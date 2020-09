El objetivo: destruir al PAN

Con un Consejo Político Estatal enfrentado; promoviendo la división con sus homólogos gobernadores y buscando descarrilar a la precandidata mejor posicionada de su partido, pareciera que el objetivo del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado es destruir al Partido Acción Nacional ya en pleno proceso electoral.

Este domingo estaba programada la reunión del Consejo Político Estatal, y por causas completamente ajenas a la vida propia del partido se decidió suspenderlo; con la orden de apoyar a las protestas de los campesinos en defensa del agua lo que confirma la injerencia partidista de este grave conflicto social.

Pero la importancia de esta reunión, es que el partido en el poder en la entidad, debe definir la posibilidad de conformar alianzas o coaliciones para el proceso electoral del 2021, y ese punto en particular es el de mayor relevancia, el definir a sus candidatos por la vía democrática o el dedazo.

Sin duda esta reunión del Consejo, tendrá que enfrentarla su dirigente Rocío Reza con serios problemas, y es que llegan los grupos de Palacio y de la Presidencia Municipal de Chihuahua un pleito ya cantado y se espera la división en la votación de los acuerdos.

¿Podrá Rocío Reza sacar los acuerdos?, pues al menos tiene unos días más para tratar de juntar los votos necesarios, pero los últimos acontecimientos perfilan que se darán con todo y sin tregua.

Otro de los temas que vale la pena analizar en el contexto nacional de la relación del panismo chihuahuense, o al menos, de quien se considera como el primer panista de la entidad, es su relación con otros actores azules.

El anuncio de Javier Corral junto con 9 gobernadores más de romper con la Conferencia Nacional de Gobernadores no sólo pegó a la Conago, sino directamente al centro de la organización de gobernadores panistas.

En el cisma, Javier Corral logró llevarse también a Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas y José Rosas Aispuro Torres de Durango.

Esa acción de inmediato tuvo la respuesta de quienes prefirieron seguir institucionales, y casi de inmediato salieron los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quienes señalaron que no sólo continúan en la Conago, sino que reforzaran las acciones de su propia organización albiazul.

De esta manera el único frente institucional con poder de la oposición, el frente de gobernadores de Acción Nacional se desintegra, que en los próximos meses se verá el choque entre Javier Corral, Francisco Domínguez o Mauricio Vila, desde luego todo en el panorama del 2024.

Es cierto, todo esto se dio en medio de otros temas de mayor impacto mediático y por el momento no llamó la atención, pero ahí está el hacha de guerra enterrada en el campo blanquiazul que en los próximos meses tendrá consecuencias.

Porque el tema de fondo es de liderazgos de los grupos plenamente identificados dentro de PAN, que por cierto el propio Javier Corral se ha encargado durante mucho tiempo a atacar y desarticular.

Y en ese mismo sentido está el frente abierto contra la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la que nadie le puede negar sea la puntera en las preferencias para abanderar las causas panistas rumbo al Gobierno del Estado.

Los últimos dos desaires públicos, la descortesía de no ser invitada a la ceremonia VIP del grito de independencia y la frialdad que mostró el mandatario estatal en la inauguración del centro de distribución de una tienda departamental demuestran que va en serio el enfrentamiento, tope donde tope.

Cómo lo refiere la edición de GPS del viernes 18 de septiembre, “Es evidente que el gobernador no concibe ni en sus peores pesadillas a Maru como su eventual sucesora, no por supuestos nexos con la administración estatal anterior, sino porque ha hecho en el municipio la obra que el mandatario no ha logrado en todo el estado y particularmente porque ella aportó en el 2016 más de 100 mil votos que ayudaron al triunfo estatal, así como en el 2018 las diputaciones que mantienen al PAN como grupo mayoritario en el Congreso”.

Claro que la ceremonia del grito se concibió como una fiesta particular, la última que tendrá Javier Corral como gobernador en el majestuoso Palacio de Gobierno, ahí sólo hubo espacio para los más cercanos, con lo que deseaba brindar con el pretexto del Grito de Independencia.

Así es como avanza el Partido Acción Nacional rumbo al 2021, en el ámbito local y nacional, frente a un movimiento de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y Morena que aún no descifra la oposición cómo frenar.

Un panismo dinamitado desde dentro.