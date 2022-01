El nuevo hombre y la revolución de las conciencias

Con este título, participé por vez primera en este espacio, un jueves 19 de octubre en 2017. El señor Juan Manuel Andazola, entonces jefe editor, me abrió las puertas de esta Casa Editora, al cual reconozco y agradezco junto a directivos y colaboradores de gran calidad humana, su apertura a la diversidad.

Al plasmar aquellas letras, no imaginaba tan pronto el surgimiento de nuevos dioses como lo fue Santa Claus. Nuevos héroes que admiran los niños como los sicarios.

No imaginaba que, de unas profecías mayas (dicen) halladas en Macuspana, Tabasco, que anunciaban el surgimiento de un tlatoani, emergería otro nuevo santo o “mesías” que transformaría a México. A éste, (dicen) su madre repetía en su infancia: “Mijo, usted va a ser el salvador de México”.

Cavilaba, si este autoproclamado “mesías” tomaría el lugar del finado Luis Donaldo Colosio, ultimado por los poderes fácticos. Quién sabe si desde entonces, estorbaría Colosio a los planes de las izquierdas populistas, que no han cejado en dominar la América Latina.

Pero no, no era la reencarnación de Colosio, sino un nuevo “mesías” muy raro, por cierto, porque el verdadero aconseja no inclinarse a otros dioses, pero éste, dice: “Yo me inclino donde se inclina el pueblo”.

Lo que sí está claro, es que el nuevo “mesías” quiere crear un “nuevo hombre”.

La recomposición de este nuevo hombre, es, pues,” la revolución de las conciencias”.

Tener conciencia es darnos cuenta del entorno, por eso de una persona desmayada se dice que está inconsciente. Estamos conscientes de que nuestro país está hecho un desastre en todos los ámbitos sobre todo de seguridad, económico y carencia de justicia.

El trabajo del presidente es contar la noticia aunque haya noticiarios, para filtrar la realidad de los hechos a su audiencia, matizándolos, modificando su conciencia, como Hugo Chávez quien pasaba horas frente a las cámaras.

La revolución de las conciencias de AMLO es pues, un lavado de cerebro como La Revolución Cultural, a través de la palabra engañosa, insidiosa y, sobre todo, constante que, coma el agua taladra la roca con el tiempo, como dice el adagio latino: “Non vi, sed seape cadendo”= no por la violencia, sino por la constancia. Pero una mentira repetida diez mil veces no hace una verdad.

Ser un revolucionario no implica ser buen o malo. La revolución de Hitler consistió en exterminar a millones de judíos. La de San Pablo en que se salvasen. La de AMLO en distorsionar la verdad y mantenerse como líder.

Con el nuevo dios o líder, hoy asistimos a la era de la postverdad, en la cual, las neuronas tendrán que configurarse a un nuevo lenguaje, donde el Estado dictamina, qué es verdad, qué es bueno, qué es malo y moralmente aceptable.

Este régimen pretende controlar todo y, coacciona en rebatir cualquier idea contraria. La llamada “revolución de las conciencias” empuja sutilmente, a una despersonalización del individuo, cauterizando conciencias, sobre todo las más débiles, que por el apoyo económico, (programas sociales) ignorancia o conveniencia aceptan sin pensar, todo lo que desde palacio se dicta, censura, denosta y señala. Desde ahí se acusa se rebate y se miente sistemáticamente, con otros datos, hasta que, muchos, sumisos, sucumben al embate de la postverdad.

Ni siquiera Dios obliga al hombre a observar ciertos patrones de conducta. Lo deja en libertad. Él no pretendió crear robots que le obedecieran incondicionalmente, como los muñecos de baterías que los niños abrazan y repiten: ¡te quiero, te quiero!

No obstante, los regímenes totalitaristas intentan controlar todo: qué comemos, qué vemos por televisión, qué leemos y, cuáles los personajes políticos, del espectáculo e intelectuales que debemos reconocer y admirar. El pensador e intelectual Mario Vargas Llosa, está entre los censurados y prohibidos por el patriarca, entre otros. Además, se acusa a los grandes intelectuales y académicos de la ciencia, amenazando incluso llevarlos a la cárcel como escarmiento, pues sólo él se considera poseedor de la verdad verdadera.

China también controla aun detalles del comportamiento social, prohibiendo los tatuajes, y; encarcelando a grupos religiosos que no transigen las reglas del régimen comunista, en cárceles disfrazadas de escuelas de reeducación.

El nuevo hombre, hecho a la imagen del “mesías”, debe rendirle culto a diario por televisión, y someterse al ideal, donde no hay ciencia, ni datos confiables, donde no hay organismos autónomos, ni organizaciones civiles, ni contrapesos, ni nada. Todo debe ser filtrado, auditado, controlado, censurado, desde palacio, donde se miente, desmiente y acusa en aras de formar una nueva conciencia colectiva: El nuevo hombre.