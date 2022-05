El dolor más grande

“No hay muerte, la gente solo se muere cuando se olvida.

Si puedes recordar a esa persona, entonces vivirá para siempre”

Isabel Allende

Hace unos días, tuve la fortuna de escuchar a Don Fernando Baeza Meléndez en un evento. Se dirigía a las madres, con sabias palabras. Una de las asistentes comentó acerca del dolor que siente una madre al perder a su hijo (en referencia a que su hijo había fallecido).

El exgobernador ante eso, -de manera solidaria con ella-, le dedicó unas palabras de aliento. A su vez, hizo una reflexión que provocó lágrimas en muchas de las ahí presentes. Dijo: “hay un dolor más grande que padecer la muerte de tu hijo, y, ese es, saber a tu hijo o hija desaparecida”. Lo anterior, parafraseando una entrevista que le hicieron a Isabel Allende en México, hace unos años.

Isabel Allende es una escritora chilena; este año cumplirá 80 años; es considerada la mujer más leída en la actualidad; sus libros reflejan historias cotidianas, generalmente sobre protagonistas mujeres. Una de sus novelas más conocidas es: Paula. El nombre de su hija fallecida a los 28 años de edad. En entrevistas ha mencionado el consejo que su madre le dio a Isabel al perder a su hija: “El duelo por un hijo es un largo túnel, que hay que recorrer sola, nadie puede ir contigo y que lo único que debes hacer es seguir caminando, sabiendo que hay una luz”.

En lo particular, afortunadamente no he padecido nada similar y por ello quizá no debería atreverme a tocar este tema tan sensible. Sin embargo, considero que no puedo estar ajena a la realidad social que nos aqueja. Solo quienes lo han vivido sabrán el grado de angustia, desesperación y dolor que se siente, cuando como madre o padre, un hijo o hija no te sobreviva. Pero creo que tienen razón quienes afirman que es todavía mayor o peor esos sentimientos, que se agudizan y acrecentan, cuando no sabes el paradero de tus descendientes.

En nuestro país existe una instancia denominada: Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el cual reporta en las noticias de esta semana que México llega a 100 mil desaparecidos y que van más de 31 mil de 2018 a la fecha. Lo que significa un incremento de 30% en el periodo del Presidente Andrés Manuel. Una falla innegable de este gobierno federal. Una raya más al tigre.

31,533 desaparecidos en lo que va de la actual administración federal. Ante ello, se hizo un llamado enérgico, para que el Estado Mexicano, priorice la atención a esta problemática y defina una política pública para prevenir y detener las desapariciones en el país. Se requiere construir una agenda que permita, junto con la sociedad organizada, los familiares y la sociedad en su conjunto, crear e instrumentar un Plan de Prevención, ante la alarmante desaparición de personas.

La ONU, a través del Comité contra la Desaparición Forzada, presentó un informe de sus hallazgos en su visita a México, en el cual destaca que el aumento se debe principalmente a la impunidad absoluta. Solo se han dictado 36 condenas a nivel nacional, en casos relacionados con desaparecidos. Únicamente, entre el 2 y el 6% del total de reportes de desaparición de personas, derivan en un proceso penal.

Existen instrumentos en la ley, el problema es el desinterés y falta de voluntad por quienes deberían aplicarla.

Deben concretarse acciones, redoblar esfuerzos y hacer lo posible y lo imposible para que esta tendencia se revierta; según lo que un artículo de El Financiero menciona, es que se le dé celeridad a los siguientes mecanismos: programa nacional de búsqueda; registro de fosas comunes y fosas clandestinas; personas fallecidas no identificadas ni reclamadas; banco de datos forenses; programa de exhumaciones para identificación; reglamento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas; lineamientos para el registro de desaparecidos y el sistema único de información tecnológica.

Ya es momento, de solidarizarnos como sociedad con esta causa. Momento de que las autoridades de todos los órdenes de gobierno coordinen sus esfuerzos para aminorar esta situación. Ya es momento, de que esa cifra vaya a la baja, para evitar que más familias mexicanas se vean envueltas en tan lamentable circunstancia.

Ya es momento…