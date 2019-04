El ‘memo’ de AMLO

El memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma educativa sigue despertando múltiples controversias, no sobre la materia sobre la que versa propiamente el documento, sino por la serie de implicaciones ideológicas, teóricas y políticas que trae consigo, propiciando que juristas y politólogos se vean inmersos en una arena que se convirtió, en ocasiones, en una torre de babel. Cabe destacar que distinguidos jóvenes chihuahuenses han discutido el punto en foros nacionales y las redes sociales se inundaron de memes sobre el memorándum de AMLO.

En una de las pistas, un sector de “politólogos” reprochando a los juristas que afirman que el documento vulnera la gradación jerárquica normativa “kelseniana” -aclaramos que el crédito es compartido, pues ya otros teóricos como Bierling habían pensado el ordenamiento jurídico como una estructura piramidal- y que carece de fundamentación y motivación. Ese sector de la opinión considera que muchos abogados y juristas -que no son lo mismo- no ven más allá de sus narices y que no tienen las herramientas para comprender la “real política”.

Por el lado de muchos de los juristas y abogados el argumento es lineal: esto es un problema de competencia y AMLO no tiene facultades para pedir a las instancias administrativas involucradas que dejen sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa, tal como lo pide el memorándum que, inclusive, llega a señalar que “…La SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”.

Paradójicamente, ambas posiciones tienen algo de razón, y la tienen, porque los argumentos esgrimidos no se contrastan mutuamente y en ningún momento se alcanzan ni siquiera a rozar. Ambos corren en paralelo pero piensan que están brindando un encarnizado debate. El reduccionismo que reprochan, y con razón, los “opinadores” de matriz politológica a los juristas es un carácter que ellos mismos portan, sólo que en una presentación diferente.

El que defiende la real política como una zona en la que el derecho no incursiona está en un error. Todo acto de Estado, así sea el más nimio, es un acto normativo. Que ese acto este preñado de ejercicio de poder real no se discute, lo que se objeta es que se quiera separar el fenómeno normativo del acto de poder de quien es titular de una instancia estatal, cualquiera que esta sea. En ese sentido, es ocioso tratar de una construir una teorización sobre el Estado queriendo obviar el elemento normativo.

Por el otro lado, el reproche que se hace a los juristas de que en sus análisis sobre el punto, todo lo quieren reducir a las normas, ni modo de negar la realidad. Así se comportan, en efecto. El famoso “memo” de AMLO es un acto político con una fuerza performativa enorme. El presidente sabe construir –o destruir- cosas con palabras. Lo han dicho los mismos correligionarios del presidente, como el diputado Pablo Gómez: el documento es parte de una difícil negociación en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto. Hoy, precisamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se declaró “”aliado” y “ejército intelectual” del presidente y de la Cuarta Transformación, luego de manifestar su apoyo al dictamen de reforma de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales.

Ingenuamente algunos llegaron a pensar que el presidente estaba mal asesorado en temas jurídicos y que ello se reflejaba en el memorándum que carece de fundamentación y motivación. Cierto sector de la opinión ha llegado a calificar como una auténtica vacilada el documento. Políticamente, no es ninguna vacilada, ha empezado a surtir algunos de sus efectos buscados. En el terreno de la juridicidad, como todo acto de autoridad, es susceptible de recurrirse. No es facultad del presidente el irrumpir como “legislador negativo” –figura, por cierto, de cuño kelseniano, pero atribuida solamente por Kelsen a un Tribunal Constitucional- pidiendo dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la triste y deplorable reforma educativa.

Pero de ahí a que el “memo” de AMLO sea una especie de “meme”, hay mucha diferencia. Y esa brecha entre el “memo” y el “meme” está colmada de contenido político.