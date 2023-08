El evangelio educativo

"Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella”

Haim Ginott

Libros de texto, la visión histórica de un partido sectario, improvisado y electorero llamado Morena. Expertos alertan un posible retroceso educativo en las nuevas generaciones, debido a la reducción excesiva de contenidos, rasuraron sin fundamento lógico asignaturas propias para el desarrollo formativo de las y los alumnos, si de por sí, México tiene una educación insuficiente, desigual y de baja calidad, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo confirman.

Ocupamos el sitio 102 de 137 países evaluados, en donde Etiopía está dos posiciones arriba y Kuwait una abajo, y en la educación en ciencias y matemáticas, México baja hasta la posición 117. Imagínese Usted con esta flamante versión, que incluye un cúmulo de errores en conceptos, saltos en los contenidos, desorden en las materias y la exclusión de la literatura universal, digo si cambiaron la fecha de nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

Especialistas advierten que estos vacíos representarán déficit de conocimiento; alertan una posible profundización de la brecha económica y social, ya que las familias con más recursos tienen facilidades para resarcir las fallas comprando libros complementarios, mientras que los más pobres no. Además, incorporaron la educación sexual en infantes, aludiendo que son pensamientos humanistas, los padres de familia están en todo su derecho de reclamar, los valores familiares los borraron de un plumazo.

Es más que sabido que el presidente y sus aliados tienen otros datos, alegan un complot de los conservadores para echar abajo esta imposición educativa, los tribunales exigen un alto en su distribución hasta no ser revisada por expertos. Tajantemente, la Federación ha dicho no pararemos, vivimos en un país donde el Ejecutivo le apuesta a la ilegalidad al no aceptar los mandatos que promueve el aparato de justicia, siguen adelante con la encomienda oficial y ahora buscan distribuir los nuevos textos en todo el país antes de iniciar el próximo ciclo educativo que arranca el 28 de agosto. Académicos han alertado que ignorar las medidas judiciales podría tener consecuencias legales. El presidente dijo: “No hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan”.

Pobre México, ante un contexto nacional desolador, donde reina la pobreza, marginación, inseguridad, violencia, falta de oportunidades laborales y educativas, con una economía estancada, de imagen diplomática deplorable, con un sistema de salud colapsado, un país feminicida, que registra 11 mujeres asesinadas al día, donde cada hora desaparece alguien, un agro que sobrevive con respirador artificial, donde niños y niñas con cáncer siguen sin recibir sus medicamentos por el desabasto, con crímenes de periodistas, adicciones y suicidios al alza, pleno de corrupción e impunidad. De tintes populistas, que pretenden apagar a toda costa la libertad de expresión, la transparencia y la autonomía democrática del INE, lo único que importa es imponer el dogma oficial, retener la Presidencia de la República, sin importar violentar la LEY.

El debate real es el proyecto educativo de este gobierno, llamado la Nueva Escuela Mexicana, el cual tiene nuevos enfoques y guías de enseñanza, precipitado según expertos, dado que, que los cambios metodológicos suelen darse de manera paulatina y muy estudiada, por los impactos que pueden tener en las nuevas generaciones. Anhelar una educación de primera es repugnante para el oficialismo, admitir una educación de cuarta es amar a la Patria. Por mis hijos, me sumo a la exigencia de revisión. Como dijo Haim Ginott, maestro de aula, psicólogo y psicoterapeuta infantil y educador de padres: "Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella”. Sumemos Voces