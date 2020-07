El elector y los que están, los que se van y los que vienen

No como se quisiera, pero poco a poco los ciudadanos van involucrándose cada día más en los asuntos públicos. Ya no se circunscriben a acudir a votar y luego a observar cómo se nos beneficia o se nos perjudica desde el ejercicio del gobierno. De una u otra manera manifiestan sus inconformidades y sus exigencias.

No hay que perder de vista que ese limitado involucramiento no sólo pudiera obedecer a una apatía social, sino también a la resistencia de quienes detentan el poder público a ser cuestionados sobre su desempeño, aún y cuando en el discurso dicen tener una total apertura a la crítica y a reconsiderar el rumbo de su gestión. Su intolerancia conlleva represalias en múltiples casos, y por ello son contados quienes se animan a denunciar irregularidades y el incumplimiento de promesas.

Las redes sociales han servido para que las personas expresen su punto de vista sobre determinados temas o repliquen el de los demás, pero no pudiera afirmarse que en general lo hacen de manera informada y, en consecuencia, responsable. Tratándose de cuestiones políticas, a ciegas defienden a quienes por el motivo que sea son de su preferencia, y de idéntica forma atacan a quienes no lo son. La objetividad y la buena fe desafortunadamente aquí no son consideradas y, el interés por el bienestar común, es desplazado por el “frenesí” de tirios y troyanos.

Pero a quienes vemos difundiendo por doquier mensajes hasta enfermizos en contra de determinadas personas que ocupan algún cargo público (independientemente del partido político del que éstas provengan), muy difícilmente los veremos interponiendo una denuncia ante la autoridad correspondiente y sosteniendo su dicho con las pruebas a que haya lugar. No se trata de acallar expresiones, pero debemos ser muy honestos con nosotros mismos y con los demás, e informarnos y asegurarnos de la veracidad de lo que manifestamos. Debemos aspirar a la cohesión social, no a enconos.

Si en lo colectivo realmente nos fijáramos como objetivo primordial el bienestar de todos, llegaría el momento en que, incluso, nos sinceraríamos y reconoceríamos una mala elección en las urnas y, sin cortapisa alguna, exigiríamos el correcto desempeño de quienes nos gobiernan. En similares condiciones, se apoyaría un buen gobierno por el que no se votó.

Frente a las elecciones que habrán de celebrarse en todo el país el próximo año, y en las que se renovarán un sinnúmero de cargos entre federales, estatales y municipales, quienes estamos -y estarán- en condiciones de participar en ellas, si bien ya deberíamos ir razonando nuestro voto con los elementos que tenemos y vayamos teniendo a nuestro alcance, también tenemos otra responsabilidad no menos importante, como lo es la de prever que no se presente alguna “sorpresa” con quienes todavía continuarán y con quienes concluirán su gestión.

En esa pasarela de personajes poco o nada pulcros que hemos estado observando de unos años a la fecha, y en la cual no ha habido distinción de colores y de género, nos hemos percatado de que la hipocresía cada vez está más presente en la política y en las ofertas electorales.

Es momento de exigir las debidas y oportunas auditorías a las y a los señores gobernadores, presidentes municipales y demás integrantes de los ayuntamientos, así como a quienes integran las cámaras legislativas (pues entre otras cosas autorizan el endeudamiento público), para que antes de que concluyan su encargo, de detectarse cualquier irregularidad, asuman su responsabilidad, evitando con ello el tener que estar solicitando las ya acostumbradas extradiciones. Independientemente de los tiempos y las formas que establezcan las respectivas constituciones y legislaciones respecto de la fiscalización de los recursos, si es que efectivamente nada tienen que ocultar, dichos representantes populares deben estar dispuestos a someterse a ese escrutinio, máxime si tuvieron como bandera político-electoral el acabar con la corrupción y/o llevar a cabo la caza de corruptos.

También es oportuno hacer un recuento de cuantas promesas dejaron de cumplirse y, en su caso, pedir la explicación correspondiente, y si no hay justificación válida alguna, hacerles los reproches que se les tengan que hacer estando todavía en funciones, dejando muy presente en nuestra memoria para el próximo proceso electoral, qué persona, personas u organizaciones, tuvieron que ver con esos incumplimientos o irregularidades, según sea.

Mucho se habla de que hemos tenido un gran avance en materia de derechos humanos y de democracia, pero la realidad expone a una sociedad mexicana muy limitada e inmadura en lo que se refiere a nuestro papel de gobernados. Es natural que haya divergencias de distinta naturaleza, pero al final del día lo que debe motivarnos es alcanzar un mejor futuro para todos, y eso no se logra únicamente con discursos, sino que requiere de una ciudadanía activa.

Los procesos electorales son el único medio que tenemos en México para renovar a quienes nos representan en el poder público, pero para exigirles que cumplan debidamente con su encargo, son muchas las maneras en que podemos hacerlo dentro de la legalidad. Todo es cuestión de que queramos y de que no nos detengamos ante ningún interés personal.