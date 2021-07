El otro pacto

Ciudad de México.- Junto con Venezuela, México es el otro país en el que no hay una sola condena por el caso Odebrecht. Así de fuerte es ese otro pacto que habita en nuestros entornos institucionales: el de la impunidad. Ya pasó un año desde la extradición de Emilio Lozoya a México, por ejemplo. Nos dijeron entonces que lo traían de regreso a nuestro país con nombres y hasta videos donde se inculpa a otros personajes del sexenio pasado, pero no ha pasado nada, ni con Lozoya ni con esos otros implicados: ni castigo ni testigo colaborador. Incluso sumó algunas demandas por difamación, pues lo único que se ha atrevido a decir lo ha hecho sin presentar prueba alguna. Para un gobierno como éste, que dice abanderar la lucha contra la corrupción, el tiempo pasa demasiado rápido y sus reacciones son muy lentas.

Presidente, ahora tiene una oportunidad como pocas para, ahora sí, demostrar aquello de que la suya es una clase política distinta; es el momento para darle fuerza a su movimiento, vestirlo con rigor y dotarlo de credibilidad. A principios de esta semana los nombres de varias figuras de su círculo cercano, su esposa, hijos y colaboradores, aparecieron en la misma lista en donde se muestran otros, como el de su servidora y otros colegas, políticos, activistas y líderes de la sociedad civil. Mil 500 nombres en el padrón de, al menos, 50 mil números de teléfono que fueron expuestos a Pegasus, ese malware de espionaje del que se documentó su uso en tiempos de Enrique Peña Nieto.

Presidente, presentemos una demanda colectiva: fueron vulnerados nuestros derechos humanos, la ley nos asiste. Todos quienes estamos en esas listas deberíamos presentarla para hacer que sea ahora el suyo, su gobierno, el que los castigue.

Israel, el país sede de la empresa que desarrolló esta herramienta de espionaje, ya anunció una comisión especial para investigar estas acusaciones de uso indebido de un instrumento creado para combatir al terrorismo, no a opositores ni a líderes, periodistas o activistas que ejercen en países democráticos. ¿Qué hará México? ¿Cuál es la ruta de su gobierno para finiquitar este expediente?

Es su oportunidad, presidente, para demostrarnos que no son como ellos, que no encubren, que no hacen caso omiso. La impunidad no puede seguir como una pieza institucional. De los veinte países implicados en el escándalo Pegasus, el nuestro fue el que acumuló más objetivos, de los 50 mil números reportados por Forbidden Stories, tres de cada diez eran mexicanos. Así de sólidas las redes de corrupción que se han tejido por décadas, en el eterno no pasa nada o pasa sólo cuando hay un doble fondo, uno político y de venganza. Esto no puede quedarse sólo en las respuestas y condenas que se dictan en una conferencia en Palacio Nacional, esto debe generar consecuencias.

Presidente, ¿de qué sirve un ejercicio de democracia participativa, si teniendo elementos para una investigación, usted declina presentar una demanda? No necesitamos que la ley se consulte, este país requiere instituciones firmes, que la apliquen con toda su fuerza cuando sea necesario sin importar los quiénes, sino los porqués. Ésta es una gran oportunidad para su gobierno.