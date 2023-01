El feminicidio importa

Desde el día uno a la fecha, el infierno de las violencias contra las mujeres ha escalado dimensiones nunca antes vistas, la sangre salpica todo el territorio nacional, basta ver las imágenes que dejan sin aliento a cualquiera. La administración federal, autodenominada como feminista y humanista, a 4 años de mandato, cerró el 2022 con poco más de 13,500 mujeres asesinadas, cada dos horas se mata a una mujer impunemente, además falta contabilizar a todas aquellas desaparecidas. Ante la realidad, la lluvia de declaraciones oficiales por desmentir salen a la luz, argumentan tener otros datos, culpando a otros de lo sucedido, incluyendo a las propias mujeres.

El odio sigue latente, las mujeres siguen desafiando desigualdades, humillaciones, golpes, acosos, agresiones sexuales, feminicidios y desapariciones. Tal como lo muestra la nueva película de Netflix, “Ruido”, filme mexicano, basado en hechos reales, dirigido por Natalia Beristain, protagonizado por la actriz Julieta Egurrola, quien da vida a Julia, una madre de tantas madres, hermanas, hijas, compañeras que han sido golpeadas por el calvario de las violencias de género y la falta de compromiso de las autoridades.

La intolerancia oficial mantiene un choque frontal contra las agrupaciones feministas por el hecho de levantar la voz para decir BASTA: “Nos queremos vivas”, por exigir respeto e igualdad de oportunidades. Estas agrupaciones llevan décadas acumulando datos, analizando distintas manifestaciones de agresión, abuso y crueldad, planteando la urgencia de dar prioridad a la prevención para frenar esta espiral de violencia. La respuesta oficial ante estas denuncias y señalamientos, según expertos, se hacen bajo aseveraciones incorrectas sobre la dimensión de los delitos, con iniciativas punitivistas o con leyes de nueva creación, que de poco servirán en tanto no se cambie el actuar de las fiscalías, no se castigue a los agresores y a funcionarios omisos y/o corruptos. De no actuar de manera integral contra la normalización de la violencia en el ámbito laboral y escolar, en la casa, en la calle, en los medios y en el discurso oficial, esta pesadilla no tendrá fin.

Las consecuencias de la omisión o posible colusión ante el crimen son tan evidentes que indigna que el Estado pretenda seguir ocultando la magnitud de las violencias machistas, impulsando estrategias de seguridad de abrazos, que no frenan a nadie, ni al criminal ni al feminicida, siguen desapareciendo niñas, adolescentes, jóvenes ante los ojos de autoridades omisas.

Además, el monto contemplado para 2023 del Anexo 13, correspondiente a la igualdad entre mujeres y hombres en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), según la Alianza de Redes Feministas Nacionales, “es una simulación que esconde la irresponsabilidad del gobierno federal en el compromiso para el que fue creado ese apartado”, contempla 14 pesos diarios para cada mujer. Manifestaron que desde el sexenio anterior y lo que va del presente, la Secretaría de Hacienda ha “inflado” ese agregado “con recursos de programas asistenciales o de tipo administrativo, que en nada contribuyen a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres. Año con año, le han ido sumando programas sociales sin perspectiva de género”. Si se eliminaran esos rubros, se destinaría solo un peso diario por cada mujer.

La pretensión del gobierno federal es crear dependencia con “ayudas económicas” irrisorias y clientelares, bajo un esquema asistencial y no de derechos humanos, está fuera de radar el disminuir las brechas de desigualdades y las violencias. Las mujeres viven el calvario de un México bestial que las violenta bajo el amparo del Poder, producto del machismo enquistado en las esferas públicas y privadas, aunado a la irresponsabilidad y desinterés oficial y ciudadano.

Sin importar, que esta exigencia suene trillada, desde este espacio informativo seguiremos insistiendo hasta que los gobiernos realmente atiendan con realidades la agenda de género, la impunidad empodera a los agresores y condena a las mujeres de este país. “Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida”. Sumemos Voces. #Ni una menos.