El juego en el que todos ganan

Existen competencias cuyo objetivo es vencer, derrotar e incluso humillar al contrincante. Pero los hay de otra clase llamados “Juegos Cooperativos” en el cual quienes intervienen colaboran en conjunto para resolver problemas y el oponente son situaciones del juego. Y se utilizan también en negocios, relaciones laborales, industrias, inversiones, resolución de conflictos y en la vida práctica. Su metodología se basa en enfocar que las partes involucradas culminen procesos de manera satisfactoria. Es el famoso “ganar-ganar”.

La democracia mexicana debería ser un Juego Social Cooperativo. Por el bien de la nación, de las instituciones, del desarrollo social y por el de cada ciudadano. Pero en este país no es así y temo falta muchísima madurez para que así ocurra. Hoy quien piensa distinto además de contrincante es traidor, apátrida, corrupto, enemigo mortal, ingrato, retrógrada, estúpido y demás lindezas.

Para muestra una pieza de metal, hueso, nácar o cualquier material de cierta dureza que se cose en la vestimenta para que entre en el ojal y lo soporte. La Consulta de Revocación dejó a todos contentos porque todos ganaron. ¿Es así?

Los primeros triunfadores lo fueron el presidente y correligionarios. No lo lograron, estuvieron muy lejos del famoso 40% pero “fue la conciencia de los ciudadanos que venciendo adversidades, invirtiendo tiempo y dinero hicieron largas filas para emitir su respaldo al ejecutivo”. “¡Ganamos!” fue su grito antes de que cerraran las urnas. Y se enredaron con los números. “Si se hubiesen abierto más casillas, el presidente hubiese obtenido 45 millones de votos” dijo Mario Delgado. Efectivamente, si mi abuelita tuviera ruedas… Fue simple y llanamente una victoria pírrica.

Los segundos fueron quienes llamaron a la abstención. Se basan en que el 82% se quedaron en casa. Un número bastante significativo si leemos que finalmente quienes apoyaron al primer mandatario lo hicieron por él y no por Morena. Fue un no voto razonado. Una decisión fundamentada no en el vale madrismo, ni en la indiferencia o apatía sino en decirle al presidente: “No somos monigotes”. Solo que alrededor del 40% no asiste jamás a las urnas. Entonces convencieron solo al otro 42%. Otra victoria pírrica.

Los terceros quienes votaron por revocarle el mandato a AMLO. En números redondos representan el 7%. ¿Es significativo? Para nada. Era prácticamente imposible obtener los sufragios necesarios para que ganara “la pérdida de confianza en el presidente”. Está bien, se dejaron oír, fueron bastantes pero nada que elimine el más del 90% de quienes le pidieron seguir en la presidencia hasta 2024. Victoria pírrica.

El auténtico vencedor es el Instituto Nacional Electoral. A pesar de soportar diarias descalificaciones e insultos, logró convocar a ciudadanos para que fuesen funcionarios de casillas, para que las abrieran, verificaran las credenciales, entregaran boletas, contaran los votos, firmaran las actas, soportaran las más de 12 horas que implica trabajar en este ejercicio y lo que ello conlleva, se merecen –ambas partes- un aplauso.

Y no, señora Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Que Siga la Democracia, el INE no son ni su presidente Lorenzo Córdova Vianello ni Ciro Murayama, a pesar de su declaración de que en todo el territorio nacional la gente le pedía su destitución. El Instituto Nacional Electoral no son ellos dos, sino miles y miles de ciudadanos que participan en esta y otras consultas, en las contiendas electorales federales, estatales, municipales. Si desean desaparecer al INE afectará a los consejeros y a los que desinteresadamente participan en las elecciones. Si proponen otra consulta para desaparecer una entidad que organiza, promueve y califica las elecciones, será otro fracaso.

Mi álter ego saluda afectuosamente al compañero, amigo y colega Javier Contreras Orozco. Nuevamente compartimos espacios en un periódico. ¡Bienvenido! Tenemos pendientes desayunos donde intercambiemos ideas y sobre todo nos la pasemos agradablemente.