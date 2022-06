El domingo 5 de junio se abre la tumba para el PRI y…

Ayer miércoles 1 de junio se inició la veda electoral o el cierre de campaña de los contendientes a las seis gubernaturas y respectivos ayuntamientos, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales; cuyo acto político-cívico-sufragantes para elegirlos, se realizará el ya muy cercano domingo 5 de junio.

Los estados o entidades federativas que en este año 2022, elegirán a los “servidores públicos” señalados, son: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Estos estados en los momentos actuales están “gobernados” por quienes fueron abanderados de los siguientes partidos: PAN, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; PRI, Hidalgo y Oaxaca; y PRD, Quintana Roo.

Para el cierre de campaña, éstos son los candidatos PUNTEROS, enlistados en el orden de mejor puntuación o que van arriba:

AGUASCALIENTES.- Nora Ruvalcaba, “Juntos haremos historia” de MORENA. Tere Jiménez de “Alianza va por Aguascalientes” (PAN-PRI-PRD). ¡Casi histórico! Por primera en esta entidad federativa, participaron para alzarse con la gubernatura nada más mujeres.

DURANGO.- Marina Vitela, “Juntos haremos historia”, de MORENA. Esteban Villegas, “Va por Durango” (PAN-PRI-PRD).

HIDALGO.- Julio Menchaca, “Juntos haremos historia” (MORENA-PT-Nueva Alianza). Carolina Viggiano de Moreira, alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD).

OAXACA.- Salomón Jara, “Juntos haremos historia” (MORENA-PT-PVEM-PUP). Alejandro Avilés Ávila (“Triple A”), apoyado por el actual gobernador Alejandro Murat (PRI-PRD).

QUINTANA ROO.- Mara Lezama, “Juntos haremos historia” de MORENA. Laura Fernández Piña (PAN-PRD y “Confianza por Quintana Roo”).

TAMAULIPAS.- Doctor en medicina, Américo Villarreal, de la coalición “Juntos haremos historia” (MORENA-PT-PVEM). César “Truko” Verástegui, de la alianza “Va por Tamaulipas”. Este estado a la fecha, con el gobernador en funciones, Cabeza de Vaca, es el cuarto desgobernador que ha soportado callada y temerosamente la población tamaulipeca.

Según se venía venir y tomando en cuenta diversas encuestas más que menos creíbles, algunos medios de comunicación impresos y televisivos, así como las “benditas redes sociales”, sostienen que: MORENA, sin mayor problema, aventaja en cuatro de las seis entidades federativas en contienda. En tanto, que otros medios de comunicación e información –como PUBLÍMETRO– afirman que “LAS CAMPAÑAS CERRARON A FAVOR DE MORENA”.

¡Y, claro! No puede esperarse otro resultado, ya que con tan persistente, insistente ¿e irracional y patológica? “estrategia y táctica” de la “oposición” del PRIANPRD –y los adláteres simbióticos de la “prensa canalla”– basada en la vulgar ofensa, en la diatriba, en la calumnia, en la burda mentira, en “los montajes” en contra esencialmente del Presidente Constitucional, legal y legítimo de los EUM, Andrés Manuel López Obrador y de MORENA, aunada su TRAICIÓN A MÉXICO, A NUESTRA PATRIA Y MATRIA; siguen apuntalando a AMLO, a MORENA, a la pujante CUARTA TRANSFORMACIÓN que por convicción y a conciencia, construye la izquierda mexicana, los mexicanos bien nacidos.

Necia y/o conscientemente, las cúpulas engreídas de la derecha del PRI, del PAN; y, por no dejar, del PRD, no aceptan, se hacen…, o no quieren entender que la inmensa mayoría del pueblo de México, que los trabajadores –hombres y mujeres– de la ciudad y del campo, definitiva y definitoriamente, se hartaron de más de 80 años de gobiernos autoritarios, corruptos, rateros e impunes. Y que en los momentos actuales, preeminentemente desde julio del 2018, no quieren nada con esos partidos, y no les agradan sus poses y formas de ser oposición. “Les cae mal que se manejen con tanta injuria, tan irrespetuosamente contra la FIGURA PRESIDENCIAL. Con mayor razón, cuando los resultados positivos de su desempeño diario, de la puesta en práctica del régimen de la Cuarta Transformación, son evidentes, saltan a la vista.

Creyeron que el pueblo, que la clase trabajadora, que los hombres y mujeres de izquierda de los EUM, seguía en esa actitud abúlica con respecto a la cosa pública, a los problemas históricos y más sentidos de la población toda. Y no repararon en que más temprano que tarde, muy pronto: pagarían por esa PERFIDIA que cometieron al votar en contra de la Reforma Eléctrica, propuesta por el Presidente AMLO, la 4 T y apoyada por MORENA.

Y para su mayor desgracia, el mentado Alito (Alejandro) Moreno, desde que detentó la presidencia nacional del PRI, “desdibujó al otrora partidazo tricolor que a duras penas se sostiene con alfileres [o chicle recién mascado], siendo esos alfileres [o chicle recién mascado] el PAN y el PRD.

Cuando el “indiciado” Alejandro Moreno (en el penúltimo video-conversación se le acusa de lavado de dinero y de involucrar a su mamá) asumió la dirigencia nacional, “su” partido contaba con 12 gubernaturas, perdiendo 8 en las elecciones del 2021. Presidencias municipales tenía 459, perdiendo en el mismo año: 250. Asimismo, tenían 203 diputados federales, perdiendo en las elecciones intermedias 140”. (Javier Alatorre, TVazteca).

Por otra parte, el PAN subsumió al PRI –al PRD ya ni lo necesitan–, por lo que el partido más conservador, emisario de la derecha recalcitrante internacional, el PAN, está convertido en la fuerza dominante de la oposición claramente retrógrada que hoy por hoy navega con la bandera “Va por México”, a la orden de la batuta y el capital de Claudio X González.

No obstante, en las filas del PAN, no las tienen de todas, todas. Pues su dirigente nacional Marco Cortés, en un desplante de pesimismo y/o ¿honestidad intelectual? en torno a las precitados comicios, predijo que sólo ganarán Aguascalientes. Por lo que su correligionario el senador Damián Zepeda Vidales, espetó a Marco Cortés, diciéndole que está obligado a CONSERVAR los cuatro ESTADOS que GOBIERNAN… Exigencia que está muy difícil que responda favorablemente, sino es que ni Aguascalientes logre conservar, ya que la ciudadanía sabe objetivamente “por dónde masca la iguana”.

Para mayor infortunio de Alejandro “Alito” Moreno y del PRI, hasta el superchayotero Carlos Loret de Mola, por órdenes estrictas de Claudio X González, manifestó no querer nada con el susodicho jefe de lo que queda del tricolor.

Se les sobró soberbia a los priistas. Inexplicable, que de los años ochenta del S. XX, en adelante, las “nuevas” generaciones de priistas, no hayan estudiado a sus ideólogos, entre otros al respetable priista de auténtica convicción ideológica de izquierda, Don Manuel Moreno Sánchez, que en uno de sus escritos sustentó: “Cuando se mira ese aparato de propaganda priista, parecería que México está viviendo una época activísima de democracia.

“Propaganda que tiende a justificar, hacia fuera, la existencia y funcionamiento de una democracia, no importa que en el interior se mantenga un régimen unipartidista, oligárquico y represivo.

“Hacia el exterior México aparece como un país en el que políticamente actúan varios partidos y que participan dentro de la esfera del poder conforme al número de sus miembros.

“Pero en lo interno, hay un sistema de falsificación democrática, a base de un instituto político gubernamental que hace las veces de partido único y por medio del cual se realiza la manipulación electoral en todos los niveles.

“Bajo la máscara de democracia pluripartidista, el país está gobernado por una oligarquía ventajosa, aprovechada, dispendiosa y que ofrece muchos aspectos de corrupción e impunidad”.

¡Ah! Si hubiesen aprendido esa gran lección los del el partidazo oficial y de Estado, no estarían a estas alturas preparando “sus honras fúnebres”.

¡En fin, ya ni llorar tiene caso! ¿Verdad Alejandro Moreno, verdad Alejandro Domínguez, verdad…?