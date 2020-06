El llanto silencioso de los desvalidos

Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen: Salomón.

El martes se llevó a cabo el funeral de George Floyd “el grande” padre, hermano, atleta y mentor del vecindario, cuya muerte a manos de un policía blanco, provocó indignación y protestas sobre prejuicios raciales en el mundo. “Su crimen fue haber nacido negro”.

Floyd, sería sepultado junto a su madre, a quien llamó mientras moría. El candidato presidencial Joe Biden dirigiéndose a la hija de Floyd de seis años dijo: “Ahora es el momento de la justicia racial”.

El reverendo y activista de derechos civiles, Al Sharpton, en el funeral dijo: “Esto no sólo fue una tragedia sino un crimen. Hay una negligencia intencional para hacer que las personas paguen por quitarnos la vida”: Global News.

Eso es precisamente lo que sucede también aquí, y en particular, en nuestro Estado: los policías cometen robos y homicidios y, la ley es demasiado tolerante y condescendiente con ellos. Rara vez son procesados. Si el delito se presume de homicidio, sólo se les imputan cargos menores.

Por lo tanto, también en México hubo protestas por el abuso policial doméstico; ¡ojalá! que los gobiernos estatales tomen nota para sacar a los malos de las corporaciones y consignarlos, porque el presidente ni se inmuta.

Cuánto dolor, vejaciones, insultos y homicidios, de supremacistas blancos han padecido los negros y otras minorías étnicas. Está enquistado en las policías de los EU, el grupo de élite racista Ku Klux Klan. ¡Cuidado que nos detenga un par de buitres de esa calaña!

Es necesario ver, tocar, sentir y oler para contar una historia: Arribé a una de esas grandes urbes, bien alumbradas, con opulentos rascacielos forrados en mármol y ventanales de cristal, con sus amplias y limpias avenidas, contrastando con los indigentes que, como seres invisibles, llevan su menaje de casa de aquí para allá en carritos de supermercado.- Quizá algo parecido vio el reverendo Martin Luther King cuando dijo que, “los negros habitaban en la isla de la pobreza, en medio de un gran océano de prosperidad material”.

Era de madrugada, me encontré con un paisano; caminamos. Él, sugirió esperar el amanecer en “la misión” (un albergue para indigentes) fuimos, y mezclándonos entre los parias, supe la cruda realidad de los que la vida no les sonrió. Al aceptar por cortesía un plato de patatas deshidratadas e insípidas, recordé los tiempos más recios de mi pobreza.

En los barrios negros se vende droga; la policía sabe pero no les importa, porque representa negocio y, hay policías involucrados. El gobierno finge no saber, como aquí en México: que siga el status quo, y nunca salen estos grupos de su vida sórdida.

La tragedia en México es causada, como ilustra Salomón, por los que detentan el poder, en colusión con el Estado Mexicano, es decir: Una mafia- Estado.

Los casos LeBarón, Miroslava y Marisela Escobedo, son emblemáticos, porque representan a los débiles frente al brazo ejecutor de los poderosos y cobardes, los cuales, por lo regular, son crueles. Estos, son íconos representativos de miles de historias de dolor y miseria, mientras se amontonan nuevos casos de injusticia y violación a los Derechos Humanos cada día. Evidencia de una ausencia total del Estado de Derecho, y una terrible violación al más elemental derecho humano, la vida.

Un policía moreno, que amenaza y asedia a una pareja interracial que vive al lado, es la trama de la película, vecinos en la mira, protagonizada por Patrick Wilson y Kerry Washington, que ilustra el racismo en Norteamérica, y no sólo eso, en el proceso, sin pretenderlo, también refleja fielmente el terror de la sociedad mexicana en total desamparo ante los policías coludidos con criminales.

Ciudadanos de bien son asediados por policías psicópatas, los cuales, los asaltan, agreden, golpean, y hacen todo tipo de vejaciones.- ¿Dónde? No en Norteamérica, ¡aquí en Chihuahua!- En los lugares donde viven, aterrorizan a los vecinos, todos saben quién es el mal vecino, pero nadie dice nada y menos denuncia por temor, pues son los protegidos del gobernador Corral -de otro modo ¿cómo explicar que continúen esos delincuentes fungiendo como policías?- haciéndose guaje de la clase de calañas que están enquistadas en las corporaciones.

El rey Salomón en su erudición dijo: “Por cuanto no se ejecuta luego SENTENCIA sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal”. Por lo tanto, la narrativa del presidente de atacar las causas de la violencia como la pobreza y la desigualdad, es correcto, empero, de acuerdo con el rey, es un falso dilema, ya que la causa principal es la impunidad. Además, tampoco la autoridad está para violar los Derechos Humanos de los imputados, sean policías o civiles; su deber es consignarlos ante la autoridad competente.

AMLO dijo: “Estamos a punto de lograr la cuarta transformación de México”. Yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice; -dijo Sancho- pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída…