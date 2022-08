El mundo en el que vive AMLO

El pasado 11 de agosto conocido como “el jueves negro” fue atacada nuestra ciudad por actos terroristas del crimen organizado, en los cuales murieron más de una decena de personas y otras más quedaron lesionadas. Entre incendios a tiendas de autoservicio, ataques armados a gasolineras, balaceras en las calles y otras acciones sin sentido, revivieron el miedo de los juarenses de salir a las calles de nuestra ciudad.

No obstante, de lo vivido “el jueves negro” y de otros actos similares en diversas ciudades del país, el presidente de la República afirmó que el país mantiene la gobernabilidad y que los hechos sucedidos son actos de propagandismo por parte de los grupos delictivos, asimismo ha señalado que sus opositores políticos maximizan estos acontecimientos para infundir miedo en la población con fines políticos. Es decir, para el encargado del Ejecutivo Federal los homicidios de inocentes, los incendios y ataques a comercios y la evidente ventaja que el crimen organizado tiene sobre las instituciones de seguridad pública no son hechos graves ni preocupantes, sino que son solo hechos exagerados por los que él denomina “neoliberales” o como muy probablemente en su grupo cercano se ha de referir a ellos los “enemigos de la revolución”.

Es sorprendente que al referirse sobre los actos terroristas del crimen organizado mencionados anteriormente, el presidente de la República señaló expresamente: “fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios, sin embargo, por la propaganda la percepción es otra. Quema de vehículos, quema de oxxos y el país en llamas, ¿no? y el infierno. Son muy obvios, quiero decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad. Y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista”. El mensaje del presidente es claro, “estamos solos”.

En el mundo imaginario donde vive el presidente al parecer no existe el crimen organizado ni la inseguridad ni el miedo de la ciudadanía de morir al circular por las calles de su ciudad, solo existe la oposición a su movimiento político y personas que quieren atacarlo a él y a su supuesto brillante gobierno.

Es suficiente dar una vuelta por las calles de Juárez y hablar con su gente para darse cuenta de que la violencia, el miedo y la inseguridad es nuestro vivir diario. Pero no creo que el encargado del Ejecutivo Federal pueda darse cuenta de lo que vivimos todos los días, ya que vive en su propia burbuja en donde se le brinda la máxima seguridad y comodidades a él y a sus seres queridos.

Da mucha tristeza, rabia e impotencia la declaración realizada por la máxima autoridad en el país, su abandono ha sido desde el primer día que piso Palacio Nacional. Al presidente no le importa la ciudadanía en lo absoluto, lo que le importa es el poder y que su partido siga ganando elecciones.

Es más que obvio que al presidente no le importa el niño de 12 años que perdió la vida ayudando a su papá en una tienda de autoservicio, ni la mujer embarazada que fue a pedir trabajo y murió en la entrevista, ni las personas que se encontraban trabajando y les arrebataron la vida, asimismo los cientos de inocentes que han fallecido o han sido lesionados en ataques similares en el resto del país.

En el mundo imaginario en el que vive el presidente la violencia y la inseguridad no existe, en ese mundo se debe combatir a la delincuencia con abrazos y no balazos y todo lo que no apruebe él es un invento de la oposición. No se ustedes, pero yo espero algún día poder vivir en una Utopía como en la que vive el presidente de la República.