“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”

Montesquieu

El golpeteo incesante contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña por parte del presidente y sus huestes, deja clara la intención de consolidar un estado autoritario, sin división real de poderes; “el Estado soy yo” tal como lo dijo el rey Luis XIV, quien esperaba de la Corte de París que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos, sin importar que violentarán la ley, episodios oscuros de la historia que aconsejan al presente.

Desde la designación de la Ministra Piña, una jurista que NO comulga con el movimiento del mandatario federal, ha sido objeto de manifestaciones de violencia y odio, recordemos la quema de piñatas con su rostro en plazas públicas cuando el órgano máximo de justicia conocía el llamado Plan B, el objetivo era doblegar la resolución a los intereses del Poder. Como no hubo tal manipulación, la corte resolvió invalidar conforme a la ley parte de la reforma electoral morenista por considerar que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión. A partir de ahí, el descrédito se agudizó.

Después que el presidente se burlará del galardón Derechos Humanos 2023 que recibió la Ministra por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), diciendo que esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, no deja de apretar el guante, esta semana, señaló que tras su nombramiento como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha desatado una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, entre ellas la cancelación de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y la liberación de cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, declarado culpable por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, dijo: “Llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

En su mañanera etiquetó de extrema permisividad a los jueces, dijo: “Hay protección para delincuentes comunes, para la delincuencia organizada y sustracción para delincuentes de cuello blanco. Esos son los hijos predilectos del régimen anterior, ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Zaldívar había un poco más de vigilancia sobre los jueces, se respetaba su autonomía, pero vigilaban el consejo de la judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de magistrados de ministros”.

Sostuvo también que “es un florero…Está de adorno porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado, antes había un poco más de atención de vigilancia que ahora”. Acusó al Poder Judicial de estar infectado y plagado de corrupción, “Es la decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes”.

Hoy, estamos frente al "Plan C", que consiste según el dicho del ejecutivo que la gente no vote por el llamado “bloque conservador” que hasta la fecha se opone a la reforma electoral y que promovió las distintas acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral, por lo que promueve abiertamente a que Morena tenga “carro completo” en 2024 para así obtener la mayoría calificada en el nuevo Congreso, y lograr esta reforma electoral constitucional antes de que deje su cargo como presidente.

Pobre México, vive tiempos insospechados, de odio entre hermanos, enfermo, sin propuestas viables para salir del agujero, el anhelo oficial no es solo comprar votos, asesinar la democracia y la pluralidad de opinión, va por desmantelar el aparato de justicia, trasformar la división de poderes en una dictadura, sin contrapesos, NO olvidemos lo que sostuvo el jurista y filósofo francés, Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Sumemos voces.