarse y dos maneras de percibir el mundo. Uno llamando al odio, al distanciamiento, al rencor, a la desunión. El otro mesurado convocando a la unidad, al trabajo, al esfuerzo conjunto. Ojalá que todos los líderes del mundo hablaran así. Que sus disertaciones fueran refinadas, serias, tranquilas, no hay necesidad de vociferar ni insultar para ser fuerte. Que su boca dignifique la labor de los presidentes.

Mi álter ego hace un llamado para que todos nos vacunemos contra el terrible mal de este siglo. Que no sigan los malos ejemplos y usemos cubre bocas, guardemos la sana distancia. Lancemos al cesto de la basura la indiferencia, la mediocridad y hagamos de la responsabilidad nuestra forma de vida.