El insuperable miedo a la muerte

No existe miedo más pánico que el miedo a la muerte. En sí todos los temores del ser humano están relacionados de una u otro forma con el fin de nuestra existencia.

Sin duda, esa perenne aprensión que oprime cada vez más fuerte al paso de los años, es nutrida por la fatal dualidad: seguridad-incertidumbre. El saber inevitable nuestra mortal partida, más sin conocer el momento exacto en el que entregaremos nuestro último suspiro.

Para la filosofía antigua la sabiduría humana consistía en perder el miedo a la muerte; pues la cobardía que puede llegar a provocar es calamidad y pesadumbre constante en toda conciencia humana. El hombre virtuoso es aquel que desprecia su fallecimiento, afirmaban y demostraban los afamados espartanos. Verdad es que cuando uno es más feliz nada está más alejado de la mente que el escabroso pensamiento mortuorio. Los niños jamás reparan en los misterios del más allá. Por desgracia los adultos les enseñamos a asustarse con todo lo asociado con la extinción de la vida.

De la muerte todo es inquietante. Lo oscuro y sombrío de ataúdes, panteones y lutos. Lo desgarrador de penas, llantos y lamentos. La teatralidad que instala la tristeza en todo el ritual funerario que repetimos desde tiempos inmemoriales. Y ni que decir del infierno y sus nueve espeluznantes círculos, tan bien inventados a detalle por el florentino Dante Alighieri, en su “Divina Comedia”. --Descripción que la iglesia católica adoptó, y en la que creemos como pasaje bíblico desde hace ocho siglos--.

El sabio francés Miguel de Montaigne (1533-1592), escribió en sus famosos y recomendables “Ensayos”, que el temor a la muerte no lo produce la muerte misma, sino toda la parafernalia externa con que el hombre la ha cubierto: “En verdad, creo que son la apariencias amedrentadoras con las que rodeamos la muerte la que nos espanta más que ella misma, y al decir apariencias me refiero al trastorno de las cosas, a los gritos de madres, esposas e hijos, a las visitas de gente consternada, a los servidores con atuendos fúnebres, a las cámaras cerradas, a los cirios encendidos, a las cabeceras asediadas de médicos y predicadores, en suma a todo el horror y espanto que nos rodea y que hace sentirnos ya muertos y sepultados”. Inteligente percepción --del inventor y maestro de los artículos periodísticos.

Es más que posible que sea el macabro y lúgubre aparato con el que revestimos la pérdida de una persona, lo que en realidad provoca nuestro pandémico pavor a la muerte, mediante la potencia de la imaginación infantil, periodo freudiano de todos los traumas.

Pero la muerte no es factor que importe tanto mientras la vida rebosa de vitalidad y juventud. La ciencia ha estudiado los asombrosos desafíos con que los adolescentes arriesgan la vida sin el menor sobresalto, descubriendo que sin el desenfado con que los jóvenes se toman la vida es imposible que la humanidad hubiese avanzando, siquiera supervivido. Para enfrentar y superar los retos de nuestro desarrollo físico y humano se requiere del arrojo y la audacia que la inmadurez presume como virtudes, y que poco a poco la adultez devaluará a imprudencia cuando no a estupidez. Afortunadamente la muerte es vencida durante mucho tiempo de nuestra existencia por el desconocimiento, podría decirse ignorancia misma de los peligros que conlleva la penosa subsistencia humana. Así, cuando la muerte se observa lejana en el tiempo y el espacio, y los temores de los mayores no son transferidos en forma diligente y eficaz, la vida se mueve en un rango de seguridad suficiente como para olvidarnos de nuestro irremediable fin. Parecería entonces que el mejor remedio contra el miedo a fallecer no es más que dejar de pensar en eso. Pero dicha solución carece en la actualidad de posibilidades reales.

Hoy más que nunca vivimos en un mundo demasiado cercano a la muerte. Con los interminables crímenes de nuestro nacional juego del calamar: el criminal narcotráfico, más la pandemia, que no termina con su cosecha de lágrimas, alejar un día de nuestra mente a la muerte ya es loable triunfo de la voluntad sobre las trágicas circunstancias. Vergonzosamente hemos normalizado las ejecuciones, los homicidios, las masacres. Las escenas de crímenes reales, antes alarmantes, perturbadoras, por lo menos repugnantes, ahora las observamos comiendo pizza en nuestra confortable sala.

Pero si la muerte de los otros ya no nos conmueve tanto, la de nuestros cercanos y la propia, nos sigue preocupando y sobrecogiendo. Ante el salario que el pecado paga, como dice la biblia, nos rendimos sin remedio.

No obstante, la idea de lo inútil de este temor irrenunciable se revalora en tanto reflexionamos en lo inexorable del destino ante el que todos habremos de sucumbir. ¿Para qué de la inquietud anticipada?

Un párrafo del escritor español Manuel Vicent me resuena en la memoria cada que pienso en el miedo a la muerte. “Si se trata de vivir peligrosamente dime quien arriesga más, el joven escalando una pared del Everest, o el viejo acostado en una cama de hospital: a cuál de los dos le ronda más cerca la muerte. Sin duda la muerte le sopla al viejo en la nuca su hálito de nieve fría forzándolo a vivir lo más que pueda. No hay deporte más duro que esos últimos cien metros planos… Hoy un joven ha descubierto el sexo cibernético; un especulador en bolsa ha ganado 100 millones de dólares en una hora; una profesora se ha enamorado de su nuevo alumno y un anciano ha sentido el aroma del café al despertar y viendo el sol de primavera en la ventana se ha llevado la alegre sorpresa de no haber muerto. Nadie sabe cuál de estos placeres es el más fuerte”.