El doble fracaso del Presidente

Ciudad Juárez.- El Presidente recibió dos reveses consecutivos que son signo inequívoco del ocaso de su mandato. Primero, la baja participación en el ejercicio de consulta de revocación de mandato, que vino a evidenciar que, con todo el aparato del Estado, violando leyes y disposiciones electorales, el presidente pudo movilizar a cerca de 15 millones de mexicanos.

Si bien la cantidad de votos no es menor, es menos de la mitad de los votos que obtuvo en 2018. Es decir, el presidente y su séquito tienen que violar la ley de forma recurrente y acarrear para alcanzar un número de votos que apenas representa la mitad de su cifra insignia de treinta millones de votos.

Posteriormente, el martes 12 de abril, se votaría la reforma constitucional en materia eléctrica para dotar, en los hechos, a la Comisión Federal de Electricidad de todo género de facultades para que ejerza un monopolio fáctico en la generación de electricidad. El partido oficial, al ver que no juntaba los votos para alcanzar la mayoría calificada, decidió aplazar para el domingo 17 de abril de 2022 dicha votación. El resultado en realidad no fue sorpresa para nadie, pues la Cámara de Diputados rechazó dicha iniciativa.

Estos dos eventos son sintomáticos de lo que sucede en el país: la oposición parece haberse despertado de un largo letargo. Igualmente, se viene a evidenciar que el oficialismo puede ser muy bueno para manipular cifras y para dictar narrativas, pero no para operar políticamente en donde se requiere operar.

Resulta curioso ver que la feligresía obradorista trata de vender al público que ganó ambos ejercicios, cuando no lograron sus metas. Es irrisorio que a estas alturas traten de convencer a alguien de que el ejercicio de revocación de mandato fue en realidad un triunfo. No puede llamársele triunfo a no alcanzar la meta propuesta. Sin embargo, hasta en esto, el oficialismo tiene otros datos.

En este mismo sentido, la narrativa tetratransformadora ahora trata de vender al público que quien perdió con el rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica, es en realidad la oposición, pues quedaron evidenciados como “traidores a la patria” y que en realidad López Obrador “no quería que esa reforma tuviera lugar”. Al más puro estilo del Chavo del 8, los “pejezombies” (como han sido denominados en las redes sociales) ahora salen a decir que “al cabo que ni quería”.

Una derrota es derrota, por más matices e interpretaciones que le quieran dar los fieles seguidores de Obrador. Máxime cuando López Obrador ha demostrado ser una persona que solamente ve blanco y negro.

Lo que quedó demostrado en el Congreso el domingo pasado es el ínfimo nivel de debate que tiene el oficialismo y algunos miembros de la oposición. Acusarse de traidores a la patria por no aprobar una iniciativa refleja la peligrosa intolerancia en que no debemos incurrir. Un parlamento es precisamente una arena donde deben discutirse todas las ideas y puntos de vista, y la mayoría es la que debe prevalecer, al menos en una democracia.

Resultó gracioso ver diputados federales pugnando por votar por la iniciativa presidencial, para echar atrás la reforma de 2013, cuando en 2013 avalaron como diputados al Congreso de Chihuahua dicha reforma constitucional. Igual que lo hizo el partido meretriz, el Verde Ecologista de México, al avalar la reforma en 2013 y querer tirarla en 2022.

En lo personal, la iniciativa de reforma eléctrica me parecía regresiva y absurda. Tal como lo adelantamos, de los representantes populares de esta frontera, solamente Daniela Álvarez del PAN e Hiram Hernández del PRI votaron en contra de dicha reforma. El resto de los representantes (emanados de Morena y PT) votaron, en pleno siglo XXI, por volver a la época de Luis Echeverría.