“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”

-Georg C. Lichtenberg,

Maru Campos es la candidata electa a la gubernatura por el PAN. Después de una guerra sin precedentes en la interna de ese partido, los militantes eligieron a su abanderada.

En el discurso de algunos panistas, como el de la Dirigente Estatal y del Nacional, Rocío Reza y Marko Cortés, respectivamente, comentaron de alguna manera, que el enemigo a vencer es Morena; que ese partido es el verdadero adversario.

Me parece que la lectura es incorrecta. El precandidato de Morena a la gubernatura, hasta ahora tiene mala aceptación de los chihuahuenses, la región centro y sur del estado no lo perdonan. El conflicto por el agua no se olvida; simplemente, porque como lo comenté en otro artículo: “Chihuahua no es Tabasco”. Y cuando a un chihuahuense le quitan algo que es suyo, los demás nos solidarizamos. Así somos.

También la encuesta de Morena para elegir a su abanderado a la gubernatura, con la impugnación en marcha, deslegitimó la designación, aunado a que la precampaña “nomás no levanta”. Se han desperdiciado tiempos en radio, televisión y redes sociales para hacer la presencia requerida.

El enemigo a vencer no es Morena, al menos no en este momento. Quizás ya en la campaña la percepción de los electores cambie, pero se ve difícil que repunte la aceptación del precandidato. Tampoco al PRI ni a MC lo podemos medir con claridad, en la mayoría de las encuestas no “pintan”. Tenemos que ver que tanto “polvo” levanta la cabalgata el 6 de junio. Igual y dan alguna sorpresa…

Entonces ¿quién es el enemigo del PAN a vencer en Chihuahua? Tiene dos. Primero, el mismo PAN; dividido por no aceptar las posiciones para las demás candidaturas.

El otro enemigo, y quizás el más importante, es el sentimiento de las y los chihuahuenses. La distancia que generó la presente administración estatal con los ciudadanos es enorme. La arrogancia hacia los chihuahuenses la sentimos igual que la corrupción de César Duarte; aspecto que, por cierto, este gobierno no abandonó del todo, pues los escándalos de corrupción siguieron. Los asesinatos de periodistas, los vivimos. El regreso de la inseguridad en el Estado, también. La desconfianza al Poder Judicial Estatal por subordinarse al mismo gobernador, la más notoria. Y el maltrato a nuestros maestros y personal de la salud, muy doloroso.

Sin duda, este gobierno, de las filas azules, con su mala administración y actitud ha aumentado la desconfianza hacia las estructuras políticas y de poder que hay en el Estado. Ese es el verdadero enemigo.