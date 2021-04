El fascismo tiene tres presentaciones

“Estás involucrado en la locura.

Me siento obligado a acompañarte.”

Jodoroswky

Ahora quiero ponerlo en el contexto del proceso electoral en curso, agregando un elemento inquietante: la censura.

Históricamente, como corriente política, el fascismo tuvo tres presentaciones. La italiana de motivación anticomunista. La alemana de odio racial antijudío. La española de combate al gobierno del pueblo, claramente antirrepublicana.

En estos días de campaña podemos apreciar esos contenidos: tenemos candidatos de los partidos en proclama anticomunista. Los extremos se tocan, dice el Quibalion El dueño de una televisora, Ricardo Salinas, haciendo la apuesta anticomunista; personeros sin crédito -como Gabriel Quadri- que postulan que los pueblos del sur del país, donde se concentran la mayoría de los poblados indígenas, tendrían que ser segregados. A los racistas mexicanos se les conoce como “whitexicans”; están quienes desde la posición oligárquica que les acomodaba en el antiguo régimen, insisten en despreciar la cosa pública y privatizarlo todo, son antirrepublicanos.

El fascismo ensarapado, que no se atreve a pronunciar su nombre, ha formado la alianza va por México, de cuyos partidos conformados legalmente tiene acceso a recursos públicos etiquetados. Al igual que los antecedentes mencionados, no hay fascismo sin la aportación del gran capital. Cuánto dinero pondrá a disposición, no lo sabemos. Hasta ahora, sólo un empresario ha declarado poner miles de millones para quitar del poder al presidente López Obrador. El dueño de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal. Qué hará el INE, tal vez será omiso como cuando no se dio cuenta de la aportación de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Todo un trabajo para la Unidad de Inteligencia Financiera.

El otro contenido fascista que está presente en las campañas son las noticias falsas, los rumores y montajes. En realidad, tienen una producción acumulada desde antes de comenzar el gobierno de Morena. Grandes medios y opinión publicada no se dan tregua en la publicación de mentiras. Nada más por las formas de distorsionar la cobertura de la pandemia merecen repugnancia.

A este perfil del fascismo se agrega la promoción de la censura de parte de dos consejeros del INE, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova. Es conocido que toda difusión y ejecución de programas sociales quedan suspendidas por ley durante las campañas. Lo que la ley no obliga es detener la marcha del gobierno, ni el surtido de información gubernamental. A pesar de ello, a los consejeros mencionados les ha dado la peregrina idea de censurar las conferencias del presidente, la voz presidencial, porque según ellos se trasgrede la norma en su muy estirada interpretación de la ley. Lo que pretenden es censurar y la censura no se lleva con la democracia, es un atentado a la libertad de expresión. Es una posición fascista, si como del presidente.

Por ello hay que ser cuidadoso con el voto, votar por la república contra el fascismo.

