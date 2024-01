El legado de tres políticos

Ciudad Juárez.- La colisión entre el pasado y el presente es constante. Hay una variedad de áreas del conocimiento humano donde muchos decimos que las cosas eran mejor antes que ahora. Por ejemplo, la música. En la actualidad considero que se produce pura música vana, superflua, y en cierta forma grosera. Creo que los 80s fueron la época donde se produjo mejor música.

Hay otras áreas donde la producción académica o científica es mejor conforme a los más recientes criterios, justamente por seguir el método científico. Por ejemplo, la medicina. Sin duda, la medicina de 2024 es mucho mejor que la medicina de hace cuarenta años.

Sin embargo, a pesar de todo, vivimos siempre orientados por el pasado. Hay muchas cosas que consideramos que eran mejor en el pasado. Justamente hay un disco de Juan Gabriel que se titula “El México que se nos fue”. En él, muchas de sus canciones añoran los viejos tiempos, en los cuales, según el artista, todo era mejor.

A pesar de este contraste (entre lo que antes era mejor y lo que ahora es mejor) encontramos a los actores políticos. Hay políticos viejos y políticos jóvenes. Pero también hay políticos que trascienden a las fronteras del tiempo y que vale la pena recordar. De ellos voy a hablar el día de hoy.

El pasado mes de diciembre falleció Santiago “Chago” Nieto Sandoval. En lo personal fue una pérdida dolorosa porque me unía una amistad con Chago. Nieto fue maestro de muchos actores políticos de Juárez, quienes lo veían siempre con respeto y admiración.

Senador, regidor, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Dirigente Estatal del PRI e incluso candidato a la Presidencia Municipal, Chago dejó una escuela política no solamente en Juárez, sino en toda la entidad.

Quienes trataron a Chago recuerdan siempre su trato afable, y su sencillez. Chago era de los políticos que podía sentarse a platicar con todo mundo, siempre en el marco del respeto.

A Chago Nieto lo conocí hace muchos años. Sin embargo, nos tocó trabajar de la mano en una campaña electoral en 2015. Trabajador incansable, operador político inigualable, Chago consolidó resultados electorales como solamente él sabía hacerlo. Él ya no buscaba un cargo de elección popular, sino únicamente servir al Partido justo como lo hizo a lo largo de toda su vida.

Me duele que esta columna, que se la dedico a él y a otros dos personajes públicos, ya no podrá ser leída por Chago. Óscar su hijo me dijo que Chago leía esta participación editorial cada domingo. Sirva este espacio para enviar un abrazo a la memoria de Chago y a toda su familia, deseándoles pronta resignación.

Antes que terminara el año falleció Miguel Ángel González. El “Profe” como le conocíamos en el ambiente político, era un político de trato fino. Dirigente Estatal del PRI, diputado local y funcionario estatal en varias ocasiones, Miguel Ángel González se identificaba a sí mismo como juarense. Al menos eso nos decía a los de Juárez, pues cuando iba a San Juanito les decía que era de allá. En Chihuahua capital lo veían como un político capitalino. Esto formaba parte de la identidad regional y el carisma de Miguel Ángel, pues justamente en cualquier parte del Estado se sentía en casa.

Miguel Ángel tuvo una prolífica carrera en el servicio público. Eso lo llevó a cada rincón del Estado. En cada ciudad o pueblo, el Profe tenía amigos que a la fecha lo admiramos y lo respetamos.

Amante de la lucha libre (de la que era promotor), del póker (del que era un extraordinario jugador) y de los carros (tenía una colección de autos de juguete en su oficina) Miguel Ángel fue un político recordado con cariño por todos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.

Al igual que Chago, no recuerdo haberlo visto enojado jamás. Su trato siempre fue respetuoso y amable. Quien lo trató sabe que Miguel Ángel (al igual que Chago) fue maestro de una generación entera de políticos que hoy lamentan su partida.

Recuerdo un viaje a la Sierra Tarahumara en abril de 2015. Acompañé a unos amigos a la barranca y otros lugares. Coincidí con el Profe en dicho viaje y constaté la cercanía que él tenía con las comunidades tarahumaras.

Recientemente, el Profe me escribió para invitarme a la presentación de uno de sus libros, mismo que versa sobre la vida de Francisco Villa. Por compromisos laborales me fue imposible asistir, pero quedé con él de leer su libro y comentarlo. Lamentablemente, eso ya no será posible, pues el Profe ya no está con nosotros.

Sirva igualmente este espacio para enviar un abrazo a su familia. El recuerdo que el Profe nos deja a todos es su amabilidad, y su trato cálido.

Posteriormente, ya entrado el año falleció Héctor “Teto” Murguía. A Teto lo conocí en la campaña de Francisco Labastida en el año 2000. Teto era senador saliente. En esa ocasión me presentaron a Teto Murguía en un concierto de Juan Gabriel justamente de la campaña. Dicharachero y con un gran trato, Teto se convertiría cuatro años después en alcalde de Ciudad Juárez. El PRI le debe a Teto el haber recuperado la Presidencia Municipal después de ser oposición por doce años.

Como alcalde, Teto fue un alcalde profundamente popular. Su cercanía con la gente es un fenómeno pocas veces visto en la ciudad. Tenía audiencias públicas cada sábado, ejercicios democráticos que le permitían estar cerca de la gente. Incluso se puso de moda la Tetocumbia durante su gestión.

La primera oportunidad en el servicio público que tuve fue justamente en la administración de Teto. Recuerdo una anécdota de esa etapa. Juan Gabriel venía a dar un concierto en el Poliforo Juan Gabriel. Al aterrizar en Juárez lo detuvieron por una orden de aprehensión que pesaba en contra del artista. El concierto debería empezar a las 8 o 9 de la noche, pero no se sabía si tendría la oportunidad de presentarse, pues estaba detenido.

Teto Murguía gestionó ante el juez federal competente la salida de Juan Gabriel del penal. A cambio se solicitaba que se cubriera una fianza para ese efecto. Teto Murguía cubrió (con recursos propios) la fianza que se solicitaba y Juan Gabriel fue liberado cerca de las dos de la mañana.

Como en una escena de película, la gente no se había ido del Poliforo, pues era impensable que Juan Gabriel no se presentara ante su gente. Al llegar al Poliforo, Juan Gabriel dio un concierto hasta el amanecer. Teto Murguía dijo unas palabras que se quedaron inscritas en la memoria histórica de Juárez: “Juan Gabriel, Juárez siempre será tu casa y nunca tu cárcel”. Como juarense me tocó vivir de primera mano esa anécdota, misma que el Teto recuerda en una entrevista que le hizo el influencer Gusgri hace algunos meses.

A pesar de haber tomado caminos políticos distintos, siempre le prodigué a Teto respeto. Teto contaba (o cuenta, mejor dicho) con mi amistad y estoy seguro que cuento con la de él.

Igualmente, le envío a su familia un abrazo, y les digo que deben estar muy orgullosos de la memoria de Teto, pues fue un alcalde que en Juárez es recordado con mucho cariño.

Estos tres políticos son justamente esa clase de políticos que ya no nacen. Políticos carismáticos, pero que son avalados con los resultados de sus respectivas gestiones, y con el cariño que se le guarda a sus respectivas memorias.

Chago, el Profe y Teto nos recuerdan que el político no debe ser un personaje al que solamente se le ve en medios de comunicación, sino que debe ser cercano a la gente que representa. Desafortunadamente, con el uso de las redes sociales, esta es una práctica cada vez más desarraigada. Muchos piensan en función de “likes”, no en función de realizar un ejercicio genuino donde se escuche a la gente y se resuelva su problemática, que es justamente la labor del actor político.

Sirva este espacio para rendir un homenaje a estos tres personajes públicos. Sepan sus familias que el imperecedero recuerdo de sus memorias estará siempre con nosotros, pues cada uno de ellos hizo historia en Juárez.