El laberinto de la oposición

Toda oposición política enfrenta siempre el desafío de su ingreso o regreso al poder. Toda oposición política tiene ante sí el gran reto de organizar y potenciar su rivalidad contra el poder en turno. Toda oposición política debe recorrer el arduo y sinuoso camino que conduzca con éxito a sus candidatos a convertirse en gobiernos ejecutivos o autoridad legislativa. Ese irrenunciable trabajo le demuestra al ciudadano que tanta capacidad tienen los hombres que buscan el poder desde la oposición.

Disminuidos en el margen de maniobra que dan los puestos y presupuestos gubernamentales para movilizar, convencer o coaccionar a los votantes, la oposición en todo el mundo debe construir la confianza del electorado, con críticas constructivas y propuestas atractivas, que logren persuadir a la gente de un anhelado (aunque siempre inalcanzable) cambio positivo en la realidad y en el tiempo.

En el México actual la oposición está conformada por cuatro partidos políticos: el Partido Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano y un difuminado y casi inexistente PRD.

El PAN es un definido partido de derecha, demócrata cristiano; y aunque dicha ubicación en la geometría política le lastra, tiene en su currículum haber sido el factor más importante (los místicos del voto), para haber establecido en nuestro país una real democracia electoral con alternancia en el poder.

El PRI es el partido político con más tradición histórica en México. El que logró transmutar el sistema de caudillos militares --que se asesinaban entre ellos para acceder al poder--, en un sui-géneris conglomerado-amasijo de intereses empresariales, sindicales, caciquiles, militares (incluso definitivamente delincuenciales), pero que llegaron a respetar las reglas de un extraño juego tricolor interno, muy cercano a la negociación democrática, donde el padre-presidente en turno se convirtió en el fiel de la balanza; 70 largos años de la dictadura perfecta, por blanda y monstruosamente filantrópica.

Hablar del PRD es una pérdida de tiempo por su segura próxima extinción. Pero al reconocido como Movimiento Ciudadano, si vale la pena pensarlo. Con apenas dos décadas de existencia, el antiguo Convergencia por la Democracia, se ha destacado en los últimos tres años como una opción respetable para una pequeña pero significativa porción del electorado mexicano. Hoy por hoy gobierna los dos estados más importantes del país, por su capacidad económica per-cápita, Jalisco y Nuevo León, pasando por encima de la CDMX y el Estado de México, es decir hombre por hombre en su potencial económico, que no en población ni en cifras de finanzas netas, claro está. Su dirigente vitalicio Dante Delgado, fue acusado de fraude por 450 millones de pesos de los de 1994, y pasó un año tres meses como reo en la prisión de Pacho Viejo en Veracruz. Salió absuelto de todos los cargos, digamos que sólo una pequeña anécdota de su vida. No obstante, que la nueva opción, que hoy tiene el electorado mexicano, sea dirigido por un exconvicto algo nos dice sobre el sistema político nacional.

Después de su hecatombe en las elecciones de 2018, donde el actual partido en el poder Morena y su candidato López Obrador, la despedazo, la oposición no hay podido reconfigurarse para dar una verdadera pelea en las votaciones subsiguientes. Divididos internamente y desconcertados ante el rechazo de las mayorías, las dirigencias de tres de esos institutos decidieron que su única posibilidad de rehabilitación para nuevos triunfos electorales, no era otra que coaligarse bajo el nombre de: Va por México. Así PAN-PRI-PRD aceptaron unir sus desvencijadas estructuras para renacer de sus cenizas “si no nos unimos nos hundimos” dijeron y pensaron bien. Solos, jugando cada uno por su lado con candidatos propios, la muerte por inanición de votos, habría sido su destino. La alianza se ha convertido en su salvavidas. Pero si internamente sufren severas fracturas, en una unidad artificial, creada solo por la debilidad del potencial propio, la suma de sus fuerzas pende de un hilo o de una cuerda, pero muy floja.

A su rescate ha llegado el cuarto poder: la prensa nacional, encabezada por las televisoras de cobertura nacional, en las cuales las encuestas demuestran que se informa políticamente el 70 por ciento de los mexicanos. El apoyo es indirecto y no proviene de una tácita alianza, sino de un acompañamiento en el camino contra el gran enemigo común: el presidente tabasqueño por sus siglas AMLO. La terrorífica disminución del presupuesto en publicidad gubernamental del que eran los principales beneficiarios, los remitió sin remedio alguno a convertirse en la nueva oposición mediática. Desde la época del presidente don Francisco I. Madero, hace ya 110 años, no había existido una guerra tan áspera y recalcitrante entre la prensa y el poder federal en nuestro país. Para la oposición política esto ha sido oxigeno puro. Y para el movimiento de la 4T su flanco más débil, su tendón de Aquiles, sin duda. La lucha se ha esparcido a las redes sociales como nuevo campo de batalla. Y ahí también se denota, sino una victoria total de la oposición, si un combate tweet a tweet, meme a meme, mensaje a mensaje, mucho más parejo que el de los votos reales en cada elección.

Descoyuntada como está la oposición en México aún tiene caminos abiertos en su futuro inmediato. En su laberinto la salida no se observa no sencilla. Caminan detrás de Claudio X, desperdician tiempo y esfuerzo creyendo en la brújula inservible de FRENNA, desconfían del ya muy limitado poder de las iglesias. Ayunas de liderazgos reales y confiables, --la mayoría de sus principales figuras tiene órdenes de aprehensión activas o potenciales--. No obstante México requiere de una oposición digna, beligerante y participativa. Si sus malos asesores en comunicación les siguen engañando que con fake-news, viles mentiras y brutales absurdos como que un tren va cambiar el color del mar, bueno ni hablar, seguirán perdidos en el laberinto de su soledad.