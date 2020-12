El Gobernador sí mezcla el tema electoral con la justicia

Si el Covid puso patas para arriba a la economía y la vida social, las acciones que está realizando el gobernador Corral en la sucesión, les dice a todos “¡háganse a un lado que yo soy más destructivo!”.

En efecto, las dos grandes acciones desatadas por el gobernador Corral la última quincena, la solicitud al Senado del juicio de procedencia contra Pérez Cuéllar; y el aumento de la presión contra Maru Campos para que se acoja a un criterio de oportunidad, antes de meterla a prisión cueste lo que cueste, por supuesto que constituye la más clara manipulación de la justicia, a la medida, en Chihuahua.

Sólo el Secretario general de gobierno se cree sus mentiras, como la de que el Gobernador “no va a mezclar temas electorales con los judiciales”, cuando todo el tiempo el gobierno de Corral, es exacta y únicamente lo que ha hecho todo su mandato. El gobierno de Corral no ha hecho obras, ni políticas públicas importantes, sólo se ha ocupado de avasallar al Poder Judicial y al Legislativo. El Poder Judicial y el Legislativo tienen en su cara, las huellas de las zapateadas de Corral.

Sólo un demagogo lo puede negar, los hechos son tan claros como la luz del sol: la justicia en Chihuahua se usa para perseguir adversarios políticos. ¡Ese es el programa de gobierno de Corral!

Como si ello fuera el único trabajo del Gobernador y por lo cual se va a llevar un inmerecido aguinaldazo de 74 mil pesos ¡en plena quiebra de su gobierno! Por eso el gobierno estatal está posicionado en la opinión pública nacional, como en el que no ha hecho obra pública; pero el que sí hace uso faccioso de la justicia como cortina de humo para esconder su falta de trabajo en el estado.

Por eso todo mundo en Chihuahua se pregunta: ¿Cuándo ordenará el gobernador Corral ejecutar la orden de aprehensión contra Maru Campos? Ese es el tema viral en las redes sociales. ¡Y qué va a pedir otros miles de millones de pesos prestados para tapar la quiebra de Chihuahua!

Contra Pérez Cuéllar ya empezó a usar la justicia selectiva, solicitando el juicio de procedencia al Senado, quitarle el fuero al Senador para poder también meterlo en prisión. Pero Pérez Cuéllar por ser Senador está más protegido legalmente, por el fuero, que Maru Campos. Habida cuenta de que Monreal y Mario Delgado lo van a proteger, advirtiendo en el ánimo persecutor de Corral una violación a la autonomía del partido para designar sus candidatos. Y por ende, pronto veremos escalar a otro nivel el conflicto.

Y eso es lo que Corral busca: los reflectores nacionales, para gritar a todos los vientos, que “él es el paladín de la honestidad nacional”, poniendo por delante al operador de la corrupción del Pacto por México. Es decir, Corral va en busca de más pleitos y con pesos pesados.

Se percibe en el horizonte de los chihuahuenses más dolor por las muertes del Covid, la quiebra económica y el desamparo del sin gobernador.

De los hechos por los cuales quiere el Gobernador quitarle a sus adversarios políticos el derecho a ser candidatos, tuvo conocimiento desde el 16. Entonces ¡quién le va a creer de que, a unos días de definir las candidaturas en el PAN y en MORENA, no está manipulando las órdenes de aprehensión para quitarle la candidatura a la Edil de Chihuahua y al Senador de la República?

¿Y qué es lo que puede y debe hacer Maru Campos para defenderse del uso faccioso de la justicia penal en su contra como la hace el gobernador y su equipo?: ¡pues defenderse!, como lo está haciendo en la vía legal y en la política.

De los dos más “buscados por la justicia a la medida” en Chihuahua, Maru Campos y Pérez Cuéllar, ella es la más desprotegida legalmente, pero muy fuerte políticamente frente al gobernador.

En efecto, Maru Campos no tiene fuero, pero los símbolos políticos de su investidura como “Alcaldesa de Chihuahua” suponemos que le pone cierta rienda, a Corral, que le ha impedido ordenar su aprehensión, en tanto no pida licencia. Como sabemos el 90% del panismo apoya a la Edil y perciben, en su mismo partido, a Corral súper negativamente. Él mismo ha dicho que “piensa mucho en esta orden de ejecución contra su “compañera de partido” Maru Campos”. Pero de que quiere ejecutar la orden, no hay duda, el peligro es inminente. “Hasta donde tope” para darse fuerzas, se repite a sí mismo, viendo la destrucción que provocará.

Según los expertos en las cuestiones penales y políticas, el momento en que ordenará la aprehensión, será cuando ella pida licencia para irse por la candidatura. El objetivo mayor del gobernador es Maru Campos, con Pérez Cuellar no será fácil.

Y tanto ella como el Senador han dicho que no van pedir licencia cuando el gobernador quiera, que van a estirar la liga de pedir licencia, hasta el último instante que la circunstancias del conflicto se los permita.

El futuro de Maru Campos está en pelear la no vinculación a proceso. Y en el caso de que sí la vinculen, entonces pelear denodadamente por una libertad durante el proceso. No entrar a prisión, es la clave de la jurisprudencia de este caso, para no perder sus derechos políticos de votar y de ser candidata. Y optar también por los amparos para evitar que quede firme por varios años su caso penal.