El mentir en política

Hace tiempo que sabemos que parte de la política es usar de ella para mentir, cuando no se es, o se fue capaz de servir, los ejemplos saltan a la vista, ni caso el mencionarlos, las realidades se muestran hoy por doquier, ¿para qué referirlos? G.A.L.D.

Baste reflexionar en lo viejo del tema

Suelo emplear una referencia de autores clásicos, epígrafes o ideas que extimo son más claras que las que mi propia expresión podría lograr y este es el caso; el exente trabajo de Alvaro Cepeda Neri (1) y el actuar mintiendo de personajes que vemos en los proceso electorales de Chihuahua hoy, el manejo de la Pandemia en México y el Mundo por meses y el relevo de Trump y la llegada de Biden, como quieran verse, solo analicemos lo que dicen los clásicos aquí;

I. "Fue Aristocles alias Platón (427-347, antes de C.), asesor del tirano Dionisio el Viejo de Siracusa (al sur de Italia), uno de los primeros en justificar la mentira política de los gobernantes. Platón se entusiasmó con el ejercicio del poder, sobre todo el autoritario o autocrático, haciéndose pasar por "intelectual" al hacerse discípulo de Sócrates y escribiendo durante su estancia ateniense los Diálogos que hoy se conocen. "Filósofo" y encantador-embaucador enemigo a muerte de la Sofística, sentencia que: "Dios es la medida de todas las cosas". A diferencia de Protágoras que asegura: "El hombre es la medida de todas las cosas". Éste se pronunció por la democracia de Pericles. Aquél por las autocracias, como en su libro Las Leyes. Aunque en La República reconoció la existencia de la democracia; en esa época esclavista, pero los ciudadanos tenían derecho de elegir gobernantes, o en votación secreta –escribían su nombre en conchas– enviarlos al ostracismo por corruptos. El caso es que Platón sostuvo que los gobernantes deberían usar la mentira política; y desde entonces los gobernantes mienten para justificar sus actos. Fue Jonathan Swift (1667-1745), quien, con su amigo John Arbuthnot (1666-1735), redactó el ensayo El arte de la mentira política, como un primer libro de siete que nunca aparecieron.

II. Hasta Maquiavelo, en su descripción de la autocracia en El Príncipe, dijo que los gobernantes autoritarios usaban la mentira política. Y no así los demócratas, como escribió en Las Décadas de Tito Livio. Empero, es un hecho que hasta los demócratas llegan a echar mano de la mentira para engañar a sus conciudadanos. Aunque excepcionalmente ha habido gobernantes demócratas que siempre hablaron y actuaron con la verdad. Maestro del sarcasmo, la burla y la ironía, Swift es autor de La batalla entre los libros antiguos y modernos, donde se pronuncia por la antigüedad. De: El cuento de un tonel. Y del estupendo: Los viajes de Gulliver, donde los mediocres liliputienses del "país" de Liliput y los gigantes, representan la lucha entre el enanismo político y el gigantismo de las personalidades de la humanidad. El arte de la mentira política es nuestro tema, donde su autor, como todos los metafísicos, echa mano del mito diabólico, para sostener "que el Diablo es el padre de las mentiras... por lo que la mentira es antigua y surgió por primera vez como mentira política"; presumiendo que la política es diabólica, cuando es una creación humana.

III. El caso es que los gobernantes mienten, como cuando seudo argumentan "tengo otros datos", contra la veracidad de los hechos; o se revuelcan en la corrupción y presumen de honrados... "Todos mienten cuando juran con exceso y reiteración... habiendo mentiras de horas, de días, de años y de siglos y considerando la natural propensión del hombre a mentir y de las muchedumbres a creer, confieso no saber cómo lidiar con esa máxima tan mentada que asegura que la verdad acaba imponiéndose". A esto no escapan partidos y políticos, pues en ambos proliferan los mentirosos. Así llegan al poder público y ya pillados vuelven a mentir. "Hacer creer al pueblo falsedades... como las mentiras de promesas". Publicado en 1712 en inglés, y en 1733 en francés, rápidamente circulando como información política y comentada en los periódicos (Swift practicó el periodismo en The Examiner), este texto examina por qué desde la antigüedad platónica se sigue usando la mentira política en las campañas electorales y en el discurso de los gobernantes. De entonces a la fecha se ha reproducido a la par del ensayo de Condorcet, ¿Es conveniente engañar al pueblo?"

Comprender es mejor que sólo creer...

Estimo al compartir estas reflexiones, que bien valdría la pena leer y tratar de comprender la realidad más al amparo de nuestro propio entendimiento que de los sofismas que nos obsequian los políticos, cito a continuación la referencia del llamado, marqués de Condorcet (Ribemont, Aisne, Francia, 17 de septiembre de 1743-Bourg-la-Reine, 281 o 29 de marzo2 de 1794), quien fue un filósofo, científico, matemático, político y politólogo francés.

Su asombroso nivel de conocimientos motivó que Voltaire le llamara "filósofo universal", al tiempo que es descrito por D'Alembert como "un volcán cubierto de nieve", lo que está de acuerdo con lo que comentara mademoiselle de Lespinasse, le describió así: "Esta alma sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida, se convierte en ardiente y fogosa cuando se trata de defender a los oprimidos o de defender lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres..."

Concluiría señalando que este atributo de Condorcete que a mi parecer muchos políticos en el ámbito estatal, nacional e internacional, han perdido el fervor por la real defensa de las causas de todos, en virtud de que les s cautiva la mentira y desvía de lo que debiese ser su legítimo interés SERVIR.

Y jamás aceptar sin cuestionar, siempre preguntarnos como lo hace Condorcet

Reiterando esa pregunta que el autor de la reflexión desprende y la cual a mi modesto y sentido parecer engloba todo, en ella no solo se puede buscar la respuesta al equivocado actuar de los políticos en torno a la mentira, no ingenuamente, sino sentidamente se debe demandar cuestionando así; ¿Es conveniente engañar al pueblo?"

(1). Alvaro Cepeda Neri, De Platón a Jonathan Swift: la mentira política como el "tengo otros datos" publicado en Entre líneas mayo 1 del 2020.