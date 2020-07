El Experimento

La argumentación y el raciocinio están prácticamente desterradas en estos tiempos, y para probarlo realicé un tanteo en redes sociales.

Emplee Facebook, Twitter y WhatsApp. Una sincera disculpa si alguien se sintió ofendido. Sea el caso tecleé “El Título Honorífico de “Primera Dama” debe ganárselo”. De inmediato se comentó “Usted siempre tan bien informado” y agregó una nota periodística en la cual Beatriz Gutiérrez “dijo no a ser la primera dama”. Reviré que no me refería a la esposa del actual presidente de México ¿Por qué tuvo eso en su mente? Otra persona infirió que yo valoraba a una mujer por la cantidad de dinero que pueda gastar y que yo era de derecha. Asombro de mi parte.

En otros temas me acusaron de pertenecer a Frena porque he perdido privilegios, de tener mentalidad de mico, que seguramente me pagaban por acudir a las caravanas y porque tenía coche de lujo. Pero cuáles privilegios perdí si nunca goce de alguno, debemos respetar a quienes pertenecen al género de primates platirrinos compuesto por 14 especies de titís neotropicales y no confundirlos con humanos, si en el Frente pagan por asistir entonces alguien se está quedando con mi parte y mi coche lo sigo pagando en mensualidades.

Hay quienes piensan que el país y la democracia nacieron el primero de julio de 2018. Mi contraargumento es que no todos los presidentes han sido malos. Así Don Porfirio Díaz fue un buen primer mandatario. Otros lo fueron Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas y quienes forjaron el milagro mexicano: Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Con ellos México vivió una estabilidad económica de 1940 a 1970. La réplica no se hizo esperar “Qué pues, compa, (sic) ya deje de ver televisa, lo tonto se pega” y mi contestación fue clara. “Efectivamente, todo lo que sé lo aprendí en esa televisora”. No faltó quien me dijera “Fifí Universitario” es decir fino o delicado. Pero dije que ese título no me correspondía y me consideraba más bien arrabalero, tosco y ordinario. Por otro lado alguien me garrapateó que seguir mis escritos se había vuelto cansado y que dijera a mis seguidores [¿cuáles?] que nunca se ha reportado el caso de una persona mordida por un libro y que los pusiera a leer antes de escribir (!!!!).

Inserté una invitación para la 4ª. Caravana de Frena. Como de rayo cayó la observación: “la gente se burla de ustedes. Cómo hacen una marcha de repudio a amlo (sic) en su auto? (sic) pienso que los respetarían más si fueran caminando”. ¿Alegué que cuál gente, que teníamos derecho hacerlo en auto o en bicicleta o en patines y que no buscábamos el respeto? ¡Claro que no! Simplemente opiné “Como siempre, tienes toda la razón”.

Ese pequeño ensayo me trajo enseñanzas para entender el México que hoy vivimos. Y varios temas en qué reflexionar. En las redes sociales habitualmente no se argumenta sino se vilipendia, descalifica, estereotipa y humilla. Desgraciadamente no lo hacen sólo quienes defienden al presidente, sino también quienes lo rechazan. Estamos cayendo en una polarización que no traerá beneficios al país. Conclusión: las redes sociales sirven poco para el intercambio de ideas.

Amigos, colegas, seguidores de AMLO, nadie es perfecto. Reconozcan que comete errores. No es un sabio. Quienes lo rodean tampoco. Démosle el beneficio del tropezón. Si van a defenderlo háganlo con argumentos fuertes pero siempre pensando en el bienestar social. Tal vez un político no se crea dios pero tanto se lo dicen que sí es que llega a creérselo.

Amigos, colegas, anti AMLO. No lo rechacemos a priori. No quisiéramos que le fuera mal en su administración porque nos irá mal a todos. No caigamos en la provocación de los fanáticos y recordemos que los errores de la democracia se subsanan con mayor democracia. Él mismo propuso la revocación de mandato. Veámonos en las urnas. Vox populi…

Después de discutir tomemos un café o una copa en paz porque se supone que todos deseamos lo mejor para México y unidos podremos lograrlo. Con guerra, odios y agravios, nunca. Y aprendamos; no tiene la razón quien más insulta.

Mi álter ego cree que Dios nos llena las presas a través de la lluvia y de la nieve; pero ¿para que Conagua la entregue a los gringos?