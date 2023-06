El infierno tan temido

“Informar lo destructivo de consumir drogas, fomentar el deporte, participación de los padres de familia, invertir más en actividades preventivas, educación, deporte, medios de comunicación, políticas públicas encaminadas al combate a la enfermedad: la adicción”.

Cristal y fentanilo, las drogas de moda, el averno que engancha a miles de niños, adolescentes y jóvenes en una pesadilla que al poco tiempo encuentran la muerte, dejando familias enteras hundidas en el dolor y la rabia. En el contexto del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, México es uno de los epicentros de consumo y tráfico del mundo, enfrenta un riesgo latente de inseguridad, violencia y de salud pública, debido al repunte de muertes por sobredosis, y la guerra ensangrentada entre los cárteles que se disputan el territorio nacional.

El gobierno federal trata de negar el panorama actual, aludiendo que tiene otros datos, gracias a la estrategia de seguridad, aquella de “abrazos y no balazos”, hoy en día, un joven con 100 pesos puede conseguir 1 gramo de cristal, si ingesta más de 500 miligramos en un sólo consumo es mortal, que poco vale la vida, con 51 pesos encuentras la muerte. Esta cantidad de droga en el mercado estadounidense se paga por 58 dólares, de ahí el verdadero negocio.

La campaña 2023 del Día Mundial contra las Drogas, “Las personas primero: basta de estigmatización y discriminación, reforcemos la prevención”. Ciertamente, el problema de las drogas es un asunto complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo, muchas de ellas, se enfrentan a la estigmatización y la discriminación, lo que puede dañar aún más su salud física y mental y no avanzar en su tratamiento. Cualquier adicto requiere de apoyo médico, espiritual y deporte. Como sociedad debemos respetar y ayudar a quienes por desgracia se engancharon en este mundo de tinieblas, son enfermos y cada día luchan por vivir fuera de las drogas.

Hoy, el fentanilo negro, la nueva variante que entra al mercado, ya no solo son pastillas azules o color arco iris; existe alerta máxima en Estados Unidos, debido a la crisis de salud pública que enfrenta por el consumo de este opiode. En Chihuahua se encendió el rojo, luego de que en Ciudad Juárez se identificara el creciente consumo. Fue el comisionado de Adicciones, Javier González Herrera, quien confirmó a medios de comunicación locales que se tiene un registro de diferentes clasificaciones o tipos de fentanilo, no obstante, su producción y consumo ha avanzado tan rápido que es necesario realizar incautaciones para poder hacer análisis de laboratorio, sugieren que puede ser más potente.

Vemos como pequeños desde los 8 años se enfrentan al horror de las drogas. Vivimos tiempos complejos, de pobreza, desigualdad e ignorancia como nunca, con gobiernos que le apuestan a ganar elecciones y no a rescatar de raíz al país, tiempos con padres permisivos, rebasados por la nueva era, leyes laxas, alimentadas por la impunidad, una sociedad enojada, con trastornos post-pandémicos, con generaciones nuevas sin ilusiones, sin ganas de batallar. Invertir en DEPORTE es apostar por la vida, salud, seguridad, educación, nacionalismo, orgullo, respeto a los derechos humanos, solidaridad, inclusión, democracia y gobernanza.

El deporte no tiene color político, no discrimina a nadie, en una duela, en un campo, en una canchita de tierra o de pavimento, un balón transforma vidas, TODOS son iguales, no hay clases sociales, razas, grados académicos, creencias religiosas, orientaciones sexuales, o si pesa una adicción o alguna pena legal, donde incluso puede estar privado de la libertad, esto no importa; el Deporte es formación, disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, es alegría, es desafío, es aprender de la derrota. Por ello, la insistente solicitud de invertir en el Deporte como herramienta preventiva y como medio de tratamiento en centros de atención de adicciones y de reinserción social, el resultado es sorprendente. Como dijo el ex atleta y político estadounidense Jim Ryun: “La motivación es lo que te pone en marcha, y el hábito es lo que hace que sigas”. Sumemos Voces.