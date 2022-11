El milagro de AMLO

¿Alguna vez usted pensó ver marchar a El a Esther Gordillo? ¿A Fox? ¿Dirigentes del PRI, PAN y PRD? ¿A Margarita Zavala? ¿A empresarios favoritos de los sexenios pasados? ¿A diputados, senadores y gobernadores del PRI y PAN? Pues eso ocurrió el domingo pasado trece de noviembre.

Si, Fox quien ya aceptó que él evitó que Andrés Manuel ganará en 2006, Elba Esther Gordillo quien también, a través del sindicato de Maestros SNTE intervino siempre en las elecciones y con el PANAL en 2006 favoreció a Calderón rellenando urnas, además de que se enriqueció a base de corrupción y por eso estuvo presa, Margarita Zavala, quién fue cómplice de Calderón en todos sus crímenes y corruptelas, además de ser una de las responsables de que aún no obtengan justicia los padres de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC y muchos otros con secuelas, pues su prima era una de las dueñas de la guardería y fue exonerada, Alito Moreno, líder nacional priista, acusado de corrupción ya por la Fiscalía de Campeche por enriquecimiento ilícito, Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Estado con Peña, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación con Peña, y muchos otros políticos del PRI/PAN y PRD y tantos otros, de ese mismo club.

Todos marchando a favor de qué cree: “en defensa del INE” y con ello en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente (una iniciativa que recoge el anhelo de años de todas y todos: menos dinero a partidos y menos legisladores, regidores y servidores públicos electorales, además de que ganarán menos, que los consejeros sean elegidos por los ciudadanos y ya no por los partidos, junto con otros cambios que harían menos costosas las elecciones y dejaríamos de mantener a organismos electorales estatales pocos funcionales).

Y más allá de que usted les crea sus buenas intenciones, lo interesante del asunto y que está de Ripley, fue ver lo inimaginable: ver marchar a todos ellos juntos en defensa “de la democracia”. Todos ellos que acostumbrados al poder a través del PRIAN y que siempre abusaron de él y cometieron fraudes, ahora convertidos en ciudadanos con conciencia y vocación democrática, marcharon “en favor del país según ellos”.

Solitos se exhibieron, porque la ciudadanía no sólo no cree que ellos defiendan la democracia, por el contrario, se dan cuenta que si AMLO ha conseguido juntarlos y hacer que marchen convocando con mentiras (porque el INE no va a desaparecer en la propuesta, al contrario se va a fortalecer), es porque no quieren perder sus privilegios como seguir repartiéndose diputados y senadores plurinominales, poder decidir ellos sobre el INE y no los partidos y sobre todo, seguir en el poder.

La buena noticia de todo esto es que, por más que sean cínicos y pretendan engañar a las y los mexicanos, la mayoría nuevamente va a decidir en 2024, y estoy seguro que no les van a devolver el poder a los que AMLO siempre identificó como un club y que en la marcha ellos mismos confirmaron.