El nuevo Maximato

"El poder absoluto corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren”

Francisco I. Madero

Como en todos los tiempos y lugares, el poder es seductor. Quien ha disfrutado de sus placeres le excita ese, el mejor de los mundos posibles, donde su ígnea figura esté en el ombligo del universo.

A Francisco Plutarco Elías Campuzano mejor conocido como Plutarco Elías Calles (el cambio del segundo apellido fue por influencia de uno de sus tíos) se le concedió el título de Jefe Máximo de la Revolución. Después de su cuatrienio, ejerció el poder político sin importar quiénes hubieran sido sus sucesores y así Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez fueron sus peleles. Este periodo abarcó de 1928 a 1934 al cual se le bautizó como “Maximato”. El fundador del PNR fue el indiscutible mandamás y era común leer el siguiente mensaje “El Presidente vive aquí; el que manda vive enfrente”.

Hoy la historia nos quiere dar una lección.

Efecto Calígula. Es muy importante si al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por instrucciones de López Obrador, le amplían su periodo o no. Por una razón muy sencilla, si AMLO es capaz de extender ciclos también le será sencillo disminuirlos –a jueces, magistrados, funcionarios públicos que no estén con él- o desaparecer instituciones autónomas.

El año 2024 le está llegando demasiado rápido. Por ello empezó a deshacerse de quienes no le fueran completamente incondicionales y quedarse sólo con sus lacayos. Y a disparar tiros de calentamiento para sus malévolas y oscuras intenciones. Pero para qué…

Si Morena se consolida en la Cámara de Diputados le será sencillo cambiar la Constitución y desaparecer instituciones molestas, caras, legaloides, estorbosas y lo peor, democráticas. La primera víctima sería el Instituto Nacional Electoral. Y ya montados en su macho mediante una viciada consulta popular eliminar la “No Reelección”. Él cumpliría su palabra de no reelegirse, pero si el pueblo se lo ordena, el pueblo manda.

Si la reelección es imposible “En México no hay mal que dure más de seis años ni majes que lo reelijan” volvemos a las asambleas de mano levantada y entonces, si el pueblo exige se amplíe el periodo de seis a… ¿ocho, nueve, diez, once o doce años? él cumplirá su palabra de no ampliarse, pero el pueblo debe ser obedecido.

Si no es posible ni la reelección ni la ampliación, hay opciones. Si el pueblo demanda la creación de la vicepresidencia y que él esté en ese cargo… debe someterse porque el pueblo es bueno…

Si estas tres opciones son inviables, se legisla que el Presidente Saliente esté en un escaño vitalicio en la Cámara de Senadores y con derecho a veto… si el pueblo lo impone…

No le creo cuando dice que se jubilará en el '24. Él estuvo, está y estará por siempre y para siempre en campaña. Es su razón de existir.

Y entonces nos preguntamos ¿Habrá alguien que conciba la Cuarta Transformación y sea capaz de darle feliz continuidad como AMLO? ¿Quién es lo suficientemente sabio para atacar a los conservadores y lo justamente bueno para exterminar la corrupción? Nadie. Estamos a punto de presenciar el parto de un Segundo Maximato.

