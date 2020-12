El INE en su laberinto

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica tutela preventiva al presidente Andrés Manuel López Obrador por “violaciones reiteradas” a la prohibición de entrometerse en los procesos electorales 2021, luego de emitir opiniones, críticas y descalificaciones en sus conferencias llamadas `mañaneras´ y en eventos oficiales, de acuerdo con las autoridades electorales, estas “generan inequidad en la contienda”. Dichos lineamientos han sido claros y precisos en este y otros temas de trascendencia nacional, como el de paridad electoral en gubernaturas, que encendió la mecha en otros partidos políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno; NADIE por encima de la ley.

Recordemos que desde 1996 se dotó de autonomía e independencia al entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, como una nueva autoridad electoral de carácter nacional; a partir de la reforma constitucional de 2014, evolucionó, homologó estándares organizacionales, todo para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Principios rectores como legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, son los que funcionarios y funcionarias y ciudadanía en general deben de acatarse sin reclamos infundados o chiplerías.

El PRD, el PAN y 12 diputados presentaron diversas quejas ante el INE por promoción personalizada, uso de recursos públicos e intromisión en la contienda electoral durante su gira por Baja California y lo vertido en la mañanera del 30 de noviembre, violentando los artículos 41 y 134 de la Constitución. El consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama, señaló que en la última queja, durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo hace algunos meses, acordaron recordarle al mandatario federal y a su vocero las limitaciones a las que estaban sujetos como servidores públicos.

De reiterarse la conducta, se estableció puntualmente que se aplicaría medida cautelar, dicha queja se basó en que el pasado 28 de noviembre, en su gira por Ensenada, el Presidente criticó la alianza entre el PRI y el PAN, dijo: “Aquí en Baja California tengo noticias, (...) que están buscando una alianza el PRI y el PAN. ¡Imagínense eso! Realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país. Esto es importante, el que, como lo hemos dicho siempre, que haya dos grandes agrupamientos, dos corrientes: la corriente liberal y la corriente conservadora”.

El consejero presidente, en comisión, leyó las expresiones que hizo el Presidente durante la conferencia de prensa del lunes 30 de noviembre, textual: “No deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho, hace muchos años, que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica... Y además el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya de manera abierta se presenten como lo que son: representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México. Pero entonces todo está muy claro; (...) además, es una temporada de elecciones”.

La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación respaldó la decisión del INE, señaló: “Está hablando del proceso electoral en curso por lo que hablamos de una violación reiterada cuando quien tiene la figura presidencial debe ser el primer ejemplo en no influir en las preferencias de los electores. Hay una mezcla de actos de gobierno con descalificación a actores políticos”. Se impuso esta medida en 2006, cuando se prohibió que los gobernantes sean parte de la contienda electoral, luego de que Vicente Fox, entonces presidente de la República, se expresara en contra de la candidatura del hoy Ejecutivo federal.

Dicha propuesta fue respaldada por las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, quienes coincidieron en que es necesario que el Presidente de la República según su dicho “ajuste sus conductas para que no afecte la equidad de la contienda”… Tenemos elementos para señalar una violación y que sirva de ejemplo para que todas y todos los servidores públicos sepan que estamos en un proceso, en algunos estados las precampañas están por comenzar y deben de saber que los servidores no deben pronunciarse sobre eso, si es bueno o no, si es o no adecuado, no pueden hacerlo”.

Ante la exigencia del órgano electoral, López Obrador, mediante la voz de la consejería jurídica, impugnó la citada medida cautelar. Aluden que sus declaraciones no rompen los principios de equidad o imparcialidad sobre el proceso electoral del próximo año, incluso, durante la mañanera del 7 de diciembre, consideró poco justo que le quiten su libertad de expresión, dijo: “Es el derecho a manifestación, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mi persona y no estoy inventando nada. Ellos mismos (PRI, PAN, PRD) sostienen que es contra mí".

Como cápsula informativa, varios analistas convergen en señalar que la alianza del PRI, PAN y PRD es una fórmula vacía, debido a que no hay una ideología asociada, sólo vencer al enemigo en común: Morena.

El presidente respondió con demasiada ligereza al INE, dijo: “Si me dicen que ya no debo decir nada aunque me estén atacando, nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado aguantando los ataques… pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad”.

El INE citó a comparecer al presidente López Obrador; así como a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; y al coordinador general de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, “por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales”. El Ejecutivo anunció que no podrá comparecer, debido a que saldrá de gira de trabajo, “Voy a enviarles un escrito hoy para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa. Lo único que les voy a decir es ‘vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta’”.

Recordó que su gobierno viene de una lucha en la que padeció de fraudes de Estado y del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos y candidatos. Sin entrar en dimes y diretes, podemos señalar, estos dichos son una extraña coincidencia con el pasado borrascoso que se aferran a desacreditar.

México enfrenta una realidad inusitada, pobreza, inseguridad y violencia al por mayor, desempleo creciente, economía paralizada, feminicidios, abusos de autoridad, corrupción, déficit sanitario, la llegada del COVID-19 arrastra más de 110 mil defunciones y más de un millón 206 mil casos por COVID-19 y la cuenta sigue; como para no denunciar la falta de criterio democrático de algunos gobernantes, que se aferran a entrometerse en los próximos comicios, ya sea haciendo campaña, utilizando el sistema de justicia políticamente o enfrentando al instituto electoral. La serie House of Cards ya terminó, que sea la ciudadanía la que aplauda o castigue en las urnas, para eso es la democracia. Sumemos Voces.