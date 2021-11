El lenguaje en el tiempo y entorno socio-cultural

Los humanos usamos la lengua hablada y escrita para comunicarnos con el mundo. Así, mantenemos y enriquecemos la idiosincrasia, la cultura, e interactuamos para resolver los problemas de nuestra sociedad. La lengua es el catalizador que nos une como grupo étnico, refleja nuestras tradiciones, pensamiento y forma de expresión.

Los líderes políticos lo utilizan para comunicarse con sus gobernados, promover la paz, reconciliación y resolución de conflictos. Además es el medio de los centros educativos para la enseñanza. Los medios se valen del lenguaje hablado y escrito a través de símbolos para dar a conocer los acontecimientos políticos, sociales, entretenimiento y cultura.

No obstante, al paso de los años el idioma sufre un proceso de cambio lento pero constante. Cada país de habla hispana tiene su particular modo de expresión, con algunas palabras similares o idénticas pero con significados totalmente distintos. En México cada estado tiene un acento de voz diferente y se utilizan palabras que en otros lugares son desconocidas o significan algo diferente.

Por ejemplo en la CdMx. Se usa la palabra coche para referirse a un automóvil, mientras en otras latitudes significa puerco. Aquí en el norte, influenciados por la cultura norteamericana, para referirnos a una camioneta decimos troca de (truck): camión. O carro, de la voz (car): auto. Los fronterizos dicen: “voy a pagar los biles” de (bill) recibo; voy a lonchear: de (lunch) almuerzo. Ó dame un raite, de la palabra (raid): pasear, andar en auto. Así por el estilo se usan muchas otras expresiones conocidas como spanglish, (spanish-english).

Más allá de los aceptados cambios de uso común, con el uso de las redes sociales y tecnologías informáticas, los milennials y post- milennials, están afectando el lenguaje de forma interesante. Por ejemplo, para decir: No entiendo tu modo de pensar, algunos dicen: No entiendo tu configuración. En una ocasión en un negocio de renta y reparación de trajes, una persona llegó insistiendo en una reparación urgente, y como tomaba tiempo, ésta se molestó, y un joven de los ahí presentes dijo: Hay personas a las que no les puedes decir que no, porque se desconfiguran. Así como una computadora que se desordena.

El modo de usar el castellano de los mexicanos es complejo. Utilizamos la palabra: (En) para todo: En la casa, en la mesa, en la reunión, en la botella; mientras los gringos son más específicos: Inside: (dentro de), at the press conference, at the meeting: cuando alguien se mueve allá. In the meeting: Cuando se está dentro de un cuarto. Qué difícil les resulta entender, si una persona llama a la puerta, y desde adentro alguien pregunta ¿quién es? La persona responde: No es nadie, soy yo, y el anglosajón se queda con cara de: What?

Los políticos afectan mucho al idioma al decir palabras inapropiadas, pero como son personajes importantes, se aceptan sus errores y después son reconocidos por los exegetas de la lengua.

El expresidente Fox dijo en cierta ocasión: No se apaniquen. A ver a ver, ¿por qué no quieren el IVA? Tú vas a salir ganando… No te vayas con la “finta” de lo que gritan. También dijo: La economía mexicana está en recesión y en un “atorón”.

Pero en cuanto a disparates y dichos polémicos AMLO es el ganador, al usar palabras como: Chachalaca: (un pájaro del sureste); Fifí: (Burgués o refinado); Señoritingo: (persona adinerada) Solovino: (refiriéndose a los simpatizantes de Morena) y, un rosario de disparates más que tendrán que ser incorporados al idioma, porque un presidente jamás se equivoca, ¡faltaba más!

Si el don nadie quien esto escribe se equivoca al redactar un artículo, algunos defensores del idioma de inmediato rasgan sus vestiduras, pero si una persona importante como el presidente estropea y pisotea el idioma, callan, o por el contrario, le aplauden. ¡Qué bien se ve el presidente diciendo disparates, se identifica con el pueblo!

Sucedió y estuve presente en un centro educativo tecnológico del Estado, porque ahí nos habrían de dar las señas de dónde localizar la casa de un profesor de Ingeniería Económica. Así que, la secre, preguntó a un maestro ahí presente: Profe, con qué ¿be? Va barandal, con (b) grande ó con (V) chica. El profesor con ironía respondió: Bueno como diría Cantinflas: Si el Barandal es alto va con (B) grande, pero si es bajito va con (V) chica.

Dónde quiera se cuecen habas. Hasta pronto.