Ciudad de México– Un voto por Morena es un voto contra México. Todo indica que a López Obrador se le frustró ya uno de sus anhelos principales: apoderarse de Nuevo León, y muy principalmente de Monterrey. Eso habría sido la joya mayor en su corona de emperador de México. En efecto, la candidata de Morena, que en un principio punteaba en la carrera por la gubernatura de ese estado, se desplomó al tercer lugar cuando los nuevoleoneses la pescaron en mentira grave. Del plato a la boca se le cayó la sopa al tabasqueño, que ya sentía suya la ciudad que desde hace muchos años ha sido representante de la libre empresa, emblema de trabajo y bastión de resistencias ciudadanas frente al poder central. Eso explica la rabia y el encono que AMLO ha desatado contra los principales candidatos de oposición a Morena en Nuevo León, entidad que muchas veces ha representado la modernidad y el progreso en el país. No se equivocará quien proponga una ecuación política que se enunciaría así: "A mayor atraso económico, educativo y social, mayor apoyo para López Obrador". Nuevo León es un estado de vanguardia, y pienso que incluso si la candidata morenista a la gubernatura no hubiese cometido el error que cometió, la ciudadanía habría terminado por negar su voto al partido de López Obrador. Las cosas caen siempre por su propio peso. Y los yerros que está cometiendo el emperador cada día pesan más.