El enigma del futbol

Qué demonios es el deporte más practicado y amado del mundo llamado fútbol. Cómo es posible que todo el planeta tierra se contenga y estalle por un momento-momentáneo, cuando se realiza un campeonato mundial del divino o diabólico balompié. Cómo llegó a empoderase tanto de nuestro ser un ejercicio físico atlético entre dos equipos de once seres humanos contra otros once homo-sapiens con diferente camiseta, corriendo tras una pelota de 450 gramos, sobre un simple rectángulo verde o de piso cualquiera. Un escenario, una cancha de pasto, de 110 metros de largo por 70 de ancho, con dos alejadas porterías de 732 por 244 centímetros de alto, qué nos emociona, nos embruja, nos embelesa. Un juego que desde niños nos fascina y a casi todos nos reconvierte en homos-fut, durante terribles 90 minutos, ya seamos jugadores viviéndolo (lo más bello) o sólo observadores desde una tribuna o una pantalla de televisión.

El fenómeno tiene sus fanatismos y sus tragedias. Sus males y sus bienes. Se ha convertido en religión de fe y esperanza en enormes templos-estadios en donde desde hace un siglo se adoran a los nuevos héroes humanos, mal convertidos en dioses. Droga que excita al éxtasis emocional para quienes no tienen más placer en la vida que ver ganar a su equipo favorito. Es también el negocio deportivo más lucrativo jamás inventando en la historia. Es un monstruo imparable que a miles de millones gusta y engaña; que enamora y despecha; que nos puede hacer gritar, saltar, abrazar en la felicidad efímera de una victoria, pero también decepcionar, encabronar, llorar, por una simple derrota deportiva. ¡¿Qué demonios es el fútbol?!

Deben existir seres humanos a los que nunca les ha gustado en su vida jugar ni siquiera observar el fútbol, y respetados deben ser, aunque extraños se vean en este planeta. Si unos inteligentes y pacíficos extraterrestres llegarán a visitarnos, sin duda alguna que lo que más les sorprendería --por enigmático e incomprensible--, sería nuestro amor por fútbol. El deporte de más masas, el deporte que recompone vidas, que supera pobrezas y tragedias, que nos hace por un enorme instante creer en el ser humano como fuerza, destreza, entrega y pasión; lo que en muchos más importantes problemas vitales deberíamos ser como especie humana.

Desde que mi memoria recuerda de infante futbolista no existe más grande felicidad que golpear con el pie una pelota y dirigirla con la intención de meter un gol!!! (bueno, en la adolescencia empieza a competirle el sexo, pero esa es otra historia). Hablamos del principal fenómeno social de convivencia y confrontación mundial: la guerra a través de otros medios, menos, mucho menos sangrientos.

Un bendito balón y un gozo inaudito para jugarlo a morir. Será que la tierra es redonda y se parece tanto a una pelota, que golpear queremos como delantero o detener-acariciar como portero, para reclamar sudando la mejor analogía de la vida humana, que ni los escritores bíblicos, ni Shakespeare, ni Cervantes, pudieron jamás haber imaginado.

Mi querencia por el balompié surgió inevitablemente desde la niñez. A mis seis años de vida --que es donde empieza mi memoria futbolística-- fue aquel México 70. Inicio de mi desdichado amor por la selección nacional. El primer mundial que se transmitió en vivo!!! vía antenas terrenas a todo el mundo alcanzable en televisión de blanco y negro. Ah, y la imponente invención de la repetición de goles y jugadas en ¡cámara lenta! Un milagro que comenzamos a disfrutar los niños, intentando reproducir alguna jugada haciéndolo lenta, muy lentamente, en nuestros patios, camas y parques.

Después el bello recuerdo de haberlo jugado y disfrutado durante más de tres décadas. Cuando he conocido a extraños y escasos amigos que se aburren viendo un partido de fútbol, no me queda duda, es porque nunca o muy poco lo jugaron. Y aquí perdón, las mujeres, por similar razón, batallan mucho para comprender el gozo varonil de deleitarse con un buen partido de futbol.

Y así llegamos hoy, a la vigésima segunda versión de un campeonato mundial de futbol, en un millonario pero prohibitivo pequeño país de oriente medio llamado Qatar. Grandioso por su riqueza petrolera y de gas natural. Un portento de crecimiento económico con base en hidrocarburos, que demuestra a propios y extraños, que la energía sucia y contaminante es, existe y va durar por lo menos 30 años más.

Un país ultra religioso por musulmán, que tiene restricciones semejantes a la época medieval, pero donde la inseguridad pública no es trágico problema social. Un diminuto país cuyos habitantes aceptan castigos a golpes por pecados cometidos, pero donde la pobreza extrema ha desaparecido.

Y pues nada, que en este mundial a México no le ha ido de la patada. Un digno empate con Polonia y una esperada derrota con nuestro némesis Argentina. Sólo queda la última esperanza de vencer por más de dos goles a una Arabia Saudita que ya demostró, ganándole a Messi, que tiene con qué hacernos ver nuestra triste suerte en esta competencia. Pero como siempre la esperanza muere hasta el final de cada partido. Oremos hermanos mexicanos del futbol. Pero por lo menos, que se a un buen espectáculo deportivo recordable.