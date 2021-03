El embate contra las empresas calificadoras de valores

La embestida contra las empresas calificadoras de valores se suma al cuestionamiento a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el supuesto motivo de los amparos provisionales concedidos a las empresas del sector energético. La arremetida contra el nuevo adversario ha sido puesta en marcha con sus declaraciones y artículos publicados por el Senador Ricardo Monreal (NOTA: El lunes por la tarde declaró éste: “No hay nada sobre una iniciativa para regular a las calificadoras; creo que están muy nerviosos, muy sensibles todos; no hay ninguna iniciativa que intente obstaculizar su trabajo, sino simplemente es una reflexión amplia, abierta” https://www.milenio.com/politica/monreal-no-hay-iniciativa-ni-intencion-de-regular-calificadoras).

El presidente de la república y su 4T tienen la evidente necesidad de inventar (descubrir o evidenciar, según AMLO) los adversarios, de uno en uno o de dos, para no agotar el inventario. La estrategia de alimentar cotidianamente los medios por el dueño del pandero y sus acólitos, potenciales personajes dispuestos a sucederlo en la primera magistratura.

El meollo del argumento contra las empresas calificadoras lo constituye el conflicto de intereses. Si se apega a derecho, esto es, a las normas vigentes; si se entra en un proceso legal el conflicto habría que demostrarlo; o puede obviarse, como en el caso de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Vayamos por el principio. La parte descriptiva de este artículo retoma básicamente documentos oficiales normativos o material de difusión de los propios órganos operativos. Por tanto, cabe preguntarse ¿Qué son las empresas calificadoras de valores (ICVs)? Las ICVs son sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) para operar y prestar servicios sobre el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de una entidad o una emisión de valores. Su función principal es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrenta el público inversionista en la intermediación financiera. La regulación es fundamental para una mayor transparencia en su actuación y una menor exposición al conflicto de interés.

La CNBV supervisa en México a 7 ICVs: Fitch México, S&P Global Ratings, Moody´s de México, HR Ratings de México, Verum, DBRS y AM Best, en el marco de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las Disposiciones específicas en la materia.

De acuerdo con la regulación vigente, entre otra información, estas instituciones deben tener disponible en su página de internet, el significado y alcance de sus calificaciones, los códigos de conducta que rigen su actuación, las metodologías y procedimientos que utilizan para el estudio, así como el análisis de la calidad crediticia de las entidades o emisores, debiendo revelar cualquier modificación sustancial en las mismas para que puedan ser consultadas por el público inversionista. La regulación básicamente obliga a que la información que divulgan al público sea actualizada, relevante, oportuna, de calidad y clara. La información que proporcionan las ICVs permite al inversionista contar con información confiable de referencia para la toma de decisiones de inversión.

La CNBV, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. La Comisión se rige por la Ley de la CNBV, en ella se expresan sus Facultades sobre las ICVs: Realizar labores de inspección y vigilancia. Formular observaciones y en su caso, ordenar la adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, actos u omisiones irregulares que haya detectado. Imponer sanciones de carácter administrativo. Emitir disposiciones que contengan requisitos mínimos que deberá incluir su Código de Conducta. Determinar los medios a través de los cuales las ICVs deberán revelar al público las calificaciones que realicen sobre valores ya inscritos o por ser inscritos en el Registro Nacional de Valores. Emitir disposiciones sobre la información financiera, administrativa y operativa que deberán presentar las calificadoras, así como sus modificaciones y cancelaciones. Revocar su autorización cuando cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores; sean declaradas en quiebra, o bien, acuerden su disolución y liquidación, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Autorizar su fusión o escisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Requerir datos, informes, registros, libros de actas, documentos, correspondencia y demás información que estime necesaria para la supervisión. Ordenar la suspensión del servicio de calificación cuando a su juicio exista conflicto de interés entre el cliente y la ICV. Ordenar la suspensión de la publicidad de las ICVs cuando a su juicio implique inexactitud, falta de claridad, competencia desleal, o pueda inducir al error.

A partir de estos elementos, cabe preguntarse, por qué se optó por el camino de la confrontación mediática. Bastaba darle instrucciones al secretario de Hacienda. Creo la respuesta es simple, porque carecen de evidencia válida en un proceso judicial. No hay necesidad de negociar y por tanto arrancar la arremetida con descalificaciones mediáticas para ablandar las ICVs. Ya optaron por el camino legislativo, para modificar la Ley de la CNBV y otros ordenamientos para supuestamente regular lo que ya esta regulado con sapiencia; y que ha operado durante décadas con éxito (aparente si se quiere, pero esto hay que probarlo).

Que las ICVs son susceptibles a la compra del contenido de sus productos (opiniones, dictámenes, etc.) tal vez, pues es de suponer que sus funcionarios no son hermanitas de la caridad o siervos distinguidos de Dios. Pero hay que probarlo. En cambio, en el proceso legislativo no hay necesidad de probar nada, basta declarar que se necesita para fortalecer la soberanía nacional y aprobar en ambas cámaras, modificaciones a la Ley Orgánica del Ejecutivo, la citada de la CNBV, la Ley del Mercado de Valores y si se requiere, hasta la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro, después de pasar por la simulación del Parlamento Abierto. Conforme a sus declaraciones del lunes el Senador dice que no va, pero que tal si en un mes cambia de opinión. En su artículo de ayer en Milenio, abunda en ejemplos de problemas extra fronteras con las ICVs pero elude referirse a las facultades expresas citadas arriba que tiene la CNBV. En el supuesto de que existieran casos de conflicto de intereses o de colusión en el desempeño de las ICVs en México ¿por qué el Gobierno Federal ha omitido la aplicación de las facultades otorgadas por la Ley?