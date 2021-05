El glamour de las campañas

He caminado bajo la lluvia mientras alguien recita grita en francés los poemas de Charles Baudelaire, he olvidado el desayuno viendo las construcciones art decó por Coyoacán, he visto la selva al amanecer, el mundo está lleno de cosas extraordinarias, bellas y únicas. En las playas de Sinaloa los ríos de agua dulce mueren con el mar salado y pueden ver un arcoíris entre dos mundos, una parte de su arco empieza en el río y otra termina en el mar.

Pero no, los políticos carecen de belleza, no les encuentro el glamour ni los sueños por ningún lado, lo que si se les ve es el dinero, y gastan cantidades insultantes en su decoración de mal gusto. La semana empezó mal y se fue a peor, los lunes no son el día preferido de nadie y con retraso el martes 11 de mayo algún vecino contrató a los Ruidosos de la Pradera, que se callaron a alguna indefinida hora de la madrugada, y en eso, amanecidos y muy tempraneros, hasta parecía que venían de la fiesta de los Ruidosos, empezaron con tamborazo duro y azotado los de Movimiento Naranja. Alguien que los calle por favor.

A Miguel Riggs le podemos disculpar su publicidad tan inútil como costosa, pero por favor dejen dormir, algunos sí trabajamos.

Al día siguiente toca ir a hacer las compras; corres a dejar a los niños con la abuela, porque tienen prohibidos los súper mercados y corres de nuevo, no hay leche en el refrigerador es una misión urgente, para mala suerte leche, exactamente lo que no había en el supermercado, bueno a casa. Empiezo a sudar frío no reconozco mi casa, la reja del frente está cubierta por una lona inmensa de Movimiento Ciudadano, taparon la cerradura y no puedo abrir. Van pasando unos jovencitos, -Seño le podemos poner un poster del PT. –Sí, pero primero quíteme esta cobija que pusieron aquí.

Otro día más. Toca ir al ISSSTE, le resumo el asunto, un joven enfermero me detiene en la entrada, -¿Presenta, fiebre, tos o algún malestar? Porque si es así no podemos atenderla. ¿Cómo? Sólo me van a atender si estoy sana. Ya estaba yo pitando como carrito de camote.

Amanece y me doy a la tarea de revisar la brecha salarial entre maestros y maestras en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y descubro otra brecha más brusca, los docentes son la minoría del personal, hay 40 jefazos, laboratoristas, capturistas y auxiliares, pero a mí la lógica me dice que en un sistema educativo el grueso del personal tendría que ser docente y no se trata de aquellas viejas comisiones, donde el jefe comisionaba a la maestra de la minifalda como su asistente; este grueso de personal no docente son empleados de confianza con sus respectivas compensaciones; vigilantes y auxiliares y personal de mantenimiento son unos pocos. Si no me creen la página de transparencia lo atestigua.

Como decía Dany el intendente de mi escuela –Lo malo de este país es que hay muchos jefes, lo que faltan son indios.

Y sí, el mayor atentado contra la democracia durante este espantoso quinquenio ha sido el cancerígeno crecimiento de la alta burocracia, desde Gustavo Madero como coordinador de secretarías (o algún puesto similar) hasta el nombramiento de la comandanta Covid a Mirna Beltrán.

Cuando un maestro gana 45 pesos la hora, mientras los médicos apenas ganan 20,000 pesos al mes y nuestro gobernador tienen larga lista de secretarios, coordinares, subsecretarios, jefes de oficina con compensaciones que superan los 100,000 pesos, no estamos hablando de una sociedad democrática donde todos los actores sociales tienen inclusión en un nivel de vida digno.

Porque ni Gustavo ni la comandanta Covid son la mitad de necesarios que un médico, un ingeniero o un maestro, sin embargo, lo escandaloso de sus ingresos produce un terrible efecto en sus cerebros, creen que se merecen lo que ganan, se comportan como si le retribuyeran lo que ganan a esta sociedad.

La democracia no se construye el día de las elecciones, se construye cotidianamente haciendo que la diferencia social y económica entre los ciudadanos se reduzca hasta desaparecer.

Afortunadamente la semana terminó maravillosamente, tuve la oportunidad de ver la película “El baile de los 41” Dirigida por David Pablos y producida por Canana films, la que es más que un acercamiento a la homosexualidad -hay muchos y mejores filmes con intención reivindicadora-, “El baile de los 41!” nos acerca a una sociedad donde un hombre está dispuesto a todo por ser gobernador, incluso a torcer sus preferencias sexuales, nos muestra una sociedad que perdona todo menos la pobreza, y nos marea con la belleza de exquisitos bailes mientras nuestra memoria nos recuerda que en algún lugar mueren los mineros de Cananea.

Me quedé helada con la frivolidad que retrata la fantasía, porque a veces la mejor manera de decir la verdad es con una mentira. Pensé en los vuelos a Mazatlán, los campos de golf, el tenis y las catas de vino. En fin, mucho gasto y poco bienestar, como decía mi bisabuela: puro cuerpo dioquis.

Extraño el verdadero glamour y el encanto de recorrer una ciudad bajo la lluvia y no escuchar otra cosa que mi pensamiento, por el momento mi horizonte se perdió entre tanto oropel electoral.