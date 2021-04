El nuevo modelo educativo

La 4T se ha decidido “hacer historia”. Pero pudiésemos interpretarlo como “Cambiar la Historia Pasada, Actual y Futura”. Ya la directora del CONACYT declaró que la ciencia de la Cuarta Transformación se contrapone a la ciencia “conservadora y reaccionaria”. Por primera vez, la ciencia de ser clara y precisa, analítica, que trasciende los hechos, comunicable y otras más tal como la definió Mario Bunge en “La Ciencia: su Método y Filosofía” se le agregó que no es “Neoliberal”.

Pero la Cuarta T no se iba a quedar sin modificar, moldear, cambiar y por qué no, hacer que en los libros de texto los estudiantes de educación básica “entendieran” lo que es la Nueva Historia, la Nueva Moral (La Guía Ética), la Nueva Historia y como ya mencionamos la “Nueva Ciencia”.

¿Cómo se construye una teoría educativa? Expondré sólo elementos básicos. Sacrifico contenido por claridad. Una teoría educativa es un sistema en la cual el educando intuirá, vaticinará, conceptualizará el mundo natural y social, reflexionará y decidirá con base a un modelo educativo vigente.

Una teoría educativa, en este caso una revolución educativa, es compleja de formalizar y no puede o más bien no se debe hacer al vapor. Lo fundamental es en principio establecer una antropología filosófica (qué caracteriza a los humanes, qué tipo de personas son y qué tipo de individuos deseamos formar). Una ética (si queremos que sean libres o no, si pueden decidir por sí mismos o sean sólo obedientes, si merecen pensar por sí mismos o simplemente recitar de memoria la información recibida, que establezca valores universales o universables. Va de la mano una Filosofía de la Ciencia “la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico” (Bunge, Mario, Epistemología). De igual modo la axiología (el estudio de los valores). Una Metafísica (concepción del universo en su conjunto). Filosofía del lenguaje (la naturaleza del significado de las palabras, términos o conceptos). Una Teoría del Conocimiento (qué entidades son cognoscibles) y una Filosofía de la Educación (qué elementos conceptuales constituyen a las teorías educativas y cuáles son sus implicaciones).

Una vez cubiertos estos aspectos asoman necesariamente áreas transversales o interdisciplinarias que se mezclan con los elementos filosóficos, científicos y tecnológicos: la pedagogía (enfocada a la investigación y reflexión de las teorías educativas en las diversas etapas del desarrollo individual y social), un diseño curricular (donde se establecen los perfiles académicos, objetivos, metas de las distintas disciplinas). Agregue usted otras ciencias como lo son la Historia, la Sociología, la Psicología Individual, la Psicología Social, la Ecología y una aún más compleja: la Bióetica. No olvide la Política Educativa, la ideología y la Economía.

Una Teoría Educativa requiere de la integración de un grupo compacto de expertos muy especializados. Y sobremanera de un trabajo en equipo que requiere lo que al actual gobierno no le gusta conceder: tiempo, cientificidad y deliberación profunda.

Por ello, señores y señoras de la Secretaría de Educación Pública, no se deben hacer de la noche a la mañana modificaciones aparentemente superficiales al Modelo Educativo Nacional. Pero a la actual administración pública federal le interesan resultados inmediatos. Poco importa si una, dos o más generaciones sufran las consecuencias de ocurrencias sexenales.

A mi álter ego le preocupa que el presidente diga que el Instituto Nacional Electoral es caro e ineficiente porque hará hasta lo imposible para desaparecerlo. Si lo logra iremos en caída libre a “una dictadura perfecta” como lo dijo en su momento Vargas Llosa.