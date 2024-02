El liberalismo vive

“En realidad no sé lo que significa neoliberalismo. Creo que es lo que quienes no creen en el liberalismo piensan que es el liberalismo"

William Easterly

Álamos, Sonora– La idea de que el liberalismo, también llamado "neoliberalismo" o "consenso de Washington", ha fracasado, se ha vuelto común.

Algunos economistas, como los estadounidenses Dani Rodrick y Paul Krugman o el francés Thomas Piketty, han sostenido esta posición desde hace años. Sin embargo, en la Álamos Alliance, la conferencia que Roberto Salinas León organiza todos los años en este antiguo pueblo minero de Sonora, los economistas liberales tienen otros datos.

William Easterly, de la Universidad de Nueva York, autor de The White Man's Burden, argumenta que "es falso que el neoliberalismo haya muerto".

Tuvo éxito en "reducir la inflación y las grandes distorsiones de mercado" que los gobiernos populistas impusieron en muchos países. "Las reformas de mercado nunca lograron crear un comercio libre perfecto", pero se han mantenido a pesar del aumento del proteccionismo. "El liberalismo ha sido una de las tendencias más exitosas y permanentes" en políticas públicas. Las "reformas de mercado" generaron beneficios importantes para los pueblos en muy distintos países.

John Cochrane, de la Hoover Institution, señala que es un error pensar que en la década de 1950 se vivió un momento dorado de la historia económica. "En los cincuenta, el producto per cápita en Estados Unidos era de 15 mil dólares, hoy es de 60 mil". En el siglo XXI se ha registrado una desaceleración en la expansión de Estados Unidos y otros países que se debe al exceso de regulación. "La economía se trata de incentivos, pero a los políticos no les gusta escuchar de incentivos".

El crecimiento prospera en libertad. "¿Qué debe hacer China para recuperar el crecimiento que tenía?... Deshacerse del Partido Comunista". Deirdre McCloskey, autora de The Bourgeois Virtues y Why Liberalism Works, acepta que el liberalismo no genera el entusiasmo que otras filosofías económicas y políticas. "El liberalismo es aburrido, no como el nacionalismo, el fascismo y el comunismo que mueven el corazón". ¿Quién puede entusiasmar con una defensa de las libertades de mercado o las libertades personales cuando puede inspirar con grandes discursos en defensa de la patria, la raza o la igualdad?

El liberalismo, sin embargo, ha sido crucial para promover el avance de la humanidad. "Los valores liberales permiten la creatividad humana", donde no hay libertad no hay innovación. Ese liberalismo burgués que molesta tanto a los progresistas ha hecho que "se supere la regla de que los reyes siempre ganan y las mujeres siempre pierden".

Los populistas dominan hoy el panorama político. En Estados Unidos tanto Joe Biden como Donald Trump son proteccionistas. Los dos sostienen que el comercio internacional es un juego de suma cero. El exsenador republicano Phil Gramm explica la filosofía de ambos candidatos: "Si compras algo de mí, yo gano; si compras algo de alguien más, yo pierdo".

Los países que han optado por el liberalismo, sin embargo, han tenido buenos resultados económicos, como Chile, hasta que algunas de sus políticas liberales fueron parcialmente reemplazadas por el gobierno, según argumenta el economista chileno-estadounidense Sebastián Edwards en The Chile Project.

El libro habla de la participación de los Chicago Boys en el "milagro económico" chileno.

Es verdad que el liberalismo genera prosperidad, pero sus ventajas pragmáticas no son la mejor razón para defenderlo. El debate no debe centrarse en las pruebas del éxito económico del liberalismo, argumenta Easterly, "sino en sus valores".

Deirdre McCloskey lo dice con claridad: "El liberalismo produce gente libre". Este valor es más importante que la producción de riqueza. La plaza

La oposición llenó el Zócalo y otras plazas en las concentraciones de ayer por la democracia. El gobierno mostró su desprecio ordenando que no se izara la bandera nacional en el Zócalo. Las elecciones, sin embargo, no se ganan en las plazas.