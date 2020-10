El fin de la humanidad

Después de la publicación en 1898 de la Guerra de los Mundos por H. G. Wells, los humanos llegamos a una trágica conclusión: el fin de la tierra será por la intervención de extraterrestres. Llegaron más obras con este tema y los productores cinematográficos hicieron su aportación: Día de la Independencia, Señales, Los Hombres de Negro, Alien y La nave de los Monstruos con la actuación del inmortal Piporro. Sólo por mencionar las más conocidas. Creímos que serían seres inteligentes y científica y tecnológicamente superiores quienes conquistarían la tierra y extinguirían a la raza humana.

Aunque sí se han escrito novelas sobre la posibilidad de que fuese un ser terrestre –un virus por ejemplo- quien menguara la población mundial: Los Ojos de la Oscuridad (D. Koontz), Epidemia (R. Cook), Guerra Mundial (M. Brooks), Ensayo Sobre la Ceguera (J. Samarago), La Peste (A. Camus), Apocalipsis (S. King) y otros.

También los filósofos han construido teorías interpretativas de la historia. Así, San Agustín –padre de la filosofía de la historia- es un optimista porque para él la filosofía son el amor y el esfuerzo del alma dirigida hacia la verdad. Un eterno progreso, y por eso llama a su obra La Ciudad de Dios. Para Giambattista Vico la historia es una espiral que progresa y retrocede sujeta a las leyes de sus tres edades: la divina, la heroica y la humana. Presupone un pesimismo, las sociedades nunca alcanzarán la perfección pero a la vez es optimista porque la historia nunca morirá. Otros pilares de las teorías históricas son Hegel, Voltaire, Marx, Comte y muchos más.

Las consecuencias de la pandemia pueden tener al menos dos opciones. La primera es que los científicos encuentren primero la cura y posteriormente la vacuna. Pero la investigación científica es desesperadamente lenta. Va sobre pasos más o menos seguros pero no ofrece ni milagros ni adivinación. Otra importante variable es la mutación llamada D614G situada dentro de la proteína espiga que apareció después del brote inicia de Wuhan. Ahora se le encuentra en el 97% de las muestras en todo el orbe. Luego nos preguntamos ¿Qué tan rápido o tan lento muta? No lo sabemos ¿sus mutaciones causan que el virus se más infeccioso, contagioso y mortal en los humanos? No lo sabemos ¿Podría ser una amenaza para lograr una vacuna? No lo sabemos.

El otro escenario es que no se logre ni la cura ni la vacuna en un corto o mediano plazo. ¿Este virus acabará con la humanidad? Directamente no. Son apenas 1.2 millones de fallecimientos en el mundo por covid19. Si consideramos que somos poco más de siete mil millones y medio de personas porcentualmente el daño no es significativo. Pero si a esta pandemia no se le pone un alto las consecuencias serán catastróficas. Sobre todo porque colapsará los sistemas de salud cuando ya no se tenga dinero para sostenerlos.

Está golpeando en todo el mundo donde más duele: en la economía. Esto provocará que los países muy ricos pasen a ser simplemente ricos, los ricos a medianamente ricos, los medianamente ricos a pobres y los pobres a miserables. Luego los habitantes de los países paupérrimos intentarán ingresar a los países con mejores condiciones económicas. Pero estas naciones tenderán a cerrar sus fronteras porque la crisis económica ya los está golpeando y porque estos humildísimos llevarán consigo esta y otras enfermedades. Pero la desesperación da mucha fuerza y terminarán invadiendo a esos países y los hundirán aún más. Y los Cuatro Jinetes del Apocalipsis serán una realidad: la guerra, el hambre, la peste y la muerte.

¿Qué hacer? No tomar a la ligera este mal. Ser responsables con nosotros mismos y con los demás. No caer en el pánico pero tampoco en el “no pasa nada”. Todavía lo peor de la pandemia, el desabasto, no llega.

Después de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, mi álter ego respira más tranquilo. Sí es posible derrotar a MORENA. Pero corrige a Muñoz Ledo cuando afirma que si AMLO no fuera presidente hubiera hecho campaña y los resultados serían distintos. No señor, sí hace campaña, y la hace diariamente.