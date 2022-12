El género no tiene color

“HOY tejen acuerdos institucionales y jurídicos, más allá de las barreras partidistas y de órdenes de gobierno para que ninguna mujer sea violentada, bajo el indulto de la impunidad”

En México, la barbarie, la pobreza y la desesperación tienen rostro de mujer, a pesar de los avances en materia de género, la realidad supera la ficción, hoy los feminicidios son más crueles, la discriminación y el abuso es algo cotidiano, la violencia institucional y política sigue replicándose, la demagogia sigue alimentando los discursos oficiales con cifras maquilladas y justificaciones absurdas, la falta de oportunidades laborales, educativas y de seguridad social siguen siendo un sueño Guajiro; desde hace 4 años, el gobierno morenista dejo de construir un país seguro y pujante para sus mujeres, datos de organizaciones internacionales y nacionales lo confirman, lejos de construir cimientos, alianzas con las agrupaciones feministas con décadas de estudio, de lucha democrática, hoy las enfrenta sin piedad, las cataloga de conservadoras, de querer manchar su mandato. El presidente y sus seguidores no les queda claro, que la batalla por la igualdad sustantiva NO tiene COLOR, ni CREDO, y como no representa un tema de dádiva electoral que se capitalice para sus intereses, lo dejan de lado. Además, la impunidad, persiste como la reina de todos los males.

México, es uno de los epicentros feminicidas a nivel mundial, en los últimos seis años, los asesinatos de mujeres se incrementan cada año, 11 mujeres son asesinadas diariamente. La orgnización Impunidad Cero presentó el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022″, afirmando que más de la mitad de los feminicidios en México no se castigan, con un grado de impunidad de 56,6 % en feminicidios y de 91,4 % en homicidios dolosos. Esto visibiliza que la estrategia de seguridad en el país en la última década sigue fallando.

La investigación determinó que en 2021 México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, lo que significa que hubo 94 víctimas diarias y 10 mujeres asesinadas cada día. Además, de ser uno de los países con mayores tasas de homicidios intencionales en Latinoamérica, con 28 víctimas por cada 100 mil habitantes. Aunado a ello, solo dos de cada 10 muertes violentas de mujeres en 2021 se indagaron como feminicidio.

Esto pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio.

A pesar de tantos protocolos, que obligan a replicar programas y presupuestos en la materia, las violencias no cesan. Derribar al patriarcado toma generaciones, por ello, se requiere fomentar en cada rincón, educación con perspectiva de género; capacitar constantemente a l@s docentes, es inadmisible, que sigan observándose docentes abusadores, acosadores y violentos.

En algunos medios de comunicación, siguen reproduciéndose discursos violentos y misóginos, sin retractación ni consecuencia alguna, y desde la llegada de la conectividad, las redes sociales expanden el contenido en segundos. Urge aniquilar la impunidad: femicidas, proxenetas, violentos libres o con condenas irrisorias siguen germinando la toxicidad social.

Quienes defendemos la postura igualitaria, ocuparemos las calles, los espacios informativos, las redes sociales nacionales e internacionales para denunciar las violencias. Las mujeres, independientemente de la ideología partidaria, religiosa y/o académica seguiremos en la lucha por cambiar la triste realidad. Aplaudimos el simposium No + más violencia, organizado por el ICHIMU y el IMMCH, donde mujeres de trayectoria como las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Kenia López Rabadán, la diputada federal Margarita Zavala, y la gobernadora Maru Campos dieron testimonio del cómo fueron víctimas de este mal, y cómo a través de la resilencia y la sororidad HOY tejen acuerdos institucionales y jurídicos, más allá de las barreras partidistas y de órdenes de gobierno para que ninguna mujer sea violentada, bajo el indulto de la impunidad. Como dijo la escritora Isabel Allende: “pero cualquiera con fanatismo, poder e impunidad puede transformarse en una bestia“. Sumemos Voces.