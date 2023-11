El llanto silencioso de los acapulqueños

Las imágenes son elocuentes: cuerpos de hombres y mujercitas esqueléticas que asoman la desnutrición; pescadores de piel ennegrecida por el sol, impuestos a desafiar la bravura del mar. Hoy la naturaleza que les da de comer les ha arrebatado lo esencial por Otis: vivienda, víveres, transporte, empleo, y la vida misma o la salud. Otros más, además padecen ceguera, discapacidades o enfermedades crónicas, cuyos protagonistas con voz entrecortada por contener el llanto expresan: ¡Está dura la vida!

Pero, ¿A alguien le importa? La gobernadora de Guerrero y la alcaldesa, de Acapulco, el presidente y todo el séquito que chupan de la ubre burocrática, se escondieron y no dieron la cara a tiempo. Un estado donde todos los morenistas evadieron sus responsabilidades, incluido el presidente, quien pudo haber dado un mensaje de unidad a la nación, olvidando diferencias partidistas, a grupos sociales y filantrópicos para apoyar a Acapulco.

¿Qué hizo? Acusó a los medios por difundir las imágenes, quejas de ciudadanos y crudos testimonios. Golpeó al mensajero.

¿Qué tenía el Ejecutivo que ofrecer? Presencia de los escasos uniformados, y las escasas despensas que la iniciativa privada y asociaciones civiles proveyeron, repartidas por el mismo ejército, con fines electoreros. El despliegue de los siervos de la Nación, para censar casa por casa o lo que quedó, pero con las manos vacías: cero alimentos, medicamentos o agua, Tan sólo esperanza, ese bien intangible que le ha redituado dividendos políticos al presidente, pero que no se materializa. Está muy devaluada.

Con los estómagos vacíos, escombros, animales muertos, lodo y un enjambre de mosquitos que presagian una epidemia de paludismo, ya la palabra ofertada por López Obrador no tiene mucho significado. Lo que necesitan no son palabras, sino dinero y recursos de todo tipo. El dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida.

La devastación que dejó Otis, en el Puerto de Acapulco y alrededores, desnudó de cuerpo entero a Morena y a su líder López Obrador, exhibiendo su mezquindad, incompetencia y falta de respeto por la vida, sus intereses meramente políticos y sus ansias de conservar el poder cueste lo que cueste.

En medio de la devastación, los muertos, heridos y la rapiña, el ejército se limitó a mirar cómo fueron saqueadas tiendas comerciales, en una tierra sin ley a merced de los delincuentes, que extorsionan, cobran cuota, queman viviendas amenazan y expulsan de sus tierras a los lugareños.

Una migración que el Ejecutivo prefiere no ver y que se repite en varios estados del país.

¿Por qué no se cancelan las transmisiones de las “mañaneras” para que, con esos millones malgastados en propaganda política se apoye a los damnificados por Otis? Ni pensarlo, se acabaría la popularidad del presidente, porque dejaría de engatusar al pueblo.

Estimaciones dicen se requieren entre 15 a 18 mil millones de dólares para medio reconstruir Acapulco, sin embargo, Morena no aprobó un solo peso de los más de nueve billones del presupuesto 2024 para reconstruir Acapulco.

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, informó que, se destinarán 61 mil 313 millones de pesos para apoyo y reconstrucción de Acapulco en 20 puntos, lo que tocaría como a 8 mil pesos por vivienda, ni para un techo de láminas metálico. Muy por debajo de los US$ 15,000 millones estimados. Una burla pues.

Entre las obras insignias del presidente: Tren Maya, Dos Bocas y AIFA, ha habido un sobrecosto por 18,200 millones de dólares (por malos manejos o corrupción) la acotación es mía. bloomberglinea.com Nota de Arturo Solís y Zenyazen Flores.

La misma cantidad que le urge hoy a Acapulco, no se perdió, más cambió de dueño.