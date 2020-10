El libertador Simón Bolívar, siempre presente en Chihuahua

/ En la foto aparecen de izquierda a derecha, el general Antonio Romero Romero, jefe de la Quina Zona Militar; licenciado Enrique González Flores, Secretario general de gobierno; doctor Rafael Angarita Arevelo, embajador de Venezuela en México; don Carlos Stege, alcalde de la ciudad de Chihuahua y el señor Fernando Vega, presidente del Club 20-30, durante la ceremonia del descubrimiento del busto a Simón Bolívar. / Los discursos no se dejaron esperar, el doctor Angarita Arvelo embajador de Venezuela, lee de manera respetuosa un discurso con motivo del descubrimiento del busto de Simón Bolívar. Además aparecen, Fernando Vega, presidente del Club 20-30 y Carlos Stegue, alcalde de Chihuahua. / Simón Bolívar, “Libertador de América”

Era el miércoles 19 de septiembre de 1956 y Chihuahua había dado revuelo a la visita del embajador de Venezuela en México para develar el busto del “Libertador de América”, Simón Bolívar. Los preparativos estaban llevándose a cabo con la noble organización del Club 20-30 ya que gracias a ellos, el gobierno venezolano había tenido a bien donarlo. La prensa, los funcionarios de gobierno y todos los que deberían estar ahí, eran convocados a la cita el viernes 21 a las 17:00 horas en el parque Lerdo de Tejada. No se perdía ningún tipo de detalle para tan esperado acontecimiento donde también se citaba a todos los chihuahuenses para que asistieran a tan histórico lugar.

El día llegó y todos estaban nerviosos al acto de inauguración; se anunciaba que el embajador venezolano arribaría a la ciudad de Chihuahua la mañana del jueves 20 de septiembre. Así, se anunciaba que el doctor Rafael Angarita Arevelo y su distinguida esposa, ofrecerían a las frescas de las 19:00 horas en el emblemático Hotel del Real, un brindis de honor a la sociedad chihuahuense y a las autoridades en general. El citado diplomático estaría presente en la inauguración del monumento a la memoria del Libertado Simón Bolívar, cuya esfinge había sido donada por gestiones del Club 20-30 a la ciudad de Chihuahua.

La ceremonia inaugural se efectuaría el 21 de septiembre a las 17:00 horas con la cooperación del mismo club en la glorieta de la avenida Melchor Ocampo, entre las calles de La Llave y Coronado, sujetándose al siguiente programa: honores a la bandera de ambos países; selección musical a cargo de la Banda de guerra del gobierno del Estado; descubrimiento del busto del “Libertador” Simón Bolívar por el embajador del Venezuela, el doctor Rafael Angarita Arvelo, quien estaría acompañado por el Secretario general de gobierno el licenciado Enrique González Flores; la representación del gobernador interino, el doctor Jesús Lozoya Solís ya que se encontraba de gira en la Ciudad de México en actividades de representación; posteriormente, se tocaría el Himno nacional de Venezuela; sé daría un discurso por el licenciado Enrique González Flores; selección de temas musicales por la citada banda; palabras alusivas de un representante del Club 20-30; Himno nacional mexicano y finalmente, honores a las banderas. A las 19 horas, se ofrecería una recepción en el Hotel Del Real (ya desaparecido) para cuyo acto habrían de ser distribuidas las invitaciones correspondientes.

Ya para el día 21 de septiembre, la sociedad chihuahuense lo había declarado huésped de honor a través del Ayuntamiento: “Vaya usted con la seguridad de que el pueblo de esta tierra, sabrá conservar y respetar la estatura del “Libertador” Simón Bolívar que usted entregará” dijo conmovido el alcalde de Chihuahua don Carlos E. Stegue al embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela, Rafael Angarita Arvelo. Antes de que terminara la sesión solemne durante la cual, el diplomático fuera declarado huésped de honor de Chihuahua y durante la sesión solemne a las 12:10 del día, donde estuvo presente el presidente Stegue con la presencia de empleados municipales como el profesor Hermilio Luna, Secretario de cabildo que pasó lista a los regidores: Raymundo Domínguez; Leonila Meras, Federico Rocha, Rosenda Muñoz, Juan Martínez, Leoncio López, Pedro Leal Rodríguez, Feliciano Martínez y Alfonso Valdez G. Únicamente no estuvo el munícipe José Cordero que se encontraba en la Ciudad de México.

Luego se dio lectura al acta de sesión del Ayuntamiento del martes 18 donde se había acordado declarar “huésped de honor” al embajador venezolano, quien develaría la estatua de Simón Bolívar. Angarita Arvelo ya dentro del salón de cabildos era acompañado de su distinguida esposa la señora Dolly de Angarita Arvelo, los cuales se conmoverían al escuchar las palabras pronunciadas por el alcalde Carlos Stege. Textualmente, decía: “Excelentísimo doctor Rafael Angarita Arvelo, embajador de Venezuela, el hecho venturoso de su visita a esta capital, motivo de verdadero regocijo, es como recibir en nuestra casa a un eminente miembro de la familia con el corazón, el cual, se llena de gozo y satisfacción plena. Representa Ud. a una de las más nobles repúblicas de Hispano-América, a la hermana mayor de México por ser la madre del más grande de los liberadores del continente americano, Simón Bolívar. El gran Bolívar, aquel que en Roma en fecha memorable juró dedicar su vida entera a la liberación armada de la patria.

“Juramento que cumplió con creces y ampliamente ya que no solo dio libertad a un solo país, sino a cinco pueblos, mismos que hoy lo reconocen como su “libertador”. La visita de Ud. a nuestra ciudad, simboliza un abrazo más entre Bolívar e Hidalgo, dos titanes apasionados que hoy y siempre serán honrados por los pueblos que se vieron liberados por ellos y también por todos los hombres de América que reconocen en ellos, los grandes méritos que les distinguieron sus nobles ideales, mismos que hoy se unen para defender sus derechos y el espíritu que alienta a los corazones a luchar contra quienes intenten coartar su sagrada libertad; esa que gozan y que constituye el sostén de su armonía y el lado de unión, paz y libertad. Chihuahua que recogió los últimos alientos del padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla, y que guarda en su espíritu los exhortos de libertad por él dictados, saluda a Ud. con plena satisfacción y se alegra al sentirse honrada con su presencia, no solo por la estimación personal que merece, sino porque recibe del pueblo de Venezuela cuna del gran Bolívar, a un amigo y que debe ser contemplado desde su vera esfinge en nuestra propia casa, con cariño y simpatía, señor embajador, reciba en esta acto la patente estimación fraternal del pueblo de Chihuahua, que congratula y se enorgullece por su amable visita.

“Señor embajador, hacemos entrega de un pergamino donde queda asentado que usted es y será siempre un huésped de honor en Chihuahua, el cual leo textualmente: El H. Ayuntamiento de Chihuahua, declara huésped de honor al excelentísimo señor embajador de Venezuela con motivo de la histórica visita a Chihuahua”. Posteriormente, el embajador se dirigió a la audiencia con estas palabras: “Señoras y señores, amantes de venir a esta hermosa y floreciente ciudad de Chihuahua, la cual conocía y había estudiado con cariño y entusiasmo lo que significa en la historia nacional mexicana; esta ciudad, de la cual todos deben estar orgullosos con el sentimiento al recordar hombres ilustres en las letras y las artes, donde uno de los honorables presentes de la patria, ardiente de la libertad e independencia, había llegado a Chihuahua desde la Ciudad de México. Si bien es cierto que la razón dolorosa y fecunda de la cual aparece el sacrificio por la patria de ese personaje conocido universalmente con el nombre glorioso del Cura Hidalgo, toca los sentimientos de nuestro corazón, por lo cual, deben estar seguros de que ese sacrificio fatal fue fecundo, porque estimo que el sacrificio de vuestro libertador Hidalgo y de los hombres que con él se sacrificaron, la independencia se proyecta dentro de la popularidad nacional en México y dentro del espíritu general del continente americano. Todos lo admiramos y dentro de la figura de él, brillan otras de libertadores de América. Agradezco a la ciudad de Chihuahua, al Ayuntamiento, a su muy digno y querido presidente y a todos lo los demás miembros de este Honorable cabildo, la distinción que me ha dispensado entre los más altos y más grandes que he recibido en mí vida y esto me hará recordar día a día que esta ciudad de Chihuahua, tiene un alma noble, un corazón grandioso y que el pueblo que es parte México y Venezuela, ambos, están vinculados en la historia, en el cariño, en la lucha por la libertad y en la defensa ante el porvenir de la libertad que nos legaron nuestros mayores.

“Regreso a México llevando de Chihuahua el más grato de los recuerdos. Agradecemos las atenciones que me han dispensado, estén seguros de que a donde quiera que me encuentre, tendréis un amigo venezolano completamente sincero para Chihuahua y para todos los de esta tierra bendita, Muchas Gracias”. Finalmente el embajador develó el busto de Bolívar en el parque Lerdo, registrando para la historia el 21 de septiembre de 1956 a las 17:00 horas.

