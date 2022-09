El mejor remedio contra los baches

En Chihuahua vivimos un problema desde hace muchos años: los baches. Todos hemos sufrido en alguna ocasión, ya sea en transporte público o privado, la situación deplorable de las calles capitalinas. Aunque pensemos que la problemática se debe a las recientes lluvias, realmente el problema tiene un trasfondo más lejano que parece no tener fin.

Tendemos a pensar que todo desperfecto en la vía pública (llámese bache, socavón, hundimiento, desprendimiento, etc.) solo afecta de manera directa a nuestro vehículo. Sin embargo, el desperfecto en las calles de la ciudad afecta no solo directamente a los usuarios, que somos todos los chihuahuenses y que transitamos todos los días para ir al trabajo, a la escuela o a realizar nuestras labores diarias, sino que nos afecta también de manera indirecta, pues el costo por reparaciones termina saliendo del bolsillo de los ciudadanos que pagamos impuestos, nada baratos, por cierto. Estas condiciones también se elevan a las carreteras estatales y federales, y vaya que en éstas se paga derecho de peaje cada vez que se circulamos por ellas.

Por poner un ejemplo, tan solo en el año 2021, de enero a septiembre, se gastaron en la ciudad de Chihuahua 21 millones de pesos en reparación de baches. En el reciente informe del Alcalde, el Edil anunció que se destinará una bolsa adicional de 40 millones de pesos para las afectaciones por las lluvias, cuyo problema principal es el de las calles y carreteras que conectan a comunidades. Todo ello sin contar los daños a los vehículos afectados por los baches, en donde el gobierno municipal se hace cargo. También durante el año pasado se atendieron 171 vehículos dañados por los baches, que representaron un costo aproximado de 600 mil pesos. Esto suma una importante cantidad de dinero que se repite año con año, pues el problema parece acrecentarse en lugar de disminuir.

Por eso, nuevamente hago hincapié en que este problema va más allá de las reparaciones o inversiones, pues tiene como trasfondo generalmente a la corrupción. Durante años, la simulación de obras y la reducción de costos en los materiales (pero no en el costo total de la obra) han hecho, como suele suceder en nuestro país, que la calidad en la infraestructura de la ciudad no sea ni pareja ni óptima. Si desde hace décadas las calles hubieran sido construidas con mayor calidad o con los materiales adecuados, pensando a futuro, no estaríamos sufriendo el problema que tenemos el día de hoy.

Sin embargo, la corrupción es el ingrediente principal del actual deterioro. No solamente hay corrupción en la inflación monetaria de las obras y la disminución de su calidad, sino también en los procesos de auditorías e inspecciones de calidad, pues, aunque no sean óptimas, generalmente dichas obras son entregadas y recibidas. Esto puede llevar a grandes tragedias.

Ejemplos de obras de mala calidad hay muchos, y suceden desde hace décadas. Algunos recordarán los derrumbes de edificios en el terremoto del 85, en donde debido a la mala calidad de varios inmuebles en la Ciudad de México, estos se vinieron abajo inmediatamente, dejando tal cantidad de personas muertas que hasta la fecha se desconoce el número exacto de fallecidos. Más recientemente, nos basta con recordar el trágico suceso en la línea 12 de la Ciudad de México, que dejó 26 lamentables decesos, todo por un fallo sistemático y generalizado entrelazado con la corrupción. El mal estado de calles y carreteras puede también llevar a accidentes que lamentar, por eso se debe tener especial cuidado en todo tipo de construcción. Si hoy en día a cualquier ciudadano, por obra más sencilla que vaya a realizar, le piden diferentes requerimientos para que la construcción sea autorizada, ¿qué sucede entonces con las obras públicas? Entre los requisitos más comunes solicitados a un ciudadano se le requieren planos del inmueble, planos estructurales, planes de contingencia, así como la inspección de especialistas y otros requerimientos más.

Es de vital importancia mirar hacia nuevas tecnologías y procesos que, si bien la inversión no es económicamente barata, a largo plazo su costo es muy asequible. Por ello, el mejor remedio contra los baches no es una continua reparación, ni siquiera el incremento significativo de la bolsa para ello. El mejor remedio es comenzar con el destierro de la corrupción desde los procesos administrativos del gobierno y las obras públicas. No es una tarea sencilla, pero como ciudadanos también nos corresponde tener ojo crítico para analizar todos estos procesos. Aunque tome bastantes años resolver el problema de fondo, algún gobierno tendrá que comenzar con esta tarea.

jpmartinez@uach.mx