El indolente regreso a clases

Fue en marzo de 2020, cuando la vida escolar se suspendió, la preocupación sobre la suspensión de clases, en un principio fue menor, pues el periodo vacacional de Semana Santa estaba próximo y el ciclo escolar 2019-2020 concluiría en junio de ese año, jamás imaginamos que se suspenderían graduaciones y que el ciclo escolar 2020-2021, iniciaría de manera virtual, desde el grado de jardín de niños hasta el nivel superior, irónicamente se inició un ciclo escolar sin estar dentro de una escuela.

Es claro que las familias, así como el sector educativo no se encontraban preparados para enfrentar una pandemia, y nos hemos encontrado con todo tipo de posicionamientos, desde luego cada quien opinando desde sus privilegios.

Resulta por demás obligado tratar este tema, cuando el presidente López Obrador ha declarado que el regreso a clases será el 30 de agosto, posición que ha sido respaldada por el gobernador Javier Corral, la pregunta no es saber si ¿Javier Corral está preocupado por la educación en Chihuahua?, no se ha preocupado por trabajar por el estado durante 5 años, ¿por qué habrá de preocuparle a un mes de terminar su quinquenio?

Reitero, opinar desde el privilegio es muy sencillo, un año y medio después de la pandemia no sabemos los efectos de una educación a distancia, (en el mejor de los casos quienes han tenido acceso a una televisión o un teléfono), pero qué sabemos de la educación en la zona rural, si no estando en pandemia las carencias son altísimas, ahora bien, pensemos en el regreso a clases a aulas que han sido vandalizadas, que no cuentan con espacios para que las y los estudiantes puedan tener un espacio para sanitizar.

Tanto el presidente López Obrador, como para el gobernador Corral es muy sencillo declarar y decir: ¡regresamos a clases!, pero en ningún momento nos han dicho el ¿Cómo?

¿Sabrán nuestras autoridades que cada salón de clases cuenta en promedio con 35 estudiantes’, que no se cuenta con infraestructura educativa remodelada, y con espacios para la sana distancia, ¿tenemos la certeza que todo el personal docente y administrativo del sector educativo se encuentra vacunado?, Existe en el Estado hospitales habilitados para en caso de incremento en contagios de menores (no se les brinda ni atención médica por otro tipo de enfermedades menos para contagiados de Covid).

Sabemos que el regreso a clases, tiene diversas aristas, una de ellas es la reactivación económica, que sin duda alguna es por lo que más se inclina la toma de dicha decisión, sabemos que nuestras niñas y niños deben socializar y recibir una educación presencial, lo mismo para todos los niveles educativos, en especial el nivel superior que para su formación profesión profesional es necesario prácticas, talleres, clínicas, etc.

Sin embargo, nuestras autoridades sólo se limitan a decir que el regreso a clases es inminente, sin brindar certidumbre a la población, peor aún no aprovechan la oportunidad de que juntos, sociedad y gobierno, trabajemos en la rehabilitación de espacios, en la creación de comités de salud en los que se involucre a padres de familia y muchos se ha hablado de cómo educar a la población estudiantil en esta “nueva normalidad”. Desde luego existe una incongruencia en algunas familias, pues mientras exigen que no se lleve a cabo el regreso a clases, día a día vemos parques, restaurantes, balnearios, centros comerciales llenos de menores de edad, ¿acaso esos lugares que no sean escuelas están exentos del Covid 19?

¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “otros datos”? e ignora la realidad de que miles de estudiantes pueden contagiarse, recordemos que los menores de 18 años no han sido vacunados, será que ignora la realidad de las escuelas públicas. De Javier Corral poco podemos comentar, es un gobernador indolente que lo único que hará es dejarle la estafeta a María Eugenia Campos.

Espero estar equivocada, pero de consolidarse el regreso a clases será el mayor acto genocida en la historia reciente de nuestro querido México, y tristemente cada persona que fallece por Covid se convierte en un número más para las estadísticas, ojalá y que nuestros estudiantes no se conviertan en una estadística fatal y no sigamos viendo a miles de familias enlutadas por la ignorancia de un gobierno federal y estatal que, hasta el día de hoy, no han sabido enfrentar la pandemia del Covid 19.

Elisama Núñez García

Mtra. Administración Pública