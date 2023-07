El espectro del feminicidio

El homicidio de Ariadna Yoali remueve fibras sensibles del flagelo que han sido los feminicidios en nuestra entidad; un crimen más que se une a la larga y lacerante lista de mujeres que han sido víctimas de seres inhumanos.

Si bien es cierto que es un crimen que no debe quedar impune, en el cual el fiscal general del Estado deberá poner toda su atención, también es cierto que no debe ser una bandera para que de pronto resurjan desde las cenizas esas organizaciones que siempre han lucrado con el dolor de toda una sociedad lastimada por los crímenes de mujeres.

Como lo hemos señalado en este espacio, el hablar de feminicidios en Chihuahua es una larga historia que procede desde la administración de Francisco Barrio, pasando por las administraciones de Patricio Martínez, José Reyes Baeza, César Duarte y muy en particular la de Javier Corral, quien llegara acompañado por líderes de esos movimientos feministas que de pronto callaron ante los atroces homicidios y hasta intentaron frenar la Alerta de Género, solo por no manchar su administración.

Sobre el caso de Ariadna Yoali, se entienden las expresiones de dolor y rabia de sus compañeros y amigos, que no sólo exigen dar con el o los responsables de este atroz crimen; sino también llamar la atención de las autoridades, familiares y la sociedad en su conjunto para reconocer que no sólo se acabó con una vida, sino con los sueños de una mujer que buscaba salir adelante en un mundo con muchas dificultades.

En redes sociales el hashtag #justiciaparaariadnayoali, busca precisamente eso, justicia y comprensión a una mujer que le cortaron sus aspiraciones, su sueños y anhelos y que no habrá forma de regresarlos.

Pero el oportunismo de algunos colectivos, por aprovechar la “bandera”, que incluso buscan protagonismo revictimizando a Adriadna, al tratar de confortar a la familia por situaciones privadas, eso no se vale.

No únicamente sus amigas y amigos, sus familiares, maestros y toda la sociedad en su conjunto, incluida la autoridad me atrevo a decir, estamos consternados por su homicidio, pero se debe ser respetuosos y no intentar beneficios políticos en este y cualquier otro feminicidio.

En todo el país, el flagelo de los feminicidios está presente: el último reporte de los primeros tres meses del año señala que en México se han acumulado 227 delitos por feminicidio: en enero 73, en febrero 76 y en marzo 78.

Respecto a la incidencia por entidades, el Estado de México encabeza la estadística con 25 casos, luego le siguen Oaxaca con 23 víctimas, Veracruz con 19, Nuevo León con 15, Ciudad de México con 14, Chihuahua con 12 y Chiapas con 10.

Con preocupación y hasta coraje debemos admitir que Chihuahua siempre ha estado presente en las estadísticas por feminicidios, una situación que se agrave por la alta incidencia de impunidad existente, en este y todos los delitos.

Desde el caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde quedó el precedente de la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de mujeres, nuestra entidad ha quedado marcada y simplemente no se ha avanzado nada.

Claro que hay que reconocer que el trabajo de muchos colectivos y movimientos de mujeres han apoyado que este delito no se vea como un homicidio más; lograron que el feminicidio fuera tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, luego de manifestaciones, presiones y claro recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.

Al inicio de la actual administración encabezada por Maru Campos, señalamos en este mismo espacio que uno de los grandes retos que tenía es precisamente combatir el grave problema de los feminicidios.

En ese momento, ante la presencia de tres mujeres al frente de los tres poderes del Estado de Chihuahua se expresó que representaba un hecho histórico que refleja la madurez del pueblo y las instituciones de la entidad, pero que su elección y designación llevan implícitas las exigencias de solución de los problemas más sentidos.

Y de los problemas más sentidos en la actualidad, sin duda son la antítesis de lo que ellas representan: la violencia en contra de la mujer y el extremo de los feminicidios, un lastre que Chihuahua simplemente no ha podido sacudirse.

Como se comentó al inicio de esta colaboración, los feminicidios han estado presentes en la vida de nuestro estado en las últimas tres décadas y acabarlos es una tarea titánica y casi imposible, pero la sociedad exige resultados, y en este caso, el esclarecimiento del homicidio de Ariadna Yoali. Descanse en Paz.