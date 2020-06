El ferrocarril impulsor del progreso en la ciudad de Chihuahua

/ La llegada del ferrocarril a la ciudad de Chihuahua impulsó el desarrollo económico local / La introducción del tren urbano eléctrico a la ciudad de Chihuahua, fue parte del impulso que generó la llegada del ferrocarril a estas tierras (Foto: Colección Allen Morrison). / El banco de Sonora ubicado entre la calle Libertad y del Comercio (hoy avenida Independencia). (Fototeca-INAH-Chihuahua) / Compañía Cervecera de Chihuahua (Fototeca-INAH-Chihuahua) / Inauguración de la presa Chuviscar en octubre de 1909 por el presidente Porfirio Díaz Mori (Fototeca-INAH-Chihuahua)

Por las llanuras, desiertos y la enorme sierra Tarahumara el ser humano de Chihuahua, luchador incansable para establecer nuevas líneas de comunicación con diversos medios y movilizarse de una zona a otra ya sea caminando, en burro, caballo, en diligencias tiradas por animales, lo que le dió la oportunidad de unir pueblos y ciudades ante este contexto, el enorme “monstruo” de acero aparecería en el firmamento para dejarnos un nuevo motivo para cambiar de lo rústico a lo mecánico, así fue el inicio en la construcción de toda la infraestructura para que el sueño del chihuahuense se hiciera realidad con el del ferrocarril en manos de la compañía “Central Mexicano”, el cual, toda su construcción sortearía el clima agreste de este terruño y cuya mole de acero, sería llevado entre México y el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, por una compañía norteamericana cuyo gerente era el gringo John Robinson con una tarea titánica, pues sabemos que a finales del siglo XIX, la tecnología y la ingeniería para desarrollar el enorme proyecto sobre el vasto territorio mexicano, era muy rudimentaria y escasa.

En nuestro terruño llegaría la hora y el día en que se iniciaría este enorme sueño y estaría en manos del gobernador de Chihuahua el general Luis Terrazas Fuentes, hombre recio y muy rico, que por cierto sería quien con sus propias fuerza y con marro en mano clavaría el primer riel allá en la frontera el 2 de agosto de 1881 entre tanta gente que, estaba atónita de ver este sorprendente acontecimiento que meses más tarde el tendido de vías llegaría a la ciudad de Chihuahua el 16 de septiembre de 1982, ante los peligros del clima y de las tribus hostiles.

Este evento no fue tan solo una obra más del don Porfirio Díaz, Terrazas y el Ferrocarril Central Mexicano, sino que modificaría 360 grados la cercanía de las ciudades y propiciaría la afluencia de un gran número de extranjeros que por diversos motivos, vendrían a avecindarse a Chihuahua para instalarse definitivamente y otros, para hacer negocios o de paseo.

Para ese mismo año, la construcción del Ferrocarril Central también facilitaría el acceso a misioneros que venían de Estados Unidos que pese a todo, las iglesias no católicas iniciarían en Chihuahua una gran obra, esta, en manos de un solo hombre que acometió su labor en un medio extraño y hostil, para así lograr su evangelización, este gran misionero fue don James Damarest Eaton a quien muy pronto se le conocería como don Santiago.

También, algunos barrios serían cambiados de nombre como el de San Nicolás por La Obrera; el de Jalisco se llamaría Pacífico; y la colonización y formación del Santo Niño y la Colonia Industrial. Por cierto, en esta última se comenzaría a poblar al lado izquierdo del río Chuvíscar en 1883 cuando llegaría a la ciudad el Ferrocarril Central.

Para las fiestas decembrinas de 1883 y por efecto del ferrocarril, ya se habían construido dos hoteles con el fin de recibir a toda la gente que visitaría este “suelo seco y arenoso”. También la actividad económica iría en aumento, beneficiando por supuesto a algunas familias como los Terrazas-Creel, los cuales al ver la “minita de oro” se fueron adjudicando buena parte de las acciones de este proyecto. Por este antecedente, el banco más importante en 1897 “El Minero”, acapararía vertiginosamente todas las actividades bancarias a excepción de las sucursales del Banco Nacional que se había instalado en Chihuahua en 1906 y el de Sonora, que estaban en las calles del Comercio hoy la Independencia y Libertad.

Durante esa época de florecimiento gracias al ferrocarril, otros eventos se fueron dando como el inicio de la construcción del Palacio de Gobierno con el fin de alojar los poderes del estado, colocando la primera piedra como lo hizo con el ferrocarril el gobernador Luis Terrazas el 2 de febrero de 1882, por lo que se levantaría el edificio en un solar que había albergado el antiguo Colegio de Jesuitas y cuya construcción había sido atrasada en el periodo del gobernador Ángel Trías con el fin de levantar en su lugar, un gran monumento a Hidalgo.

Sin embargo, diversos factores como el económico, hizo que es gran mole de piedra tardaría nueve años para terminarse con un costo de 388,130.19 pesos y su inauguración oficial correspondería al gobernador coronel Lauro Carrillo el día 1º de junio de 1892.

Sin duda la ciudad de Chihuahua empezaría a desarrollarse de manera importante gracias a la presencia del ferrocarril y eso no era todo, también se impulsaría el funcionamiento de los tranvías urbanos en la ciudad con el tendido de vías en sectores como: Centro, Pacífico, Santo Niño y Nombre de Dios, así mismo, el ferrocarril influiría para que se construyera una capilla que posteriormente sería un templo que abriría sus puertas al público en 1884, cuando el obispo José de Jesús Ortiz lo consagraría en 1893 dedicando al Santo Niño de Atocha, advocación que aún se conserva como parroquia.

Así con la llegada de muchos visitantes a la ciudad de Chihuahua gracias al ferrocarril y antes de que el gobernador Lauro Carrillo renunciara a su cargo en los calores del verano de 1885, ya había promovido la integración de un casino donde la “socialite” se reuniera para compartir un rato de solas y esparcimiento y por qué no, degustar una fina cena o comida de la alta gastronomía.

Ante esta idea por fin se consolidaría la construcción y puesta en operaciones de un edificio que albergaría varias instalaciones, el cual se distinguiría por su excelente trabajo de cantería en el exterior y en su interior con la colocación de una de las escaleras más elegantes y diseñadas para ese salón, este sería el Jockey Club que estaba frente a la plaza de Armas y competiría con el Casino Chihuahua en cuanto a clientela selecta local y extranjera.

Después de don Lauro vendría en su relevo en 1885, el ganadero don Félix Francisco Maceyra quien promovería la sección de Estadística y se aventaría la construcción de su propio hotel que llevaría su nombre, organizando además, el mercado de pasturas y legumbres que le funcionó en la parte posterior del mercado “La Reforma”. Otro dato más, sería que gracias en parte a la consolidación del ferrocarril, la región de Casas Grandes recibiría a la comunidad mormona que impulsaría la economía del noroeste del estado.

Ante este tremendo movimiento telúrico de la economía gracias al ferrocarril, otro pero proveniente de las profundidades del subsuelo se presentaría en la ciudad de Chihuahua el 3 de mayo de 1887, lo que generó por supuesto una ola de pánico y leyendas que girarían en torno de esta calamidad que llegaba a sacudir la zona dejando daños de consideración.

Por otro lado, el 13 de octubre de 1909 descendería del ferrocarril que lo traería a Chihuahua y me refiero a don Porfirio Díaz Mori, donde los chihuahuenses lo recibirían cálidamente. Quizás esto lo hizo olvidar los amargos momentos en que derrotado llegaría por primera vez a Chihuahua en 1872. Se le obsequió de mil maneras, renovando el decreto del 26 de septiembre de 1891 en que el Congreso lo había declarado “Ciudadano Chihuahuense y Benemérito del Estado”; se le otorgaría las llaves de la ciudad y se hospedaría en la mansión de don Enrique C. Creel; visitaría la recién inaugurada presa Chuvíscar que Creel había puesto en servicio el 15 de septiembre de 1908 y en esta visita pasaría, por la calle que se conocía como “Las Quintas” (hoy avenida Zarco) a la que se le nombró “Porfirio Díaz”; así mismo al Hospital Civil se le denominaría de igual forma y a una escuela ubicada sobre la avenida Juárez también se le daría el nombre del presidente (hoy museo Mamut). En ese mismo año, el síndico Rafael I. Álvarez propondría el nombre para las calles que no lo tenían en los nuevos barrios; además se abriría la calzada Morelos para comunicar a la colonia Industrial con el de “Nombre de Dios”, construyendo en su terminal magníficas quintas realizadas por los hombres ricos de Chihuahua. Por otro lado, trabajos de estos fraccionamientos de lujo los dirigió el ingeniero Alejandro Duglas; cabe resaltar una de esas mansiones sería después el Hospital Verde que finalmente se quemaría.

Para cerrar con broche de oro, el ingeniero Duglas sería encomendado para abrir las vías del ferrocarril y así, se permitiera el libre tránsito de los tranvías que iban a Nombre de Dios. Para los chihuahuenses, resultaba insólito que se estableciera una fundición donde no había minas ni yacimientos minerales.

Sin embargo, debido al ferrocarril que cruzaba el área, la empresa había planeado el arrastre del mineral de las diversas minas del estado y ya concentrado, beneficiarlo para su explotación en Ávalos, por lo que se hicieron algunos ramales desde los Ferrocarriles Nacionales de México, Kansas City-México y Oriente y Chihuahua-Pacífico, más el tren que conectaba a Santa Eulalia.

Entre las instituciones con que contaba esa capital, llamaba la atención del viajero la gran fábrica de la “Compañía Cervecera de Chihuahua”, la que se encontraba situada al noreste de la ciudad sobre la avenida Juárez, como a 300 metros de la estación del Ferrocarril Central Mexicano y a 1, 500 del Chihuahua al Pacífico que se hallaban unidas con ambas vías férreas por medio de rieles que penetraban hasta sus bodegas, favoreciendo así el gran movimiento de carga que diariamente recibía y se despachaba.

Esa fábrica construida desde su principio para ese objeto y habiendo tomado como base los planos de las mejores y más modernas cervecerías de América, reunía además de su buen gusto la distribución perfecta de todos sus departamentos, ocupando en sus edificios diversos con una superficie de 9,500 metros cuadrados.

El ferrocarril impulsor del progreso en la ciudad de Chihuahua, forma parte de los archivos perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si usted desea adquirir los libros sobre Crónicas Urbanas de Chihuahua: tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, pueden llamar al cel. 614 148 85 03 y con gusto se los llevamos a domicilio o bien, adquiéralo en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111); La Luz del Día (Blas Cano De Los Ríos 401, San Felipe) y Bodega de Libros.

Fuentes

Libro Ciudad de Chihuahua apuntes históricos, Zacarías Márquez Terrazas (2010); Fondo Revolución, Archivo Histórico de la Ciudad de Chihuahua; Cronista de la ciudad de Chihuahua, profesor Rubén Beltrán Acosta y Fototeca INAH-Chihuahua.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh