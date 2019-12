El insoportable encanto de la 4T

Poco a poco, pian-pianito, el régimen lopezobradorista avanza y se consolida. El domador de elefantes echados y reumáticos, truena el látigo de su personal moralidad e ingente hiperactividad, y el mastodonte burocrático federal se levanta y comienza a moverse. El mesías tropical habla incansable de pie, desde su púlpito mañanero en Palacio Nacional, y su creyente feligresía lo atiende atenta y convencida, mientras recibe sus bendiciones en deseables y buscadas tarjetas de bienestar-débito. El nuevo flautista de Hamelin toca feliz la anhelada melodía anticorrupción y las ratas no lo siguen, sino que huyen, se esconden, se amparan, se atemorizan.

En contraparte, la comentocracia nacional sigue desconcertada y sus críticas contra el tlatoani tabasqueño, son tan repetitivas como los mismos mensajes presidenciales. Los analistas “conservadores y fifís”, se aferran al argumento de las encuestas que demuestran una sensible baja mensual en la calificación ciudadana sobre el ineficaz trabajo que el gobierno de la República ha realizado en materia de seguridad pública y crecimiento económico. Pero nadie logra descifrar el por qué el Presidente mantiene una aprobación del 60 por ciento entre los mexicanos, si sus acciones de gobierno llevan 12 meses cayendo sintomáticamente en la aprobación nacional. ¿De qué tipo es el blindaje de AMLO para permanecer intacto ante las masacres y crímenes que se siguen perpetrando impunes en todo el país, mas un PIB en penoso cero? Impotente se observa la intelectualidad mexicana para comprender el misterio del poder de un cristiano ejecutivo federal, que se burla y denosta los nuevos títulos nobiliarios universitarios: licenciado, master, doctor. Hasta en el afamado ITAM ya hay consecuencias de la palabra del señor.

Y lo peor de lo peor para la oposición prianperredista: la jovencita (pero ya con visos de histérica) Morena, les gana a todos tres a uno en cualquier votación que se realizara hoy por hoy. Úpale, vaya tragedia visiblemente incontrastable en las respetadas y ya no “cuchareadas” encuestas. Si los restos que quedan de los partidos políticos de oposición en México, sin líder confiable alguno, no son capaces de unirse para enfrentar al nuevo gigante-ogro-filantrópico, su derrota esta cantada en todos los estados el próximo año, sin remedio.

Un clavo más en el ataúd adversario es que el hombre fuerte y respetable en seguridad nacional del panismo (foxista y calderonista) ya está preso en los Estados Unidos, como presunto delincuente; que queda, sino aceptar la derrota moral de la oposición más románticamente honesta de la derecha católica. Del laico-masón-PRI y sus amparados próceres ya ni para qué hablar, lástima y pena ajena dan; el izquierdista PRD es un famélico-zombie-limosnero.

Algo se está transformando en México, poco-mucho, pero de que existe movimiento, de que algo se ha puesto en marcha nadie negarlo puede.

El terco y frugal AMLO está sacudiendo y trastocando los valores tradicionales de la política mexicana.

El poder político en nuestro país siempre ha sido visto y considerado como un anhelado botín. Ganar un puesto público es sinónimo de sacarse la lotería y saltar en la escala social para ser parte de la realeza de los potentados millonarios y con ¡fuero! Qué más se le puede pedir a la vida. El fantástico trabajo de “gobernar” --que no es otra cosa que administrar dinero ajeno de millones de contribuyentes--, como el gran privilegio de la impunidad, la corrupción y la riqueza.

Las características básicas de todo aspirante a llegar ser autoridad civil fueron siempre, y lamentablemente siguen siendo: la ambición y la avaricia. El llamado “servicio público” de los “mandatarios” (es decir los que deberían obedecer al pueblo mandante) ha sido un eufemismo burlado con cinismo una y otra vez, con honrosas excepciones históricas.

López Obrador afirma que vivimos en un mundo donde hemos empoderado el dinero como el moderno dios venerado por todos. No es ni con mucho el único que lo ha afirmado, pero su voz si es de las más oídas actualmente. En ese sentido, no debe ser casual que la palabra inglesa para dios: “God” esté perfectamente visible en todos los billetes de un dólar que circulan en el mundo. “In God we trust”: En Dios confiamos. Desde hace más de seis décadas que a un buen capitalista se le ocurrió enlazar al concepto divino con el dinero más circulante en efectivo de todo el planeta. Ya sólo falta que alguna tarjeta de crédito lo adopte. Porque en verdad, aunque irracional, es el dinero es el más querido y respetado dios actual.

Si el insigne filósofo alemán Frederick Hegel (1770-1831) tenía por cierto que la historia del hombre es el devenir del triunfo de la razón y el conocimiento por sobre el instinto y la ignorancia, la cuarta transformación del lopezobradorismo activo, tiene algo de encanto optimista por ser diferente promotor de un razonable cambio progresista para atemperar la desigualdad social generadora de la violencia y el miedo ambiente.

Rebajar los sueldos de la burocracia “dorada” tiene algo de encanto y razón para la masa pobre y depauperada. Pero también se denota inocente por ir totalmente a contracorriente del sistema capitalista fin de la historia; o por lo menos inamovible en el corto y mediano plazo de muchos, muchos futuros años.

La 4T tiene un encanto que embelesa a unos y es insoportable para otros. Que divide y enfrenta, es cierto. Un encanto que intenta desprestigiar la corrupción, el fraude, la trácala. Que busca alcanzar y desconstruir la mecánica nacional del soborno al agente de tránsito en la base de la pirámide de nuestro diario acontecer, pasando por todos los cientos, miles de trámites burocráticos que exigen el lubricante de la innegable “mordida” para negociar el “buen fin” de nuestros errores, multas y pecados sempiternos. Cultura-costumbre de lo que hacemos mal evitando el justo castigo a cambio del dinero en efectivo para conmover al corrupto servidor público, ministerio-juez-magistrado, que conoce el modus-operanti como el animal amaestrado por su jefe y contratante, sostén de todo el circo-sistema-abominable, pero natural y conveniente porque lo hemos creado juntos… hasta que el propio sistema nos aplasta.

Nadie le puede creer a AMLO su pañuelo blanco del acabose total de la inmoralidad avarienta dentro de los hombres y mujeres en lo alto de los tres poderes de la República, ni siquiera del ejecutivo donde él manda, perdona o elimina, pero de que algo va, camina, y se transforma ¿a qué dudarlo? Y si no evidenciarlo y denunciarlo.