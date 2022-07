El magnetismo del pueblo

“Si alguien te lanza una piedra para protegerse. Demuéstrale que no eres igual…aviéntale un ladrillo”

Del pueblo para las autoridades

El magnetismo, es también la doble serpiente que enlaza alrededor del Caduceo de Hermes. El Caduceo es el centro del equilibrio, y al ser equilibrado se aprende, se aprende a ser dueño de uno mismo, vibrando de polo a polo, nada nos hace daño.

Con esto se puede ayudar para protegerse.

Doce hombres activos y resueltos a dar su vida para defender la idea de un maestro pueden cambiar la faz del mundo. Hay les hablan señores de los poderes del Estado de Chihuahua, poder Judicial, poder Legislativo y poder Ejecutivo: lo han demostrado haciendo milagros, ¿podremos nosotros? Nos tienen solos, olvidados, muertos y más muertos, niños, mujeres, ancianos, campesinos, mayores de edad y hombres; incapaces, es decir vulnerables, ante el Estado con la ayuda de la delincuencia organizada, para qué las denuncias, de qué sirven. Veamos la serie del CANIBAL que la elaboró la Suprema Corte de Justicia. Eso es diabólico y los actores de los narcotraficantes.

Un niño le dice a otro; ¿y tú? ¿Le tienes miedo al Diablo? Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni siquiera al Malamen ¿Y quien es ese? Ni idea, pero debe ser muy malo, porque siempre reza el Padre Nuestro acaba diciendo: “y líbranos del Malamen”.

Siempre un hombre sin pasiones no es nunca magnetizador porque no es foco de embriaguez: puede amar, pero no excita.

Los verdaderos apóstoles de la razón no han hecho nunca prosélitos; La ventaja que tiene sobre los demás es que, si no arrastran a nadie, nadie tampoco los arrastra. E. Levi.

David R. Hawkins

El otro yo.

El protoplasma reacciona involuntariamente tanto a los estímulos nocivos como a los estímulos benéficos, y distingue entre ambos. Se aparta de lo que es contrario a la vida y es atraído por aquello que lo sustenta, del mismo modo, y con velocidad del rayo, los músculos del cuerpo se debilitan de inmediato en ausencia de la verdad y se fortalecen en la presencia de ella, a de lo que en verdad es la vida. Lo contrario es la muerte.

Lo vemos diario, muertos por todos lados. El pueblo no puede solo. Auxilio. La pelota rebota para todos lados. “Yo no fui”. No me corresponde, dicen las autoridades. ¿Dónde vamos a enterrar a nuestros muertos?

Si la luz está en ti, son tinieblas esas mismas tinieblas, ¿cuántas son?”.

Cuando por el griego nace el sol, se ilumina toda la montaña, pero inevitablemente aparecen las sombras…me voy por el camino de la noche, porque las luces son mis compañeras.

Para evitar desatino.

Este Trazado está escrito a dos manos, como se desprende de las fuentes.

Francisco Flores Aguirre y Francisco Flores Legarda

Total, una vida sin reflexión no merece vivirse.

Salud y larga vida